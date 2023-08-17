1 день

Ольхон

Прибытие в Иркутск.

Встреча в 09:30 с гидом в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск.

Трансфер на остров Ольхон на микроавтобусе (280 км, время в пути около 6 часов).

Прибытие в п. Хужир, туристический центр острова, размещение.

Пешая экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка), обитель главного божества Ольхона, сакральное место, почитаемое со времен появления первых шаманов.

Ужин.

Питание включено: обед, ужин.