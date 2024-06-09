Иркутск – город купеческий. А что мы знаем о сибирских промышленниках и торговцах, оставивших нам немало красивых зданий? Рискну предположить, что немного. Давайте заполним пробелы в истории города и местного промыслового сословия! Поговорим о разнообразной сибирской торговле и её талантливых представителях, которые на свои деньги выстроили наш город.

Описание экскурсии

«Наше предприимчивое, деятельное, неусыпное купечество не боялось ни убийственного холода, ни морской бездны, ни вражды и неприязни диких народов, открывало пути и способы к торговле, развивало её при самых трудных обстоятельствах».

Современник — об иркутских купцах 19 века

Что вас ожидает

Почему самый континентальный город в мире, в 4 тысячах вёрст от ближайшего океана, с первых дней стал важнейшим средоточием капитала? Чай и железоделательные заводы, пушнина и фарфор, а также золото и всё, что с ним связано, — так Иркутск стал центром разнообразной сибирской торговли. А благодаря местным купцам и меценатам пополнился яркими образцами социально-культурной и коммерческой архитектуры.

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