Путешествие на Ольхон подарит незабываемые впечатления от Байкала. Вы сможете посетить храм под открытым небом Барисан, увидеть Тажеранские степи и легендарную скалу Шаманка. Погрузитесь в историю региона, узнав о возрасте Байкала и его обитателях. Это уникальная возможность почувствовать мощную энергетику озера и насладиться его красотой. Экскурсия подходит для всех возрастов и не требует специальной подготовки

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00

Описание фото-прогулки

Ольхон — крупнейший и единственный обитаемый остров на озере Байкал, который славится своими потрясающими пейзажами и богатой историей. После переезда из Иркутска (~ 5 часов) вы увидите:

Барисан — храм под открытым небом. Проведём обряд подношения духам местности

Тажеранские степи — уникальный реликтовый природный комплекс

Скалу «Шаманка» — одна из девяти святынь Азии (ранее именовалась «камень-храм»)

Ритуальные столбы сэргэ

И узнаете:

Какой возраст Байкала

Когда здесь появились люди

Почему Байкал называют морем

Где самое тёплое место на побережье озера

Как часто в этих краях происходят землетрясения

Как в Байкале появилась нерпа

А также много других интересных фактов!

Организационные детали