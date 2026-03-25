Кругобайкальская дорога - золотая пряжка Транссиба
Узнать о самом красивом участке железной дороги, изучить тоннели и галереи и полюбоваться Байкалом
Чудо природное и чудо рукотворное — в этой экскурсии сочетаются прекрасные виды озера и одно из лучших творений царских инженеров. Я расскажу, в чем уникальность его сооружений, и раскрою историю их строительства.
Поговорим и о природе Байкала, о доисторических временах, когда раскололся первый мегаконтинент, а еще понаблюдаем за большими бакланами и нерпой.
Мы встретимся в Иркутске и отправимся к озеру на автомобиле (зимой). По пути вы познакомитесь с историей строительства дорог в Приангарье: среди них непревзойденной по сложности является Транссибирская железнодорожная магистраль. Будут и рассказы о природе и редких растениях национального парка. А еще обязательно коснемся геологии — ведь наше путешествие проходит у подножия самых древних гор планеты!
Стальной пояс России
Добравшись до станции «Темная падь», мы спустимся с вершин Олхинского плато к памятникам Кругобайкальской железной дороги (4 км). Здесь вас ждет комплекс чудом уцелевших Ангасольских виадуков и галерей. Если будет подходящая погода — искупаемся в Байкале, для желающих летом можно затопить баню прямо на берегу. А еще устроим пикник на организованной площадке.
Затем мы сядем на комфортабельный поезд и поедем до мыса Хабартуй, где находится самый сложный инженерный комплекс на Кругобайкальской железной дороге. В него входят четыре галереи, три тоннеля, семь подпорных стенок и шесть виадуков. Вы увидите, на что способны смекалка и фантазия строителей, и на примере этого ансамбля осознаете архитектурное разнообразие КБЖД.
А после через потайную нишу выйдете к Байкалу и одному из крупнейших птичьих базаров — месту скопления птиц. Вы понаблюдаете с близкого расстояния за их повадками и посмотрите на самых больших в мире бакланов.
После этого нам предстоит пешком вернуться до станции Старая Ангасолка (5 км). По пути мы увидим ещё одну необыкновенную галерею и два тоннеля через мысы Малая и Большая Упорная Губа.
Организационные детали
Погода на Байкале меняется быстро: возьмите и купальные принадлежности, и тёплую куртку с ветро- и влагозащитой
В ходе экскурсии мы обедаем на природе в формате пикника. Чай и горячую воду предоставляет гид. По пути мы купим необходимые продукты. На железной дороге магазинов и туалетов нет
Зимой захватите ледоступы или коньки. Хотя тропа несложная, обязательно наденьте удобную трекинговую обувь с защитой голеностопа
В марте и апреле для участия в экскурсии необходимо иметь при себе хорошие резиновые сапоги либо любую непромокаемую обувь до колена
С марта по май на дорогу могут выходить медведи, поэтому необходимо быть к этому морально готовым. Вплоть до июня часто попадаются клещи. У гида есть необходимые средства защиты и репелленты
Эта экскурсия не предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — по маршруту отсутствуют пандусы
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер на автомобиле включён (зимой)
Дополнительные расходы: билет на электричку туда и обратно (летом) — 350 ₽ за чел., рекреационный сбор — 300 ₽ за чел.; еда и напитки во время остановки
По желанию: баня (летом) — 2000 ₽/час на группу до 7 чел.; мастер-класс по альпинизму — 5000 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1786 туристов
Меня зовут Александр, я работаю гидом с 2010 года. Я иркутянин в 13 поколении. Мои предки, купцы, приехали в Иркутск в 17 веке и дважды возглавляли город.
Я люблю свою родину читать дальшеуменьшить
и боготворю Байкал. В свободное от экскурсий время снимаю фильмы, читаю лекции для гидов и пишу путеводители по родному краю.
Провожу экскурсии в разных форматах (от полётов на вертолёте до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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3
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2
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1
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Елена
Интересная экскурсия, любопытно было узнать историю строительства железной дороги вокруг Байкала. Очень живописный маршрут, спасибо большое Александру
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Диана
К сожалению у Александра не получилось провести для нас экскурсию, но он нашёл отличного гида который провел для нас экскурсию. Евгений рассказал очень много интересных фактов, также развёрнуто отвечал на вопросы) едиственное начало маршрута и так же его завершения не очень удобен, хотелось бы что бы нацпарк позаботился о своих работника и туриста в дальнейшем. А так все было замечательно☺️
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Маргарита
Александр замечательный гид. Он проводит настоящую экскурсию, а не просто трансфер и сопровождение. По пути следования узнали много нового и интересного и об Иркутске, и о городах и посёлках, которые проезжали. Очень познавательный и совсем не трудный маршрут по самой КБЖД. По пути даже нерпы в Байкале встретились. Всем рекомендуем!
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