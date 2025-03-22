Развлечения в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Иркутске, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Из Иркутска - в экопарк «Южный Байкал»
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Иркутска - в экопарк «Южный Байкал»
Полюбоваться живописными пейзажами и стать частью живой природы
Начало: У сквера Кирова
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
21 000 ₽ за всё до 5 чел.
Путешествие в город профессий в Иркутске
2.5 часа
Индивидуальная
Путешествие в город профессий в Иркутске
Через игру развить ценные навыки для настоящей жизни и от души потанцевать под k-pop
Начало: На улице Советской
«На территории есть ресторан и зона аттракционов»
Завтра в 10:00
23 мар в 10:00
850 ₽ за человека
Изумрудное, Снежное, Сказка: поездка на Тёплые озёра в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Изумрудное, Снежное, Сказка: поездка на Тёплые озёра в мини-группе
Открыть новые виды на Байкал и насладиться отдыхом в экопарке с особым микроклиматом
Начало: От вашего отеля в Иркутске, Листвянке или Байкальс...
«12:00-13:30 — продолжение пути в экопарк»
Расписание: ежедневно в 08:00
23 мар в 08:00
24 мар в 08:00
12 500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Иркутска - в экопарк «Южный Байкал»
  2. Путешествие в город профессий в Иркутске
  3. Изумрудное, Снежное, Сказка: поездка на Тёплые озёра в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Спасская церковь
  5. Тальцы
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в марте 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 21 000.
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