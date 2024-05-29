читать дальше

- новогодние праздники, 3 дня. По причине ограниченного времени на ознакомление с достопримечательностями, как всегда, решили заранее проработать маршруты перемещения, воспользовавшись услугами местных гидов. Через интернет, примерно за месяц до поездки, списались с Галиной. Ознакомились с ее программами. Стало понятно, что все красоты края охватить не получится, пришлось совместно корректировать программу путешествия с учетом наших пожеланий и текущих погодных условий. В итоге все прошло отлично. Передвигались на микроавтолбусе, который был нам предоставлен командой Галины. Было очень интересно и познавательно! В первый день была проведена краткая обзорная экскурсия (знакомство) по г. Иркутск, поездка в п. Листвянка с катанием на собачьих упряжках и в завершении дня ужин в ресторане «Маяк», там же в п. Листвянка. Два следующих дня провели в путешествии на о. Ольхон, с проживанием в усадьбе Бенчарова на самом острове. Все путешествие сопровождалось рассказами об исторических фактах по краю и знакомством с его настоящим. На обратном пути заехали в центр «золотая орда» пообщались с Шаманом. Супер! Огромное спасибо Галине и ее команде за организацию тура. Понравилось все – люди, природа, общение. Галине и ее команде – огромное спасибо и удачи в дальнейшей работе.