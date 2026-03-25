Чудо природное и чудо рукотворное — в этой экскурсии сочетаются прекрасные виды озера и одно из лучших творений царских инженеров. Я расскажу, в чем уникальность его сооружений, и раскрою историю их строительства. Поговорим и о природе Байкала, о доисторических временах, когда раскололся первый мегаконтинент, а еще понаблюдаем за большими бакланами и нерпой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Истории Транссиба и национального парка

Мы встретимся в Иркутске и отправимся к озеру на автомобиле (зимой). По пути вы познакомитесь с историей строительства дорог в Приангарье: среди них непревзойденной по сложности является Транссибирская железнодорожная магистраль. Будут и рассказы о природе и редких растениях национального парка. А еще обязательно коснемся геологии — ведь наше путешествие проходит у подножия самых древних гор планеты!

Стальной пояс России

Добравшись до станции «Темная падь», мы спустимся с вершин Олхинского плато к памятникам Кругобайкальской железной дороги (4 км). Здесь вас ждет комплекс чудом уцелевших Ангасольских виадуков и галерей. Если будет подходящая погода — искупаемся в Байкале, для желающих летом можно затопить баню прямо на берегу. А еще устроим пикник на организованной площадке.

Затем мы сядем на комфортабельный поезд и поедем до мыса Хабартуй, где находится самый сложный инженерный комплекс на Кругобайкальской железной дороге. В него входят четыре галереи, три тоннеля, семь подпорных стенок и шесть виадуков. Вы увидите, на что способны смекалка и фантазия строителей, и на примере этого ансамбля осознаете архитектурное разнообразие КБЖД.

А после через потайную нишу выйдете к Байкалу и одному из крупнейших птичьих базаров — месту скопления птиц. Вы понаблюдаете с близкого расстояния за их повадками и посмотрите на самых больших в мире бакланов.

После этого нам предстоит пешком вернуться до станции Старая Ангасолка (5 км). По пути мы увидим ещё одну необыкновенную галерею и два тоннеля через мысы Малая и Большая Упорная Губа.

Организационные детали

Погода на Байкале меняется быстро: возьмите и купальные принадлежности, и тёплую куртку с ветро- и влагозащитой

В ходе экскурсии мы обедаем на природе в формате пикника. Чай и горячую воду предоставляет гид. По пути мы купим необходимые продукты. На железной дороге магазинов и туалетов нет

Зимой захватите ледоступы или коньки. Хотя тропа несложная, обязательно наденьте удобную трекинговую обувь с защитой голеностопа

В марте и апреле для участия в экскурсии необходимо иметь при себе хорошие резиновые сапоги либо любую непромокаемую обувь до колена

С марта по май на дорогу могут выходить медведи, поэтому необходимо быть к этому морально готовым. Вплоть до июня часто попадаются клещи. У гида есть необходимые средства защиты и репелленты

Эта экскурсия не предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — по маршруту отсутствуют пандусы

Что входит в стоимость, а что — нет