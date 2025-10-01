Путешествие на Ольхон подарит незабываемые впечатления от Байкала.
Вы сможете посетить храм под открытым небом Барисан, увидеть Тажеранские степи и легендарную скалу Шаманка. Погрузитесь в историю региона, узнав о возрасте Байкала и его обитателях. Это уникальная возможность почувствовать мощную энергетику озера и насладиться его красотой. Экскурсия подходит для всех возрастов и не требует специальной подготовки
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные пейзажи Ольхона
- 🕍 Шаманские обряды и ритуалы
- 🌍 Интересные факты о Байкале
- 🚗 Комфортный трансфер
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Что можно увидеть
- Барисан
- Тажеранские степи
- Скала «Шаманка»
- Ритуальные столбы сэргэ
Описание фото-прогулки
Ольхон — крупнейший и единственный обитаемый остров на озере Байкал, который славится своими потрясающими пейзажами и богатой историей. После переезда из Иркутска (~ 5 часов) вы увидите:
- Барисан — храм под открытым небом. Проведём обряд подношения духам местности
- Тажеранские степи — уникальный реликтовый природный комплекс
- Скалу «Шаманка» — одна из девяти святынь Азии (ранее именовалась «камень-храм»)
- Ритуальные столбы сэргэ
И узнаете:
- Какой возраст Байкала
- Когда здесь появились люди
- Почему Байкал называют морем
- Где самое тёплое место на побережье озера
- Как часто в этих краях происходят землетрясения
- Как в Байкале появилась нерпа
А также много других интересных фактов!
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт для людей всех возрастов и с любой физической подготовкой
- Для трансфера по программе используется комфортный автомобиль, до 4 пассажирских мест
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 26 туристов
Моя жизнь давно связана с туризмом. Имею высшее образование по специальности «География» и «Туризм. Гостиничное дело». Работаю в этой сфере с 2010 года. Основные направления: озеро Байкал, Прибайкалье, горы ВосточногоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
1 окт 2025
Отличное путешествие!!! Поездка была не только безопасной, комфортной (разумное планирование остановок на пути), но еще и очень интересной. Максим аккуратный водитель, прекрасный собеседник. Досконально знает весь маршрут и открывает места, известные только бывалым местным. Показал нам виды от которых захватывает дух. Спасибо огромное! Рекомендую от всей души!)
М
Мария
21 авг 2025
Отличная экскурсия, незабываемые виды, куча положительных эмоций и впечатлений. Гид Татьяна отлично знает историю и культуру своего региона и Байкала! Шикарные виды, яркие незабываемые эмоции и новое приключение вам обеспечено. Очень довольны, спасибо большое за путешествие, за любовь к родному месту и к своей работе. Всем советую!
Ирина
11 авг 2025
Прекрасное путешествие, гид Максим просто профессионал своего дела! Однозначно рекомендую к посещению, данную экскурсию. Поездка прошла плавно, с комфортом, по нашей просьбе делали остановки во время маршрута! Максим показал все самые красивые и немноголюдные места Ольхонского района☺️🙏
Однозначно хороший выбор для семейного путешествия 💓
