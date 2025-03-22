Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Иркутске, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 13 часов Индивидуальная до 5 чел. Из Иркутска - в экопарк «Южный Байкал» Полюбоваться живописными пейзажами и стать частью живой природы Начало: У сквера Кирова 21 000 ₽ за всё до 5 чел. 2.5 часа Индивидуальная Путешествие в город профессий в Иркутске Через игру развить ценные навыки для настоящей жизни и от души потанцевать под k-pop Начало: На улице Советской «На территории есть ресторан и зона аттракционов» 850 ₽ за человека На машине На микроавтобусе 10 часов Мини-группа до 10 чел. Изумрудное, Снежное, Сказка: поездка на Тёплые озёра в мини-группе Открыть новые виды на Байкал и насладиться отдыхом в экопарке с особым микроклиматом Начало: От вашего отеля в Иркутске, Листвянке или Байкальс... «12:00-13:30 — продолжение пути в экопарк» Расписание: ежедневно в 08:00 12 500 ₽ за человека Другие экскурсии Иркутска

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Развлечения»

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