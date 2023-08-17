Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД) ещё называют «Золотая пряжка стального пояса России» — памятник инженерной мысли, расположенный на берегах озера Байкал. Целью строительства была необходимость связать Центральную часть России и Дальний Восток. В 1901 году приступили к строительству КБЖД. Большая часть пути Кругобайкалки проложена по так называемой «скальной полке». Для прокладки путей наэтом участке потребовалось возвести очень много мостов, противообвальных галерей, подпорных стен, и в том числе ещё 39 тоннелей.

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