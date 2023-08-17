Познавательная экскурсия по Иркутску: Кругобайкальская железная дорога на катере
Что вас ожидает:
- Кругобайкальская железная дорога
- Национальный парк
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД) ещё называют «Золотая пряжка стального пояса России» — памятник инженерной мысли, расположенный на берегах озера Байкал. Целью строительства была необходимость связать Центральную часть России и Дальний Восток. В 1901 году приступили к строительству КБЖД. Большая часть пути Кругобайкалки проложена по так называемой «скальной полке». Для прокладки путей наэтом участке потребовалось возвести очень много мостов, противообвальных галерей, подпорных стен, и в том числе ещё 39 тоннелей.
Мы предлагаем Вам окунуться в историю, и отправится с нами на экскурсию по одному из самых интересных маршрутов. Наша кскурсия – это уникальная воз можность за одну поездку посетить самые интересные места на Кругобайкальской железной дороги, с возможностью осмотра всех достопримечательностей с воды.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда катера (тип Ямаха) Экскурсионное обслуживание Обед по программе Входной билет в национальный парк
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.