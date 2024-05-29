1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Байкал известный и неизведанный
Порт, треккинг вдоль КБЖД, дивные пейзажи и всё-всё об озере в путешествии из Иркутска
Начало: В удобном вам месте в Иркутске
«Открою историю Кругобайкальской железной дороги — 120 лет назад весь мир наблюдал за строительством «Золотой пряжки России»»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
Живописный и несложный поход с рассказами о грандиозном проекте
Начало: На ЖД вокзале Иркутска
«Эта экскурсия — трекинг вдоль Кругобайкальской дороги, самой дорогой и одной из самых красивых железных дорог в мире»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 13 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
Музей «Тальцы», Шаман-Камень, Листвянка, прогулка на катере и камень Черского
Начало: У вашего отеля
«Часовая прогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дороги или в сторону Больших Котов подарит вам целое озеро незабываемых впечатлений от встречи с мощью, красотой и особым духом Байкала»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД
«Кругобайкальская железная дорога»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
15 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Проникнуть в старинные галереи трассы КБЖД, искупаться в бодрящих водах озера и узнать историю края
Начало: В Иркутске/Листвянке
«Вы полюбуетесь с воды живописными панорамами и услышите историю строительства Кругобайкальской железной дороги, уникального памятника инженерного зодчества»
16 июля в 18:30
17 июля в 06:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Совершить трекинг вдоль Кругобайкальской дороги и изучить окрестности порта Байкал
«Затем по просторам озера доберемся до легендарной Кругобайкальской железной дороги (КБЖД)»
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Байкальские джунгли: горы, реки и тайга
Раскрыть секреты прибайкальской природы, величественной и непокорной
Начало: По месту вашего пребывания в Иркутске
«Отсюда мы спустимся в посёлок Култук, где побываем на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), сфотографируемся у памятной стелы и, конечно же, прикоснёмся к водам Байкала»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 340₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды
Погулять вдоль знаменитой дороги, полюбоваться Байкалом и посетить поселок Листвянка
«Вы погуляете вдоль Кругобайкальской железной дороги и узнаете о ней интересные факты: как изначально выглядел ее проект, как ее возводили и какие легенды с ней связаны»
Завтра в 08:00
10 июня в 19:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кругобайкальская дорога - золотая пряжка Транссиба
Узнать о самом красивом участке железной дороги, изучить тоннели и галереи и полюбоваться Байкалом
«Добравшись до станции «Темная падь», мы спустимся с вершин Олхинского плато к памятникам Кругобайкальской железной дороги (4 км)»
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Групповая
3 часа
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
«Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД) ещё называют «Золотая пряжка стального пояса России» — памятник инженерной мысли, расположенный на берегах озера Байкал»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 13:00
4 900₽ за человека
Групповая
5 часов
Кругобайкальская железная дорога на катере (5 часов)
«Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД) ещё называют «Золотая пряжка стального пояса России» — памятник инженерной мысли, расположенный на берегах озера Байкал»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
«Иду опять по шпалам»: экскурсия по КБЖД
Пройтись по Кругобайкальской железной дороге и искупаться в Байкале
«Пройдёмся по путям Кругобайкальской железной дороги до станции «Порт Байкал», по пути заглянув в тоннель»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Байкал-комбо: Листвянка и КБЖД - на авто, лодке и пешком
Получить яркое представление о Байкале, посетив одни из его самых интересных достопримечательностей
«Тоннель на Кругобайкальской железной дороге»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина29 мая 2024Мы вчетвером были на экскурсии 13 мая. Спасибо Александру за продуманный маршрут, красивые рассказы о природе и большую любовью к
- ссветлана24 мая 2024Спасибо за экскурсии, очень интересно. Подойдёт тем кто любит ходить.
- ААнна11 апреля 2024Александр - прекрасный гид и рассказчик. С ним очень комфортно. Очень интересно и ненавязчиво рассказал о самых удивительных историях о местах нашего маршрута. Спасибо большое за такую увлекательную прогулку! Однозначно рекомендую путешествия с ним!
- ЖЖанна26 января 2024В очередной раз собрались посетить один из уголков нашей страны. Этот раз выбор пал на Иркутск и оз. Байкал. Период
- ВВероника8 октября 2023Мария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалым ребёнком. Маршрут был составлен
- ММарина6 октября 2023По структурированию и маршруту вопросов нет; по неоповещению на сайте о дополнительной стоимости подачи машины вопросы есть; сумма приличная подать
- ЛЛада27 сентября 202315.09.2023 ходила с гидом Евгением по Большой Байкальской Тропе. Все прошло замечательно: Евгений очень общительный и дружелюбный, отвечал на все-все
- ИИнга16 сентября 2023Маршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, которая умеет интересно поделиться своими
- ЕЕвгения15 сентября 2023С гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться в дендрарии и подняться к
- ДДарья15 сентября 2023Экскурсия с Еленой оказалась увлекательнее всего, что мне довелось увидеть в Иркутске и в его окрестностях. Были очень красочные и
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Экскурсии по КБЖД»
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