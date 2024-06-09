Иркутск – город купеческий.
А что мы знаем о сибирских промышленниках и торговцах, оставивших нам немало красивых зданий? Рискну предположить, что немного.
Давайте заполним пробелы в истории города и местного промыслового сословия! Поговорим о разнообразной сибирской торговле и её талантливых представителях, которые на свои деньги выстроили наш город.
А что мы знаем о сибирских промышленниках и торговцах, оставивших нам немало красивых зданий? Рискну предположить, что немного.
Давайте заполним пробелы в истории города и местного промыслового сословия! Поговорим о разнообразной сибирской торговле и её талантливых представителях, которые на свои деньги выстроили наш город.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
«Наше предприимчивое, деятельное, неусыпное купечество не боялось ни убийственного холода, ни морской бездны, ни вражды и неприязни диких народов, открывало пути и способы к торговле, развивало её при самых трудных обстоятельствах».
Современник — об иркутских купцах 19 века
Что вас ожидает
Почему самый континентальный город в мире, в 4 тысячах вёрст от ближайшего океана, с первых дней стал важнейшим средоточием капитала? Чай и железоделательные заводы, пушнина и фарфор, а также золото и всё, что с ним связано, — так Иркутск стал центром разнообразной сибирской торговли. А благодаря местным купцам и меценатам пополнился яркими образцами социально-культурной и коммерческой архитектуры.
Вы увидите
- Иркутский политехнический институт. Трапезниковы, Базановы, Хаминовы, их наследники — буквально весь Иркутск создавал это старейшее в Сибири техническое учебное заведение.
- Особняк Трапезниковых, в котором одновременно жили 32 представителя этой старейшей купеческой фамилии. Я посвящу вас в семейные драмы, занимавшие умы и внимание горожан многие десятилетия.
- Особняк Второва, крупнейшего торгового предпринимателя Сибири.
- Банк Медведниковых, за который его основатель, Иван Логинович Медведников, получил от императрицы Александры Фёдоровны золотую медаль.
- Особняк Варвары Петровны Кельх, обладательницы серебряной медали за благотворительность — а также «императорской» коллекции пасхальных яиц работы Фаберже.
- Иркутский университет — единственное в России высшее учебное заведение, которое было основано и проработало пять лет без единой копейки из бюджетных средств, только на общественные сборы.
- Дворец Сибиряковых — одно из творений архитектора-палладианца Джакомо Кваренги.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади графа Сперанского (Тихвинская площадь, сквер Кирова)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 60 туристов
Я живу в Иркутске 40 лет. Это мой город, все его закоулки — моя биография. И мне всегда была интересная его история, в которой, как в истории любого другого города, известны в основном легенды, мифы и стереотипы — а вот что было в реальности, всегда замалчивалось. Хотите знать реальность? Тогда вы по адресу.Задать вопрос
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