Каждый, кто видел фильм «Чарли и шоколадная фабрика» наверняка хотел получить золотой билет и попасть на производство.
Мы готовы открыть двери для мечтателей любого возраста вне зависимости от их навыков и показать, чем же занимаются на своём рабочем месте шоколатье.
Мы готовы открыть двери для мечтателей любого возраста вне зависимости от их навыков и показать, чем же занимаются на своём рабочем месте шоколатье.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание билета
В программу каждого мастер-класса входит:
- знакомство с брендом и историей шоколада;
- дегустация более 7 видов премиального шоколада мировых брендов из Италии, Бельгии и Швейцарии/какао-бобов/авторских сочетаний от шоколатье бюро;
- каждый участник под руководством шоколатье приготовит шоколадную плитку с байкальскими украшениями, орехами, ягодами и 3 десерта на основе шоколадной тарталетки, начинки и сезонных фруктов;
- настоящий горячий шоколад, либо любой другой напиток из меню;
• призы и викторина. Бонусы:
- каждому участнику выдается форма для работы на кухне, чтобы перевоплощение в шоколатье было полным.
- после прохождения мастер-класса мы торжественно вручаем именные сертификаты с возможностью покупать нашу продукцию с 10% скидкой.
- скидка 20% в день мастер-класса на все товары. Всё, что будет сделано вашими руками, мы упакуем и отдадим вам.
По субботам в 12:00; 14:00; 17:00 и воскресеньям в 12:00; 14:00; 17:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Дегустация
- Горячий шоколад
- Плитка и десерты с упаковкой
- Скидка 20% на весь ассортимент в день мероприятия
- Сладкий подарок
Место начала и завершения?
Ул. Ленина, д. 40, Rubiscookies
Когда и как рано покупать?
Когда: По субботам в 12:00; 14:00; 17:00 и воскресеньям в 12:00; 14:00; 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Пожалуйста
- Для подтверждения бронирования просим позвонить по номеру +7 924 622 2337:
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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