Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

5
2 отзыва
На нашей экскурсии вы узнаете о знаменитых купеческих династиях, проживавших в Иркутске, увидите дома знаменитых купцов, которые ныне являются архитектурно-историческими памятниками города.

Мы расскажем о градостроительстве, образовании города при участии известных купеческих династий, их наследии, а также о современных иркутских меценатах.
Иркутск купеческий
Иркутск купеческий
Иркутск многим обязан купечеству, роль которого в становлении культурной, научной, общественной жизни города и области трудно переоценить. Здесь достаточно рано сложился слой предприимчивых людей, торговцев – купечество. Уже в конце XVII века город на берегу Байкала становится заметным торгово-ремесленным центром Сибири.
На нашей экскурсии вы узнаете о знаменитых купеческих династиях, проживавших в Иркутске, увидите дома знаменитых купцов, которые ныне являются архитектурно-историческими памятниками города. Мы расскажем о градостроительстве, образовании города при участии известных купеческих династий, их наследии, а также о современных иркутских меценатах.
🚩 Начало: Ваш отель
🏁 Место завершения: По договоренности
 Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспорт
 Что не входит
  • Личные расходы
Время проведения: По договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BaikalExpress И.
BaikalExpress И.
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