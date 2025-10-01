Мои заказы

Индивидуальная экскурсия из Иркутска на остров Ольхон

Всего один день, чтобы погрузиться в магию Байкала! Ольхон - это потрясающие виды, шаманские ритуалы и незабываемые эмоции
Путешествие на Ольхон подарит незабываемые впечатления от Байкала.

Вы сможете посетить храм под открытым небом Барисан, увидеть Тажеранские степи и легендарную скалу Шаманка. Погрузитесь в историю региона, узнав о возрасте Байкала и его обитателях. Это уникальная возможность почувствовать мощную энергетику озера и насладиться его красотой. Экскурсия подходит для всех возрастов и не требует специальной подготовки
5
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные пейзажи Ольхона
  • 🕍 Шаманские обряды и ритуалы
  • 🌍 Интересные факты о Байкале
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
Индивидуальная экскурсия из Иркутска на остров Ольхон© Катерина
Индивидуальная экскурсия из Иркутска на остров Ольхон© Катерина
Индивидуальная экскурсия из Иркутска на остров Ольхон© Катерина
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Барисан
  • Тажеранские степи
  • Скала «Шаманка»
  • Ритуальные столбы сэргэ

Описание фото-прогулки

Ольхон — крупнейший и единственный обитаемый остров на озере Байкал, который славится своими потрясающими пейзажами и богатой историей. После переезда из Иркутска (~ 5 часов) вы увидите:

  • Барисан — храм под открытым небом. Проведём обряд подношения духам местности
  • Тажеранские степи — уникальный реликтовый природный комплекс
  • Скалу «Шаманка» — одна из девяти святынь Азии (ранее именовалась «камень-храм»)
  • Ритуальные столбы сэргэ

И узнаете:

  • Какой возраст Байкала
  • Когда здесь появились люди
  • Почему Байкал называют морем
  • Где самое тёплое место на побережье озера
  • Как часто в этих краях происходят землетрясения
  • Как в Байкале появилась нерпа

А также много других интересных фактов!

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт для людей всех возрастов и с любой физической подготовкой
  • Для трансфера по программе используется комфортный автомобиль, до 4 пассажирских мест
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 26 туристов
Моя жизнь давно связана с туризмом. Имею высшее образование по специальности «География» и «Туризм. Гостиничное дело». Работаю в этой сфере с 2010 года. Основные направления: озеро Байкал, Прибайкалье, горы Восточного
читать дальше

Саяна (в том числе Шумак). Являюсь сертифицированным гидом по Байкалу. Туризм для меня — это не только работа, но и любимое хобби. Я активно путешествую по родному Сибирскому краю: Байкал, Прибайкалье и Респ. Бурятия, Иркутская область. Периодически поднимаюсь в горы, сплавляюсь по горным рекам, катаюсь на горных и беговых лыжах, путешествую на автомобиле. Со своей командой гидов организую для вас яркое путешествие: учту все ваши пожелания и отправлю в тур, в который отправилась бы с удовольствием сама!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Елена
1 окт 2025
Отличное путешествие!!! Поездка была не только безопасной, комфортной (разумное планирование остановок на пути), но еще и очень интересной. Максим аккуратный водитель, прекрасный собеседник. Досконально знает весь маршрут и открывает места, известные только бывалым местным. Показал нам виды от которых захватывает дух. Спасибо огромное! Рекомендую от всей души!)
М
Мария
21 авг 2025
Отличная экскурсия, незабываемые виды, куча положительных эмоций и впечатлений. Гид Татьяна отлично знает историю и культуру своего региона и Байкала! Шикарные виды, яркие незабываемые эмоции и новое приключение вам обеспечено. Очень довольны, спасибо большое за путешествие, за любовь к родному месту и к своей работе. Всем советую!
Ирина
Ирина
11 авг 2025
Прекрасное путешествие, гид Максим просто профессионал своего дела! Однозначно рекомендую к посещению, данную экскурсию. Поездка прошла плавно, с комфортом, по нашей просьбе делали остановки во время маршрута! Максим показал все самые красивые и немноголюдные места Ольхонского района☺️🙏
Однозначно хороший выбор для семейного путешествия 💓
