Экскурсии по КБЖД

Найдено 13 экскурсий в категории «Экскурсии по КБЖД» в Иркутске, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Байкал известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Байкал известный и неизведанный
Порт, треккинг вдоль КБЖД, дивные пейзажи и всё-всё об озере в путешествии из Иркутска
Начало: В удобном вам месте в Иркутске
«Открою историю Кругобайкальской железной дороги — 120 лет назад весь мир наблюдал за строительством «Золотой пряжки России»»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
Живописный и несложный поход с рассказами о грандиозном проекте
Начало: На ЖД вокзале Иркутска
«Эта экскурсия — трекинг вдоль Кругобайкальской дороги, самой дорогой и одной из самых красивых железных дорог в мире»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 13 000 за всё до 8 чел.
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
Музей «Тальцы», Шаман-Камень, Листвянка, прогулка на катере и камень Черского
Начало: У вашего отеля
«Часовая прогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дороги или в сторону Больших Котов подарит вам целое озеро незабываемых впечатлений от встречи с мощью, красотой и особым духом Байкала»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 500 за всё до 5 чел.
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД
«Кругобайкальская железная дорога»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
15 800 за всё до 4 чел.
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
16 отзывов
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Проникнуть в старинные галереи трассы КБЖД, искупаться в бодрящих водах озера и узнать историю края
Начало: В Иркутске/Листвянке
«Вы полюбуетесь с воды живописными панорамами и услышите историю строительства Кругобайкальской железной дороги, уникального памятника инженерного зодчества»
16 июля в 18:30
17 июля в 06:00
12 000 за всё до 4 чел.
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
10 отзывов
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Совершить трекинг вдоль Кругобайкальской дороги и изучить окрестности порта Байкал
«Затем по просторам озера доберемся до легендарной Кругобайкальской железной дороги (КБЖД)»
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670 за всё до 7 чел.
Байкальские джунгли: горы, реки и тайга
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Байкальские джунгли: горы, реки и тайга
Раскрыть секреты прибайкальской природы, величественной и непокорной
Начало: По месту вашего пребывания в Иркутске
«Отсюда мы спустимся в посёлок Култук, где побываем на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), сфотографируемся у памятной стелы и, конечно же, прикоснёмся к водам Байкала»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 340 за всё до 7 чел.
Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
12 часов
Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды
Погулять вдоль знаменитой дороги, полюбоваться Байкалом и посетить поселок Листвянка
«Вы погуляете вдоль Кругобайкальской железной дороги и узнаете о ней интересные факты: как изначально выглядел ее проект, как ее возводили и какие легенды с ней связаны»
Завтра в 08:00
10 июня в 19:00
15 000 за всё до 3 чел.
Кругобайкальская дорога - золотая пряжка Транссиба
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Индивидуальная
12 часов
Кругобайкальская дорога - золотая пряжка Транссиба
Узнать о самом красивом участке железной дороги, изучить тоннели и галереи и полюбоваться Байкалом
«Добравшись до станции «Темная падь», мы спустимся с вершин Олхинского плато к памятникам Кругобайкальской железной дороги (4 км)»
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670 за всё до 7 чел.
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
🚤 На катере
🚉 На поезде
🚤 На катере
Групповая
3 часа
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
«Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД) ещё называют «Золотая пряжка стального пояса России» — памятник инженерной мысли, расположенный на берегах озера Байкал»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 13:00
4 900 за человека
Кругобайкальская железная дорога на катере (5 часов)
🚤 На катере
🚉 На поезде
🚤 На катере
Групповая
5 часов
Кругобайкальская железная дорога на катере (5 часов)
«Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД) ещё называют «Золотая пряжка стального пояса России» — памятник инженерной мысли, расположенный на берегах озера Байкал»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
7 500 за человека
«Иду опять по шпалам»: экскурсия по КБЖД
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
8 часов
«Иду опять по шпалам»: экскурсия по КБЖД
Пройтись по Кругобайкальской железной дороге и искупаться в Байкале
«Пройдёмся по путям Кругобайкальской железной дороги до станции «Порт Байкал», по пути заглянув в тоннель»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
14 900 за всё до 4 чел.
Байкал-комбо: Листвянка и КБЖД - на авто, лодке и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Байкал-комбо: Листвянка и КБЖД - на авто, лодке и пешком
Получить яркое представление о Байкале, посетив одни из его самых интересных достопримечательностей
«Тоннель на Кругобайкальской железной дороге»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    29 мая 2024
    Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
    Мы вчетвером были на экскурсии 13 мая. Спасибо Александру за продуманный маршрут, красивые рассказы о природе и большую любовью к
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    своему краю! Прекрасно организованная экскурсия. Всю дорогу экскурсовод рассказывал о традициях, населённых пунктах, истории. Все очень содержательно, интересно. Нам всем понравилось. Организация на отлично. Замечательная экскурсия, спасибо большое за организацию!! Всем рекомендую!! А через день поехали с Александром еще и на о. Ольхон. И эта экскурсия супер!!! Все время,а это более 12 часов,нам рассказывали о местах,которые мы видели. Сам остров тоже очень понравился. Потрясающие виды,красивая природа Байкала просто поразительна!

