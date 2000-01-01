Кругобайкальская дорога — золотая пряжка Транссиба

Узнать о самом красивом участке железной дороги, изучить тоннели и галереи и полюбоваться Байкалом

Чудо природное и чудо рукотворное — в этой экскурсии сочетаются прекрасные виды озера и одно из лучших творений царских инженеров.

Я расскажу, в чем уникальность его сооружений, и раскрою историю их строительства.

Поговорим и о природе Байкала, о доисторических временах, когда раскололся первый мегаконтинент, а еще понаблюдаем за большими бакланами и нерпой.
Кругобайкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Кругобайкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Кругобайкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Кругобайкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Кругобайкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Кругобайкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Кругобайкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Кругобайкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Кругобайкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Кругобайкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Кругобайкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Кругобайкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Кругобайкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Кругобайкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Кругобайкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Кругобайкальская дорога — золотая пряжка Транссиба

Что вас ожидает

Истории Транссиба и национального парка

Мы встретимся в Иркутске и отправимся к озеру на электричке (летом) или на автомобиле (зимой). По пути вы познакомитесь с историей строительства дорог в Приангарье: среди них непревзойденной по сложности является Транссибирская железнодорожная магистраль. Будут и рассказы о природе и редких растениях национального парка. А еще обязательно коснемся геологии — ведь наше путешествие проходит у подножия самых древних гор планеты!

Стальной пояс России

Добравшись до станции «Темная падь», мы спустимся с вершин Олхинского плато к памятникам Кругобайкальской железной дороги (4 км). Здесь вас ждет комплекс чудом уцелевших Ангасольских виадуков и галерей. Если будет подходящая погода — искупаемся в Байкале, для желающих летом можно затопить баню прямо на берегу. А еще устроим пикник на организованной площадке.

Затем прогуляемся до бухты Упорная Губа (1, 5 км): вы рассмотрите виадук и два тоннеля и узнаете об их технических особенностях. Тут любят тренироваться сотрудники альпинистского лагеря — по желанию можно провести для вас мастер-класс.

И если останутся силы, мы пройдём до мыса Хабартуй (5 км в одну сторону, 3-4 часа дополнительно). 4 галереи, 3 тоннеля, 7 подпорных стенок и 6 виадуков — это самый сложный комплекс тоннелей на КБЖД. Вы увидите, на что способна смекалка и фантазия строителей, и на примере этого ансамбля осознаете архитектурное разнообразие КБЖД.

А после через потайную нишу выйдете к Байкалу и одному из крупнейших птичьих базаров — месту скопления птиц. Вы понаблюдаете с близкого расстояния за их повадками и посмотрите на самых больших в мире бакланов.

Организационные детали

Погода на Байкале меняется быстро, поэтому возьмите с собой и купальные принадлежности, и теплую куртку с ветро- и влагозащитой. Зимой захватите ледоступы или коньки. Хотя тропа несложная, обязательно наденьте удобную трекинговую обувь с защитой голеностопа.

Что входит в стоимост, а что — нет

  • Трансфер на автомобиле включен (зимой)
  • Дополнительные расходы: билет на электричку туда и обратно (летом) — 350 руб. /чел., рекреационный сбор — 100 руб. /чел.; еда и напитки во время остановки
  • По желанию: баня (летом) — 2000 руб. /час на группу до 7 человек. ; мастер-класс по альпинизму — 5000 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Меня зовут Александр, я иркутянин в тринадцатом поколении — мои предки приехали в Иркутск в XVII веке как купцы. Люблю свой город и боготворю Байкал. У меня успешный опыт преподавательской деятельности, также совсем недавно я издал первый с 1982 года подробный путеводитель по Иркутску. Провожу экскурсии в разных форматах (от полетов на вертолете до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.
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