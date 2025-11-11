Александр — ваш гид в Иркутске

Провёл экскурсии для 1558 туристов

читать дальше и боготворю Байкал. В свободное от экскурсий время снимаю фильмы, читаю лекции для гидов и пишу путеводители по родному краю. Провожу экскурсии в разных форматах (от полётов на вертолёте до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.

Меня зовут Александр, я работаю гидом с 2010 года. Я иркутянин в 13 поколении. Мои предки, купцы, приехали в Иркутск в 17 веке и дважды возглавляли город. Я люблю свою родину