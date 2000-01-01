Что вас ожидает

Истории Транссиба и национального парка

Мы встретимся в Иркутске и отправимся к озеру на электричке (летом) или на автомобиле (зимой). По пути вы познакомитесь с историей строительства дорог в Приангарье: среди них непревзойденной по сложности является Транссибирская железнодорожная магистраль. Будут и рассказы о природе и редких растениях национального парка. А еще обязательно коснемся геологии — ведь наше путешествие проходит у подножия самых древних гор планеты!

Стальной пояс России

Добравшись до станции «Темная падь», мы спустимся с вершин Олхинского плато к памятникам Кругобайкальской железной дороги (4 км). Здесь вас ждет комплекс чудом уцелевших Ангасольских виадуков и галерей. Если будет подходящая погода — искупаемся в Байкале, для желающих летом можно затопить баню прямо на берегу. А еще устроим пикник на организованной площадке.

Затем прогуляемся до бухты Упорная Губа (1, 5 км): вы рассмотрите виадук и два тоннеля и узнаете об их технических особенностях. Тут любят тренироваться сотрудники альпинистского лагеря — по желанию можно провести для вас мастер-класс.

И если останутся силы, мы пройдём до мыса Хабартуй (5 км в одну сторону, 3-4 часа дополнительно). 4 галереи, 3 тоннеля, 7 подпорных стенок и 6 виадуков — это самый сложный комплекс тоннелей на КБЖД. Вы увидите, на что способна смекалка и фантазия строителей, и на примере этого ансамбля осознаете архитектурное разнообразие КБЖД.

А после через потайную нишу выйдете к Байкалу и одному из крупнейших птичьих базаров — месту скопления птиц. Вы понаблюдаете с близкого расстояния за их повадками и посмотрите на самых больших в мире бакланов.

Организационные детали

Погода на Байкале меняется быстро, поэтому возьмите с собой и купальные принадлежности, и теплую куртку с ветро- и влагозащитой. Зимой захватите ледоступы или коньки. Хотя тропа несложная, обязательно наденьте удобную трекинговую обувь с защитой голеностопа.

Что входит в стоимост, а что — нет