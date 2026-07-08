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Настоящий Иркутск: купцы, декабристы и сибирский характер

Увидеть город через судьбы людей, которые его изменили
Иркутск умеет рассказывать истории. О людях, приехавших сюда по собственной воле и против неё. О купцах, сделавших состояние на торговле с Китаем. О декабристах, для которых ссылка стала новой страницей жизни.

Мы пройдём по улицам города и попробуем прочитать эту историю так, как читают хороший роман — не торопясь и подмечая детали.
Настоящий Иркутск: купцы, декабристы и сибирский характер
Настоящий Иркутск: купцы, декабристы и сибирский характер
Настоящий Иркутск: купцы, декабристы и сибирский характер

Описание экскурсии

Московские ворота, памятники Якову Похабову и Учительнице. Начало — у символического въезда в Иркутск. Вы услышите историю об основании города и людях, которые определяли его культурный код.

Спасская церковь, Собор Богоявления и сквер имени Кирова. Поговорим о генерал-губернаторах Восточной Сибири, реформах Сперанского и о том, как ссылка декабристов изменила здешнюю жизнь.

Вторая женская гимназия Хаминова и старинные усадьбы. Расскажем, как торговля с Китаем и золотодобыча обогатили Иркутск, а также почему местные купцы вкладывались в образование.

Улица Карла Маркса. Бывшая Большая улица, где сохранились доходные дома начала 20 века, необычное треугольное здание и старейший кинотеатр Сибири.

Памятники Леониду Гайдаю и Александру Вампилову. Напоминание о людях, которые прославили город далеко за пределами Сибири.

Культурный Иркутск. Вы увидите драмтеатр им. имени Охлопкова, Краеведческий музей, Иркутский государственный университет и Белый дом, а мы расскажем о культурной и научной жизни города.

Памятник Александру III. Вспомним строительство Транссибирской магистрали и то, как она изменила судьбу Сибири.

130-й квартал и жилой комплекс «Бабр». Пример того, как современные городские проекты помогают сохранить историческое наследие Иркутска.

Музыкальный театр и Иерусалимский мемориальный комплекс. Прогулка завершится у некрополя, где сохранилась память о многих поколениях иркутян.

Организационные детали

  • В стоимость включены радиогиды с индивидуальными наушниками
  • Все объекты осматриваются снаружи
  • Маршрут может незначительно меняться в зависимости от погоды и городских мероприятий
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
7-10 чел.1550 ₽
до 3-х чел.2150 ₽
11-20 чел.1100 ₽
4-6 чел.1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Московские ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родилась и живу в Иркутске — городе с богатой историей и особым сибирским характером. Более 15 лет работаю гидом-экскурсоводом по Иркутску и Байкалу, имею государственную аттестацию по региону. Байкальский регион
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— уникальное место с удивительной природой, культурой и судьбами людей. Мне важно, чтобы как можно больше путешественников увидели этот край не поверхностно, а по-настоящему поняли и полюбили его. Гордость за родной регион и искренняя любовь к нему — главная причина, по которой я встречаюсь с гостями. Я ценю качество экскурсионных услуг, поэтому уже более 8 лет занимаюсь обучением и провожу профессиональные курсы для гидов. За это время мне удалось собрать команду опытных и увлечённых специалистов, с которыми мы реализуем экскурсии и проекты по всему региону — от городских прогулок до маршрутов по Байкалу.

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