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к линии повествования присказки. Так же "Мастер-класс" подразумевает передачу навыка, чего сделано не было. Было несколько попыток "поголосить" причем инициированных мной. А затем -"тут не надо - лошади пугаются, тут не надо - люди странно смотрят". Я очень рада, что несмотря на нестыковки, добралась до этой экскурсии и услышала важные для себя мысли, но было бы классно структурировать материал, найти комфортное место проведения, и поднять цену до достойного уровня.