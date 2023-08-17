Два берега Байкала. Экскурсионный тур

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
За восемь дней динамичной программы вы посетите остров Ольхон, Чивыркуйский залив, Улан-Удэ и поселок Листвянка.

Вас ждут песчаные пляжи и теплые заливы, знаменитая скала Шаманка и мыс Хобой, горячие источники и нетронутая природа Байкала, завораживающие пейзажи и места силы.

Вы познакомитесь с богатыми культурными традициями Байкальской земли, побываете в буддистском храме и увидите великое озеро во всем его великолепии.
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
30
июл
8
авг

Что вас ожидает:

Отдых на природе
Отдых на природе
Отправимся на Чивыркуйский залив и расслабимся в горячих источниках
Иволгинский дацан
Иволгинский дацан
Посетим центр буддизма в России, самый известный дацан Бурятии
Листвянка
Листвянка
В поселке нас ждут несколько увлекательных экскурсий, в том число в Байкальский музей с очаровательными нерпами

Программа тура по дням

1 день

Ольхон

Прибытие в Иркутск.

Встреча в 09:30 с гидом в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск.

Трансфер на остров Ольхон на микроавтобусе (280 км, время в пути около 6 часов).

Прибытие в п. Хужир, туристический центр острова, размещение.

Пешая экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка), обитель главного божества Ольхона, сакральное место, почитаемое со времен появления первых шаманов.

Ужин.

Питание включено: обед, ужин.

2 день

Остров Огой

Завтрак.

Сегодня у вас экскурсия на остров Огой, которая позволит насладиться красотами Малого Моря.

На Огое вы прикоснетесь к буддийской святыне – ступе Просветления.

Ступа посвящена дакини Тромо Нагмо – буддийской богине, что подавляет все негативные проявления во всем мире.

Возвращение на базу, ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.

3 день

Свободный день

Завтрак.

Сегодня мы предлагаем вам один свободный день, чтобы провести его по своему усмотрению.

Можно арендовать велосипед для поездки по острову, отправиться на конную прогулку, прокатиться на каяке или сапборде.

Питание включено: завтрак и ужин.

4 день

Мыс Хобой

Завтрак.

Рано утром отправление на внедорожнике (УАЗ) на северную оконечность острова, мыс Хобой.

Дорога на Хобой проходит по северной части острова – самым живописным местам Ольхона, которые надолго остаются в памяти всех туристов.

После обеда мы начинаем пересечение Байкала от острова Ольхон до Баргузинского залива. По пути мы будем проплывать самое глубокое и широкое место Байкала.

Вечером прибытие в п. Усть-Баргузин. Размещение в гостевом доме.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

5 день

Чивыркуйский залив

Завтрак.

Сегодня группа отправляется на экскурсию в одно из самых известных мест Байкала – Чивыркуйский залив, где вы сможете искупаться в горячих источниках и принять лечебные ванны.

Экскурсия проходит по живописным местам залива, где открывается превосходный вид на острова, пологие берега, густо заросшие лесом.

После обеда вас ожидает посещение горячего термального источника в бухте Змеиная, где вы можете искупаться.

Вечером возвращение на базу отдыха.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

6 день

Улан-Удэ. Иволгинский Дацан

Завтрак.

Отправление на микроавтобусе в Улан-Удэ.

Прибытие в Улан-Удэ.

Обед.

После обеда экскурсия в Иволгинский Дацан, главный центр буддизма в России.

Ужин.

Вечером посадка в поезд (купе) до Иркутска.

В пути (до Улан-Удэ): 4 часа. В пути (от Улан-Удэ до Иркутска на поезде): 9 часов.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.

7 день

Поселок Листвянка, Тальцы, Байкальский музей, камень Черского

Прибытие в Иркутск утром в 7:30.

Завтрак, раннее размещение в гостинице в Иркутске.

Немного отдохнув, отправляемся на микроавтобусе в Листвянку (примерно в 10 ч.).

По пути мы посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом – Тальцы, где нас ждет осмотр старинных деревянных построек, знакомство с бытом коренных народов Прибайкалья.

После Тальцов отправляемся в Листвянку.

Обед в одном из кафе поселка.

После обеда мы посетим Байкальский музей, здесь вы познакомитесь с подводным миром Байкала.

После посещения музея мы поднимемся на камень Черского, где расположена хорошая смотровая площадка, с которой открывается замечательный вид на Байкал.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак и обед. Ужин – самостоятельно за свой счет.

8 день

Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров до 12 часов.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостиницах:

  • Иркутск (1 день): 2-местный стандартный номер в отеле (душ и туалет в номере);
  • Ольхон (3 дня): 2-местный стандартный номер в отеле (душ и туалет в номере);
  • Усть-Баргузин (2 дня): 2-местный стандартный номер в гостевом доме (душ и туалет в номере);
  • 1 ночь в купе поезда.
  • Доплата за одноместное размещение – 16 500 руб.

Подробности уточняйте при бронировании тура.

Варианты проживания

Отель «Ибис» или аналогичный

1 ночь

Отель «Ibis Иркутск Центр» находится в Иркутске, в 2 км от железнодорожного вокзала Иркутска. На территории действует бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан ibis Kitchen. Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Предоставляются тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Отель «Ибис» или аналогичныйОтель «Ибис» или аналогичныйОтель «Ибис» или аналогичныйОтель «Ибис» или аналогичныйОтель «Ибис» или аналогичныйОтель «Ибис» или аналогичныйОтель «Ибис» или аналогичный

Отель «Тэнгри» или аналогичный

3 ночи

Находится на живописном и загадочном острове Ольхон, в поселке Хужир.

10 минут пешком до скалы Шаманка и белоснежного Сарайского пляжа, а также до основных туристических точек Хужира.

