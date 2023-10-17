1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Мастер-класс по сибирскому пению
Традиции русской песни, вокальные приемы и реконструкция народого праздника
Завтра в 11:00
25 июня в 18:00
200₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по лепке поз и традиционной бурятской письменности
Приготовить главное блюдо бурятов, похожее на маленькую юрту, и узнать про вертикальное письмо
Начало: В центре города
25 июня в 14:00
26 июня в 14:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в город профессий в Иркутске
Через игру развить ценные навыки для настоящей жизни и от души потанцевать под k-pop
Начало: На улице Советской
Завтра в 10:00
24 июня в 10:00
850₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета17 октября 2023Материал очень интересный и цепляющий! К сожалению, его подача структурирована крайне слабо - рассказчик постоянно меняет тему, вплетает какие-то не относящиеся
- KKatarina1 марта 2018Очень интересная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Мастер-классы»
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