Прогулки на катере в Иркутске

Найдено 5 экскурсий в категории «На катере» в Иркутске, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
Музей «Тальцы», Шаман-Камень, Листвянка, прогулка на катере и камень Черского
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на катере (по желанию)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 500 за всё до 5 чел.
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
🚤 На катере
🚉 На поезде
🚤 На катере
Групповая
3 часа
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
«Смешенная: пешеходная и катание на катере (тип Ямаха)»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 13:00
4 900 за человека
Кругобайкальская железная дорога на катере (5 часов)
🚤 На катере
🚉 На поезде
🚤 На катере
Групповая
5 часов
Кругобайкальская железная дорога на катере (5 часов)
«Смешенная: пешеходная и катание на катере (тип Ямаха)»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    26 января 2024
    Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
    В очередной раз собрались посетить один из уголков нашей страны. Этот раз выбор пал на Иркутск и оз. Байкал. Период
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    - новогодние праздники, 3 дня. По причине ограниченного времени на ознакомление с достопримечательностями, как всегда, решили заранее проработать маршруты перемещения, воспользовавшись услугами местных гидов. Через интернет, примерно за месяц до поездки, списались с Галиной. Ознакомились с ее программами. Стало понятно, что все красоты края охватить не получится, пришлось совместно корректировать программу путешествия с учетом наших пожеланий и текущих погодных условий. В итоге все прошло отлично. Передвигались на микроавтолбусе, который был нам предоставлен командой Галины. Было очень интересно и познавательно! В первый день была проведена краткая обзорная экскурсия (знакомство) по г. Иркутск, поездка в п. Листвянка с катанием на собачьих упряжках и в завершении дня ужин в ресторане «Маяк», там же в п. Листвянка. Два следующих дня провели в путешествии на о. Ольхон, с проживанием в усадьбе Бенчарова на самом острове. Все путешествие сопровождалось рассказами об исторических фактах по краю и знакомством с его настоящим. На обратном пути заехали в центр «золотая орда» пообщались с Шаманом. Супер! Огромное спасибо Галине и ее команде за организацию тура. Понравилось все – люди, природа, общение. Галине и ее команде – огромное спасибо и удачи в дальнейшей работе.

  • М
    Марина
    6 октября 2023
    Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
    По структурированию и маршруту вопросов нет; по неоповещению на сайте о дополнительной стоимости подачи машины вопросы есть; сумма приличная подать
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    машину от Иркутска до Листвянки и обратно 7000 руб; это для нас оказался сюрприз за двое суток, когда уже мы перед вылетом в самолете и деваться некуда, это было неприятно, предлагаю расписывать подробно о всех денежных моментах; Пришлось сокращать время экскурсии и галопом смотреть местные достопримечательности;

    По структурированию и маршруту вопросов нет; по неоповещению на сайте о дополнительной стоимости подачи машины вопросыПо структурированию и маршруту вопросов нет; по неоповещению на сайте о дополнительной стоимости подачи машины вопросыПо структурированию и маршруту вопросов нет; по неоповещению на сайте о дополнительной стоимости подачи машины вопросы
  • C
    Caripsa
    8 августа 2023
    Водная экскурсия на катере в бухту Песчаная и Бабушка
    Экскурсия очень понравилась, хорошо спланирована по времени: было время и на обзор окрестностей и на фотографирование и на купание. Виды шикарные. На каждой локации не хотелось уходить, хотелось запечатлеть буквально все. Всем рекомендую!
  • К
    Ксения
    20 июля 2023
    Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
    Сегодня провели с Галиной день в Листвянке. Экскурсия очень понравилась, Галина приятный и начитанный рассказчик, интересно слушать, динамично и не затянуто. Программа отличная, рекомендую обращаться)
  • Н
    Надежда
    10 июня 2023
    Водная экскурсия на катере в бухту Песчаная и Бабушка
    Прекрасная экскурсия, хочется отдельно сказать БОЛЬШЕ СПАСИБО экскурсоводу Юли Гончаровой❤️. Море впечатлений, эмоций, много интересной информации о Байкале, о флоре и фауне. За организацию также хочет сказать спасибо, ну и конечно за классный ужин на берегу любого, фантастического 😍 Байкала.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На катере»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
  2. Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
  3. Кругобайкальская железная дорога на катере (5 часов)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На катере" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 900 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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