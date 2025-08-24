Путешествие по Кругобайкальской железной дороге - это уникальная возможность за один день погрузиться в историю и насладиться живописными видами Байкала. Вас ждут 38 тоннелей, Ангасольский виадук и легендарная Итальянская стенка. В Слюдянке можно осмотреть мраморный вокзал и посетить музей. Остановки в самых красивых местах позволят сделать незабываемые фотографии. Не упустите шанс увидеть эти инженерные шедевры и насладиться природной красотой
Описание экскурсии
Маршрут: Иркутск → Листвянка → порт Байкал → КБЖД → Слюдянка → Иркутск Что вас ждёт:Иркутск 🚍 Выезд на автобусе от центра города. Переезд до Листвянки. ⛴ Переправа на корабле в порт Байкал, где начнётся железнодорожное путешествие. Успеете погулять по живописной местности и сделать фото у старинного паровоза.
— Путешествие по Кругобайкальской железной дороге 🚆 На пути вас ждут:
38 тоннелей и 19 галерей • Римский виадук (мост Ангасольский длиной 74 м) • Самый длинный тоннель №12 — 778 м.
- Итальянская стенка — визитная карточка КБЖД • Место стыковки Транссибирской магистрали • Вечная стоянка ретро-поезда • Интерактивный музей в Слюдянке • Нейтринная обсерватория (экскурсия во время движения) 📸 Остановки в самых живописных местах для фото и прогулок!
- Слюдянка 🛤 Долгая стоянка — можно осмотреть уникальный вокзал, полностью выложенный из белого и розового мрамора. Есть музей, кафе и сувениры. 🚆 Затем возвращение в Иркутск на том же поезде (без остановок). Важная информация: Легендарный маршрут вдоль берега Байкала с захватывающими видами, тоннелями и инженерными чудесами!
5 января 2026 6 января 2026 14 февраля 2026 15 февраля 2026 21 февраля 2026 22 февраля 2026 28 февраля 2026 1 марта 20267 марта 2026 8 марта 2026 14 марта 2026 15 марта 2026
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на туристическом поезде
- Остановки на КБЖД
- Сопровождение гида
- Автобус Иркутск-Листвянка / Слюдянка-Иркутск
- Переправа на корабле
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер имени Кирова - (г. Иркутск, улица Ленина, 14Б)
Завершение: Иркутск-Пассажирский (ж/д вокзал Иркутск)
Когда и сколько длится?
Когда: 5 января 2026 6 января 2026 14 февраля 2026 15 февраля 2026 21 февраля 2026 22 февраля 2026 28 февраля 2026 1 марта 20267 марта 2026 8 марта 2026 14 марта 2026 15 марта 2026
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Легендарный маршрут вдоль берега Байкала с захватывающими видами
- Тоннелями и инженерными чудесами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
24 авг 2025
Всё отлично! Очень хорошая организация. Прокатились и на автобусе, и на катере, и на поезде. Комфортно, безопасно. В поезде сиденья удобные, кафе и туалет есть. Всё понравилось. Было очень интересно. Рекомендую именно зеркальную экскурсию.