Номера выполнены с максимальным использованием натуральных природных материалов. Каждый номер оснащен телевизором, чайником, тумбочками, шкафом, собственной ванной комнатой. Из окна каждого номера открывается прекрасный вид на Байкал и Сарайский пляж.

На первом этаже отеля для гостей по утрам сервируется комплексный завтрак, после которого сотрудники отеля будут рады помочь спланировать ваш день на острове.

Отель «Тэнгри» или аналогичныйОтель «Тэнгри» или аналогичныйОтель «Тэнгри» или аналогичныйОтель «Тэнгри» или аналогичныйОтель «Тэнгри» или аналогичныйОтель «Тэнгри» или аналогичный

Отель «Новая волна» или аналогичный

2 ночи

Гостиница «Новая Волна» находится в центральной части поселка Усть-Баргузин. Это спокойное и живописное место, где можно отдохнуть всей семьей. Для постояльцев предоставляется несколько дополнительных услуг в виде прачечной, парковки и доступа в Интернет. Также есть собственная сауна и прокат велосипедов.

Для проживания предоставляются отдельно стоящие домики, которые разделены на несколько номеров. Они все отличаются вместимостью и площадью. Независимо от выбранной, везде гостей будут ждать удобные кровати, телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды и столик. В индивидуальной ванной установлена душевая кабина, можно воспользоваться комплектом полотенец. Окна выходят во внутренний двор.

На облагороженной территории расположены беседки, где можно воспользоваться мангалом и приготовить себе любимые блюда на углях. Также все апартаменты оснащены набором посуды и чайником. Вдобавок, до продуктового магазина или столовой можно дойти за 15 минут.

Отель «Новая волна» или аналогичныйОтель «Новая волна» или аналогичныйОтель «Новая волна» или аналогичныйОтель «Новая волна» или аналогичныйОтель «Новая волна» или аналогичный

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Размещение в Иркутске: 2-местный номер в отеле (душ и туалет в номере)
  • Трансфер Иркутск – Ольхон (микроавтобус)
  • Размещение на Ольхоне: 2-местный стандартный номер (душ и туалет в номере)
  • Экскурсия на мыс Бурхан (пешая)
  • Экскурсия остров Огой (катер)
  • Экскурсия на мыс Хобой (УАЗ)
  • Трансфер остров Ольхон – Усть-Баргузин (катер)
  • Питание по программе:1 день – обед, ужин2 день – завтрак, обед-пикник и ужин3 день – завтрак и ужин4, 5 дни – завтрак, обед-пикник, ужин6 день – завтрак, обед, ужин7 день – завтрак и обед8 день – завтрак.
  • 1 день – обед, ужин
  • 2 день – завтрак, обед-пикник и ужин
  • 3 день – завтрак и ужин
  • 4, 5 дни – завтрак, обед-пикник, ужин
  • 6 день – завтрак, обед, ужин
  • 7 день – завтрак и обед
  • 8 день – завтрак.
  • Размещение в Усть-Баргузине/Максимихе в гостевом доме: 2-местный номер (душ и туалет в номере)
  • Обзорная экскурсия по Чивыркуйскому заливу (катер)
  • Трансфер Усть-Баргузин – Улан-Удэ (микроавтобус)
  • Экскурсия в Иволгинский дацан (микроавтобус)
  • Ж/д билеты Улан-Удэ – Иркутск (поезд, вагон-купе)
  • Трансфер Иркутск – Листвянка (микроавтобус)
  • Билеты в «Тальцы»
  • Билеты в Байкальский музей
  • Билеты на подъемник
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Дополнительные трансферы, не указанные в программе
  • Питание в придорожных кафе
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь с собой:

  • аптечку, в которой должны быть:
    • средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
    • лекарственные препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
    • при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
  • теплые вещи (ветровка, головной убор – обязательно);
  • дождевик;
  • кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
  • купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
  • репеллент от клещей;
  • солнцезащитный крем;
  • фонарик (по желанию).
Где и когда начинается тур?

Стандартное место и время встречи:

  • Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3, 09:30 ч утра местного времени (04:30 ч. утра по московскому);
  • Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа, 09:30 ч. утра местного времени (04:30 ч. утра по московскому).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка детям до 12 лет – 15%.

Есть ли клещи, комары на Байкале?

Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.

Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 авг 2023
Остались очень довольны организацией тура на Байкал. Все четко организовано, все потребности учтены. Комфортное размещение, вкусное питание. Огромная благодарность гиду Ане.
М
17 авг 2023
Тур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали много нового, искупались на отличном пляже.
Тур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали многоТур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали многоТур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали многоТур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали многоТур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали много
Н
13 авг 2023
Тур был очень интересен и насыщен. Мы побывали на обзорных экскурсиях в Иркутске и Улан-Уде, где были в Иволгинском дацане. А с Байкалом познакомились отлично: пожили на острове Ольхон, на восточном берегу Байкала в Усть-Баргузине, много плавали по Байкалу, были в Забайкальском национальном парке. Повезло с погодой: много купались. Отличный тур. Очень сложный по логистике, но не было ни одной накладки. Нигде ничего не ждали, хотя поменяли 10 транспортных средств.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Можно с детьмиВсе турыЛиствянкаИволгинский дацанНабережнаяПопулярные местаНа микроавтобусеНа автобусе

Похожие туры из Иркутска

Байкальская кругосветка: два берега Байкала
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Байкальская кругосветка: два берега Байкала
Иркутск
11 июня
28 июня
12 июля
26 июля
9600091 200 за человека
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
Иркутск
13 июля
9 авг
54 000 за человека
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
г. Иркутск
15 июня
13 июля
17 авг
65 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
All Airlines
ХорошоТам