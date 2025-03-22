Индивидуальная
до 5 чел.
Из Иркутска - в экопарк «Южный Байкал»
Полюбоваться живописными пейзажами и стать частью живой природы
Начало: У сквера Кирова
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
21 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Путешествие в город профессий в Иркутске
Через игру развить ценные навыки для настоящей жизни и от души потанцевать под k-pop
Начало: На улице Советской
«На территории есть ресторан и зона аттракционов»
Завтра в 10:00
23 мар в 10:00
850 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Изумрудное, Снежное, Сказка: поездка на Тёплые озёра в мини-группе
Открыть новые виды на Байкал и насладиться отдыхом в экопарке с особым микроклиматом
Начало: От вашего отеля в Иркутске, Листвянке или Байкальс...
«12:00-13:30 — продолжение пути в экопарк»
Расписание: ежедневно в 08:00
23 мар в 08:00
24 мар в 08:00
12 500 ₽ за человека
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