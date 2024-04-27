Активности – экскурсии в Иркутске

Найдено 15 экскурсий в категории «Активности» в Иркутске, цены от 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К острову Ольхон - по льду Байкала
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
55 отзывов
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
33 340 за всё до 4 чел.
Знакомство с Иркутском на самокатах
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Знакомство с Иркутском на самокатах: история, культура, приключения
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой
Начало: В центре Иркутска
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
7 500 за всё до 5 чел.
Дайвинг на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Дайвинг на Байкале - индивидуальная экскурсия
Погружение в Байкал с опытным инструктором. Включены трансфер, оборудование и сопровождение. Подходит для начинающих дайверов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за человека
Мастер-класс по сибирскому пению
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Мастер-класс по сибирскому пению
Традиции русской песни, вокальные приемы и реконструкция народого праздника
Сегодня в 19:30
Завтра в 11:00
200 за человека
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
Живописный и несложный поход с рассказами о грандиозном проекте
Начало: На ЖД вокзале Иркутска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 13 000 за всё до 8 чел.
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Провести день наедине с великим озером и пройти по главному эко-маршруту Байкала
Начало: В Листвянке или Иркутстке
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
16 отзывов
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Проникнуть в старинные галереи трассы КБЖД, искупаться в бодрящих водах озера и узнать историю края
Начало: В Иркутске/Листвянке
16 июля в 18:30
17 июля в 06:00
12 000 за всё до 4 чел.
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Научиться управлять рафтом и посмотреть на Иркутск с воды
Начало: на верхней набережной
Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
14 июня в 19:00
1 700 за человека
Вечерний сплав по Ангаре
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Вечерний сплав по Ангаре
Прокатиться на пакрафте и полюбоваться панорамами Иркутска с воды
Начало: У ресторана Мамини
Завтра в 14:00
12 июня в 18:00
от 8 800 за всё до 8 чел.
На багги по льдам Байкала - путешествие с драйвом в мини-группе
🛞 Багги
Мини-группа
2.5 часа
На багги по льдам Байкала - путешествие с драйвом в мини-группе
Управлять скоростью, наслаждаться природой и заряжаться энергией
Начало: в районе Курмы
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
7 000 за человека
Треккинг по Большой Байкальской тропе
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Треккинг по Большой Байкальской тропе
Увлекательная прогулка по живописным местам вдоль Байкала
Начало: Отель туриста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
14 900 за всё до 4 чел.
Путешествие в город профессий в Иркутске
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в город профессий в Иркутске
Через игру развить ценные навыки для настоящей жизни и от души потанцевать под k-pop
Начало: на улице Советской
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
850 за человека
Рыбалка с гидом на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Байкале
Поймать хариуса в уединённых бухтах и побыть наедине с колоритной природой
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
32 500 за всё до 3 чел.
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Добыть щуку и ощутить эйфорию от борьбы с хищником
16 июня в 07:00
17 июня в 07:00
27 500 за всё до 2 чел.
На сапах - по реке Иркут
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
На сапах - по реке Иркут
Прокатиться на доске с веслом и полюбоваться природой
Начало: в сквере Кирова
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 10 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    27 апреля 2024
    Дайвинг на Байкале
    Я в восторге, замечательное приключение, влюбилась в Байкал навсегда, заинтересовалась дайвингом, рекомендую всем! Это именно тот случай, когда можно попробовать, будучи
    читать дальше

    абсолютным даже не чайником, а топором… Алексей забрал нас от дома, довез до места, все оборудование подошло, после вернул обратно. Из рекомендаций для последователей ранней весной: возьмите термобелье для погружения, сменную одежду и термос с сибирским чаем - это закрепит впечатления. Спасибо Алексею за ТЕРПЕНИЕ и внимание, теплое отношение! Подводные фотографии стали очень приятным бонусом. Удачи и процветания!

  • Н
    Нина
    4 апреля 2024
    К острову Ольхон - по льду Байкала
    В полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков и гротов, живописная дорога через степи. Владимир великолепный рассказчик, очень внимателен к своим гостям. День был насыщен эмоциями, а дорога пролетела незаметно. Очень рекомендую!!!!
    В полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков иВ полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков иВ полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков иВ полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков и
  • З
    Зилола
    1 апреля 2024
    К острову Ольхон - по льду Байкала
    Наталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашей команде! Сергей, наш гид
    читать дальше

    на три дня по Ольхону очень тонко передал любовь, красоту и историю Байкала. Мы в полном восторге! Благодарим вас и желаем благополучия в вашем прекрасном деле!

    Наталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашей
  • С
    Сергей
    23 марта 2024
    К острову Ольхон - по льду Байкала
    Наш гид был Андрей. Человек, влюблённый в свой край и знающий его от каждого мыса, до каждой поселения. С ним
    читать дальше

    вы окунетесь в историю Байкала и его текущую жизнь, и ещё, к тому же Андрей ещё и джиппер с Большой буквы. . Андрей заехал за нами на Toyota Prado 78, вы не представляете, что мы,"мы" - громко сказанно, что Андрей вместе с авто преодолевали любые сопки и преграды, чтобы познакомить нас с природой и очень часто нетурестичнского Байкала! Научит правильно бурханить, коренные жители Байкала - буряты. Не буду описывать основные локации, они описаны ранее, Хочу лишь посоветовать всем, что поездку лучше брать на несколько дней, т. к.. 700 км за день и само возращение обратно пытаются неаелироать восторг и впечатления от увиденного и прочуственного.

  • Е
    Елизавета
    17 октября 2023
    Мастер-класс по сибирскому пению
    Материал очень интересный и цепляющий! К сожалению, его подача структурирована крайне слабо - рассказчик постоянно меняет тему, вплетает какие-то не относящиеся
    читать дальше

    к линии повествования присказки. Так же "Мастер-класс" подразумевает передачу навыка, чего сделано не было. Было несколько попыток "поголосить" причем инициированных мной. А затем -"тут не надо - лошади пугаются, тут не надо - люди странно смотрят". Я очень рада, что несмотря на нестыковки, добралась до этой экскурсии и услышала важные для себя мысли, но было бы классно структурировать материал, найти комфортное место проведения, и поднять цену до достойного уровня.

    Материал очень интересный и цепляющий!
  • Н
    Наталья
    13 октября 2023
    Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
    Были на сплаве 7 октября. Честно было страшновато как все пройдет. Уже не лето, боялись намокнуть или вообще искупаться). Но
    читать дальше

    грамотный инструктаж и всяческая поддержка Романа сделали свое дело. Получили роскошное приключение и ни капельки не намокли. Спасибо огромное! Обязательно повторим.

  • Л
    Любовь
    23 сентября 2023
    Хайкинг по Большой Байкальской тропе
    Ходить с Еленой одно удовольствие, замечательный день на байкальской тропе. Большое спасибо!
  • И
    Инга
    16 сентября 2023
    Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
    Маршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, которая умеет интересно поделиться своими
    читать дальше

    знаниями об истории КБЖД, культуре, быте, национальной кухне населяющих народов, флоре и фауне региона и волшебной красоты окружающим пейзажам. Эту экскурсию под руководством Елены рекомендую!

    Маршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, которая
  • Е
    Евгения
    15 сентября 2023
    Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
    С гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться в дендрарии и подняться к
    читать дальше

    маяку и Белому камню (Камню Любви). Экскурсия прошла максимально комфортно, продуктивно и легко. Елена — отличный рассказчик, погруженный в тему! Спасибо! (и отдельное спасибо за угощения на пикнике:))

    С гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться вС гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться вС гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться вС гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться вС гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться вС гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться в
  • Д
    Дарья
    15 сентября 2023
    Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
    Экскурсия с Еленой оказалась увлекательнее всего, что мне довелось увидеть в Иркутске и в его окрестностях. Были очень красочные и
    читать дальше

    интересные рассказы по пути до Листвянки, в процессе экскурсии и после. Гид, кроме рассказов про кбжд, захватывающе рассказывала про районы и места, мимо которых мы проезжали. А потом скорректировала маршрут самой экскурсии (из-за моей скорости и времени отхода парома) так, что мы еще успели подняться на панорамную обзорную площадку около порта, где сделала мне откровенно шикарные фотографии) В экскурсию сначала хотели поехать вместе с молодым человеком, но он заболел и мне пришлось ехать одной. Сначала переживала, что одной будет не интересно - но оказалось отлично)

    Экскурсия с Еленой оказалась увлекательнее всего, что мне довелось увидеть в Иркутске и в его окрестностях

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. К острову Ольхон - по льду Байкала
  2. Знакомство с Иркутском на самокатах
  3. Дайвинг на Байкале
  4. Мастер-класс по сибирскому пению
  5. Пешком вдоль Байкальской железной дороги
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Активности" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 200 до 33 340. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Иркутске на 2024 год по теме «Активности», 124 ⭐ отзыва, цены от 200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам