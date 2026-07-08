Иркутск умеет рассказывать истории. О людях, приехавших сюда по собственной воле и против неё. О купцах, сделавших состояние на торговле с Китаем. О декабристах, для которых ссылка стала новой страницей жизни. Мы пройдём по улицам города и попробуем прочитать эту историю так, как читают хороший роман — не торопясь и подмечая детали.

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от 3500 ₽ за человека

Описание экскурсии

Московские ворота, памятники Якову Похабову и Учительнице. Начало — у символического въезда в Иркутск. Вы услышите историю об основании города и людях, которые определяли его культурный код.

Спасская церковь, Собор Богоявления и сквер имени Кирова. Поговорим о генерал-губернаторах Восточной Сибири, реформах Сперанского и о том, как ссылка декабристов изменила здешнюю жизнь.

Вторая женская гимназия Хаминова и старинные усадьбы. Расскажем, как торговля с Китаем и золотодобыча обогатили Иркутск, а также почему местные купцы вкладывались в образование.

Улица Карла Маркса. Бывшая Большая улица, где сохранились доходные дома начала 20 века, необычное треугольное здание и старейший кинотеатр Сибири.

Памятники Леониду Гайдаю и Александру Вампилову. Напоминание о людях, которые прославили город далеко за пределами Сибири.

Культурный Иркутск. Вы увидите драмтеатр им. имени Охлопкова, Краеведческий музей, Иркутский государственный университет и Белый дом, а мы расскажем о культурной и научной жизни города.

Памятник Александру III. Вспомним строительство Транссибирской магистрали и то, как она изменила судьбу Сибири.

130-й квартал и жилой комплекс «Бабр». Пример того, как современные городские проекты помогают сохранить историческое наследие Иркутска.

Музыкальный театр и Иерусалимский мемориальный комплекс. Прогулка завершится у некрополя, где сохранилась память о многих поколениях иркутян.

Организационные детали