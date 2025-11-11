Маршрут предлагает уникальную возможность познакомиться с природой и историей Иркутской области. Прогулка вдоль реки Олха позволит увидеть скальные образования, напоминающие Красноярские столбы. Туристы смогут посетить пещеры и узнать о старинных поселениях. Основные точки маршрута включают скальники Витязь, Зеркала и Медвежата. Путешествие идеально подходит для тех, кто хочет ощутить дух дикой природы без сложных подъёмов
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды на Олхинское плато
- 🏞️ Прогулка вдоль реки Олха
- 🗿 Уникальные скальные образования
- 🏕️ История старинных поселений
- 🦅 Возможность увидеть редкие природные объекты
Что можно увидеть
- Скальник Витязь
- Скальник Зеркала
- Скалы Медвежата
- Старуха Изергиль
- Скальник Черепаха
- Скальники Сибиряк, Политехнический и Ангарский
Описание экскурсии
Это путешествие к загадочным останцам Олхинского плато, напоминающим знаменитые Красноярские столбы. Будем двигаться вдоль реки Олха, где перед нами откроются захватывающие дух виды на окрестности, покрытые таежным лесом и увенчанные скальными образованиями.
Основные точки маршрута
- Скальник Витязь (5 км). На развилке определимся: идём по полному маршруту или ограничиваемся наиболее доступными останцами
- Скальник Зеркала (ещё 4 км). Отвесная стена без выступов, разбитая наклонными трещинами, создаёт эффект висящего в воздухе зеркала
- Скалы Медвежата (ещё 1,5 км). Комплекс причудливых останцев, напоминающих спящих медведей
- Старуха Изергиль (ещё 3 км). Панорамный вид на долину Большой Половинной и урочище Белый Калтус. По желанию — спуск к массиву Крепость
- Скальник Черепаха (ещё 3,5 км). После преодоления долины ручья Широкий путь ведёт к скале Идол, напоминающей истукана с острова Пасха
- Скальники Сибиряк, Политехнический и Ангарский (ещё 2,5 км). Выход к горнолыжной трассе, где возвышается 40-метровый исполин Витязь — место тренировок альпинистов с 1957 года и площадка марафона «БАМ»
- После отдыха отправимся в обратный путь (ещё 5 км). По желанию можно посетить скальник Малая Старуха
Что ещё будет по пути
- Старинное село Олха — место добычи знаменитой минеральной воды «Иркутская» и площадка фестиваля бардовской песни «Олхинские струны»
- Дорога через известняковые скалы, где добыча камня ведётся уже сотни лет
- Посёлок Большой Луг, откуда начинается лесная дорога
- Пионерлагерь «Орлёнок», у слияния Малой и Большой Олхи
- Возможность посетить пещеры Волглая или Радостная
Организационные детали
- Нам предстоит пройти пешком по лесной тропе от 12 до 27 км, поэтому обязательно наденьте хорошую треккинговую обувь с защитой голеностопа
- С марта по май на тропу могут выходить медведи, поэтому необходимо быть к этому морально готовым
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 1558 туристов
Меня зовут Александр, я работаю гидом с 2010 года. Я иркутянин в 13 поколении. Мои предки, купцы, приехали в Иркутск в 17 веке и дважды возглавляли город. Я люблю свою родинуЗадать вопрос
Входит в следующие категории Иркутска
Похожие экскурсии из Иркутска
Мини-группа
до 10 чел.
Тункинская долина и Аршан: путешествие по местам силы из Иркутска
Вас ждет незабываемое путешествие по Тункинской долине и Аршану, где природа и духовность сочетаются в гармонии
Начало: У сквера им. Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 08:00 и 08:30
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
8400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия Аршана: из Иркутска в сердце горной сказки
Путешествие в Аршан подарит незабываемые впечатления: горный воздух, целебные источники и буддийские святыни ждут вас
Начало: У сквера Кирова
Завтра в 10:00
11 ноя в 04:00
31 000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка на остров Ольхон
Всего один день, чтобы погрузиться в магию Байкала! Ольхон - это потрясающие виды, шаманские ритуалы и незабываемые эмоции
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.