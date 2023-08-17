Вас ждут песчаные пляжи и теплые заливы, знаменитая скала Шаманка и мыс Хобой, горячие источники и нетронутая природа Байкала, завораживающие пейзажи и места силы.
Вы познакомитесь с богатыми культурными традициями Байкальской земли, побываете в буддистском храме и увидите великое озеро во всем его великолепии.
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Ольхон
Прибытие в Иркутск.
Встреча в 09:30 с гидом в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск.
Трансфер на остров Ольхон на микроавтобусе (280 км, время в пути около 6 часов).
Прибытие в п. Хужир, туристический центр острова, размещение.
Пешая экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка), обитель главного божества Ольхона, сакральное место, почитаемое со времен появления первых шаманов.
Ужин.
Питание включено: обед, ужин.
Остров Огой
Завтрак.
Сегодня у вас экскурсия на остров Огой, которая позволит насладиться красотами Малого Моря.
На Огое вы прикоснетесь к буддийской святыне – ступе Просветления.
Ступа посвящена дакини Тромо Нагмо – буддийской богине, что подавляет все негативные проявления во всем мире.
Возвращение на базу, ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Свободный день
Завтрак.
Сегодня мы предлагаем вам один свободный день, чтобы провести его по своему усмотрению.
Можно арендовать велосипед для поездки по острову, отправиться на конную прогулку, прокатиться на каяке или сапборде.
Питание включено: завтрак и ужин.
Мыс Хобой
Завтрак.
Рано утром отправление на внедорожнике (УАЗ) на северную оконечность острова, мыс Хобой.
Дорога на Хобой проходит по северной части острова – самым живописным местам Ольхона, которые надолго остаются в памяти всех туристов.
После обеда мы начинаем пересечение Байкала от острова Ольхон до Баргузинского залива. По пути мы будем проплывать самое глубокое и широкое место Байкала.
Вечером прибытие в п. Усть-Баргузин. Размещение в гостевом доме.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Чивыркуйский залив
Завтрак.
Сегодня группа отправляется на экскурсию в одно из самых известных мест Байкала – Чивыркуйский залив, где вы сможете искупаться в горячих источниках и принять лечебные ванны.
Экскурсия проходит по живописным местам залива, где открывается превосходный вид на острова, пологие берега, густо заросшие лесом.
После обеда вас ожидает посещение горячего термального источника в бухте Змеиная, где вы можете искупаться.
Вечером возвращение на базу отдыха.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Улан-Удэ. Иволгинский Дацан
Завтрак.
Отправление на микроавтобусе в Улан-Удэ.
Прибытие в Улан-Удэ.
Обед.
После обеда экскурсия в Иволгинский Дацан, главный центр буддизма в России.
Ужин.
Вечером посадка в поезд (купе) до Иркутска.
В пути (до Улан-Удэ): 4 часа. В пути (от Улан-Удэ до Иркутска на поезде): 9 часов.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.
Поселок Листвянка, Тальцы, Байкальский музей, камень Черского
Прибытие в Иркутск утром в 7:30.
Завтрак, раннее размещение в гостинице в Иркутске.
Немного отдохнув, отправляемся на микроавтобусе в Листвянку (примерно в 10 ч.).
По пути мы посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом – Тальцы, где нас ждет осмотр старинных деревянных построек, знакомство с бытом коренных народов Прибайкалья.
После Тальцов отправляемся в Листвянку.
Обед в одном из кафе поселка.
После обеда мы посетим Байкальский музей, здесь вы познакомитесь с подводным миром Байкала.
После посещения музея мы поднимемся на камень Черского, где расположена хорошая смотровая площадка, с которой открывается замечательный вид на Байкал.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак и обед. Ужин – самостоятельно за свой счет.
Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров до 12 часов.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах:
- Иркутск (1 день): 2-местный стандартный номер в отеле (душ и туалет в номере);
- Ольхон (3 дня): 2-местный стандартный номер в отеле (душ и туалет в номере);
- Усть-Баргузин (2 дня): 2-местный стандартный номер в гостевом доме (душ и туалет в номере);
- 1 ночь в купе поезда.
- Доплата за одноместное размещение – 16 500 руб.
Подробности уточняйте при бронировании тура.
