Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Иркутск многим обязан купечеству, роль которого в становлении культурной, научной, общественной жизни города и области трудно переоценить. Здесь достаточно рано сложился слой предприимчивых людей, торговцев – купечество. Уже в конце XVII века город на берегу Байкала становится заметным торгово-ремесленным центром Сибири.

На нашей экскурсии вы узнаете о знаменитых купеческих династиях, проживавших в Иркутске, увидите дома знаменитых купцов, которые ныне являются архитектурно-историческими памятниками города. Мы расскажем о градостроительстве, образовании города при участии известных купеческих династий, их наследии, а также о современных иркутских меценатах.