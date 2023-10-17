Интересные программы мастер-классы Иркутска

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Иркутске, цены от 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по сибирскому пению
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Мастер-класс по сибирскому пению
Традиции русской песни, вокальные приемы и реконструкция народого праздника
Завтра в 11:00
25 июня в 18:00
200 за человека
Мастер-класс по лепке поз и традиционной бурятской письменности
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по лепке поз и традиционной бурятской письменности
Приготовить главное блюдо бурятов, похожее на маленькую юрту, и узнать про вертикальное письмо
Начало: В центре города
25 июня в 14:00
26 июня в 14:00
9 500 за всё до 5 чел.
Путешествие в город профессий в Иркутске
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в город профессий в Иркутске
Через игру развить ценные навыки для настоящей жизни и от души потанцевать под k-pop
Начало: На улице Советской
Завтра в 10:00
24 июня в 10:00
850 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    17 октября 2023
    Мастер-класс по сибирскому пению
    Материал очень интересный и цепляющий! К сожалению, его подача структурирована крайне слабо - рассказчик постоянно меняет тему, вплетает какие-то не относящиеся
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    к линии повествования присказки. Так же "Мастер-класс" подразумевает передачу навыка, чего сделано не было. Было несколько попыток "поголосить" причем инициированных мной. А затем -"тут не надо - лошади пугаются, тут не надо - люди странно смотрят". Я очень рада, что несмотря на нестыковки, добралась до этой экскурсии и услышала важные для себя мысли, но было бы классно структурировать материал, найти комфортное место проведения, и поднять цену до достойного уровня.

    Материал очень интересный и цепляющий!
  • K
    Katarina
    1 марта 2018
    Мастер-класс по сибирскому пению
    Очень интересная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Мастер-классы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Озеро Байкал
  3. Тальцы
  4. Набережная
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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