  • с
    светлана
    24 мая 2024
    Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
    Спасибо за экскурсии, очень интересно. Подойдёт тем кто любит ходить.
  • А
    Анна
    11 апреля 2024
    Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
    Александр - прекрасный гид и рассказчик. С ним очень комфортно. Очень интересно и ненавязчиво рассказал о самых удивительных историях о местах нашего маршрута. Спасибо большое за такую увлекательную прогулку! Однозначно рекомендую путешествия с ним!
  • Ж
    Жанна
    26 января 2024
    Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
    В очередной раз собрались посетить один из уголков нашей страны. Этот раз выбор пал на Иркутск и оз. Байкал. Период
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    - новогодние праздники, 3 дня. По причине ограниченного времени на ознакомление с достопримечательностями, как всегда, решили заранее проработать маршруты перемещения, воспользовавшись услугами местных гидов. Через интернет, примерно за месяц до поездки, списались с Галиной. Ознакомились с ее программами. Стало понятно, что все красоты края охватить не получится, пришлось совместно корректировать программу путешествия с учетом наших пожеланий и текущих погодных условий. В итоге все прошло отлично. Передвигались на микроавтолбусе, который был нам предоставлен командой Галины. Было очень интересно и познавательно! В первый день была проведена краткая обзорная экскурсия (знакомство) по г. Иркутск, поездка в п. Листвянка с катанием на собачьих упряжках и в завершении дня ужин в ресторане «Маяк», там же в п. Листвянка. Два следующих дня провели в путешествии на о. Ольхон, с проживанием в усадьбе Бенчарова на самом острове. Все путешествие сопровождалось рассказами об исторических фактах по краю и знакомством с его настоящим. На обратном пути заехали в центр «золотая орда» пообщались с Шаманом. Супер! Огромное спасибо Галине и ее команде за организацию тура. Понравилось все – люди, природа, общение. Галине и ее команде – огромное спасибо и удачи в дальнейшей работе.

  • В
    Вероника
    8 октября 2023
    Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
    Мария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалым ребёнком. Маршрут был составлен
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    под нас, что, безусловно, очень приятно. Спасибо большое за внимание и любовь к своей работе! Мы обязательно вернёмся смотреть Байкал зимой.

    Мария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалымМария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалымМария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалымМария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалымМария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалым
  • М
    Марина
    6 октября 2023
    Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
    По структурированию и маршруту вопросов нет; по неоповещению на сайте о дополнительной стоимости подачи машины вопросы есть; сумма приличная подать
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    машину от Иркутска до Листвянки и обратно 7000 руб; это для нас оказался сюрприз за двое суток, когда уже мы перед вылетом в самолете и деваться некуда, это было неприятно, предлагаю расписывать подробно о всех денежных моментах; Пришлось сокращать время экскурсии и галопом смотреть местные достопримечательности;

    По структурированию и маршруту вопросов нет; по неоповещению на сайте о дополнительной стоимости подачи машины вопросыПо структурированию и маршруту вопросов нет; по неоповещению на сайте о дополнительной стоимости подачи машины вопросыПо структурированию и маршруту вопросов нет; по неоповещению на сайте о дополнительной стоимости подачи машины вопросы
  • Л
    Лада
    27 сентября 2023
    Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
    15.09.2023 ходила с гидом Евгением по Большой Байкальской Тропе. Все прошло замечательно: Евгений очень общительный и дружелюбный, отвечал на все-все
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    интересующие меня вопросы и сам много рассказывал. Даже пока мы ехали на машине от вокзала Иркутска через центр получилась микро-авто-экскурсия и по городу) На самой Тропе тоже было комфортно, шли в моем темпе, угощали меня чаем и домашней едой) Спасибо.

  • И
    Инга
    16 сентября 2023
    Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
    Маршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, которая умеет интересно поделиться своими
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    знаниями об истории КБЖД, культуре, быте, национальной кухне населяющих народов, флоре и фауне региона и волшебной красоты окружающим пейзажам. Эту экскурсию под руководством Елены рекомендую!

    Маршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, которая
  • Е
    Евгения
    15 сентября 2023
    Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
    С гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться в дендрарии и подняться к
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    маяку и Белому камню (Камню Любви). Экскурсия прошла максимально комфортно, продуктивно и легко. Елена — отличный рассказчик, погруженный в тему! Спасибо! (и отдельное спасибо за угощения на пикнике:))

    С гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться вС гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться вС гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться вС гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться вС гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться вС гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться в
  • Д
    Дарья
    15 сентября 2023
    Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
    Экскурсия с Еленой оказалась увлекательнее всего, что мне довелось увидеть в Иркутске и в его окрестностях. Были очень красочные и
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    интересные рассказы по пути до Листвянки, в процессе экскурсии и после. Гид, кроме рассказов про кбжд, захватывающе рассказывала про районы и места, мимо которых мы проезжали. А потом скорректировала маршрут самой экскурсии (из-за моей скорости и времени отхода парома) так, что мы еще успели подняться на панорамную обзорную площадку около порта, где сделала мне откровенно шикарные фотографии) В экскурсию сначала хотели поехать вместе с молодым человеком, но он заболел и мне пришлось ехать одной. Сначала переживала, что одной будет не интересно - но оказалось отлично)

    Экскурсия с Еленой оказалась увлекательнее всего, что мне довелось увидеть в Иркутске и в его окрестностях

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Экскурсии по КБЖД»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Байкал известный и неизведанный
  2. Пешком вдоль Байкальской железной дороги
  3. Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
  4. Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
  5. Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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