Варианты проживания
Отель «Ибис» или аналогичный
Отель «Ibis Иркутск Центр» находится в Иркутске, в 2 км от железнодорожного вокзала Иркутска. На территории действует бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан ibis Kitchen. Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Предоставляются тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Отель «Тэнгри» или аналогичный
Находится на живописном и загадочном острове Ольхон, в поселке Хужир.
10 минут пешком до скалы Шаманка и белоснежного Сарайского пляжа, а также до основных туристических точек Хужира.
Номера выполнены с максимальным использованием натуральных природных материалов. Каждый номер оснащен телевизором, чайником, тумбочками, шкафом, собственной ванной комнатой. Из окна каждого номера открывается прекрасный вид на Байкал и Сарайский пляж.
На первом этаже отеля для гостей по утрам сервируется комплексный завтрак, после которого сотрудники отеля будут рады помочь спланировать ваш день на острове.
Отель «Новая волна» или аналогичный
Гостиница «Новая Волна» находится в центральной части поселка Усть-Баргузин. Это спокойное и живописное место, где можно отдохнуть всей семьей. Для постояльцев предоставляется несколько дополнительных услуг в виде прачечной, парковки и доступа в Интернет. Также есть собственная сауна и прокат велосипедов.
Для проживания предоставляются отдельно стоящие домики, которые разделены на несколько номеров. Они все отличаются вместимостью и площадью. Независимо от выбранной, везде гостей будут ждать удобные кровати, телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды и столик. В индивидуальной ванной установлена душевая кабина, можно воспользоваться комплектом полотенец. Окна выходят во внутренний двор.
На облагороженной территории расположены беседки, где можно воспользоваться мангалом и приготовить себе любимые блюда на углях. Также все апартаменты оснащены набором посуды и чайником. Вдобавок, до продуктового магазина или столовой можно дойти за 15 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
- Размещение в Иркутске: 2-местный номер в отеле (душ и туалет в номере)
- Трансфер Иркутск – Ольхон (микроавтобус)
- Размещение на Ольхоне: 2-местный стандартный номер (душ и туалет в номере)
- Экскурсия на мыс Бурхан (пешая)
- Экскурсия остров Огой (катер)
- Экскурсия на мыс Хобой (УАЗ)
- Трансфер остров Ольхон – Усть-Баргузин (катер)
- Питание по программе:1 день – обед, ужин2 день – завтрак, обед-пикник и ужин3 день – завтрак и ужин4, 5 дни – завтрак, обед-пикник, ужин6 день – завтрак, обед, ужин7 день – завтрак и обед8 день – завтрак.
- 1 день – обед, ужин
- 2 день – завтрак, обед-пикник и ужин
- 3 день – завтрак и ужин
- 4, 5 дни – завтрак, обед-пикник, ужин
- 6 день – завтрак, обед, ужин
- 7 день – завтрак и обед
- 8 день – завтрак.
- Размещение в Усть-Баргузине/Максимихе в гостевом доме: 2-местный номер (душ и туалет в номере)
- Обзорная экскурсия по Чивыркуйскому заливу (катер)
- Трансфер Усть-Баргузин – Улан-Удэ (микроавтобус)
- Экскурсия в Иволгинский дацан (микроавтобус)
- Ж/д билеты Улан-Удэ – Иркутск (поезд, вагон-купе)
- Трансфер Иркутск – Листвянка (микроавтобус)
- Билеты в «Тальцы»
- Билеты в Байкальский музей
- Билеты на подъемник
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные трансферы, не указанные в программе
- Питание в придорожных кафе
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем иметь с собой:
- аптечку, в которой должны быть:
- средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
- лекарственные препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
- при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
- теплые вещи (ветровка, головной убор – обязательно);
- дождевик;
- кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
- купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
- репеллент от клещей;
- солнцезащитный крем;
- фонарик (по желанию).
Где и когда начинается тур?
Стандартное место и время встречи:
- Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3, 09:30 ч утра местного времени (04:30 ч. утра по московскому);
- Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа, 09:30 ч. утра местного времени (04:30 ч. утра по московскому).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка детям до 12 лет – 15%.
Есть ли клещи, комары на Байкале?
Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.
Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.