1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
Музей «Тальцы», Шаман-Камень, Листвянка, прогулка на катере и камень Черского
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на катере (по желанию)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
«Смешенная: пешеходная и катание на катере (тип Ямаха)»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 13:00
4 900₽ за человека
Групповая
5 часов
Кругобайкальская железная дорога на катере (5 часов)
«Смешенная: пешеходная и катание на катере (тип Ямаха)»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна26 января 2024В очередной раз собрались посетить один из уголков нашей страны. Этот раз выбор пал на Иркутск и оз. Байкал. Период
- ММарина6 октября 2023По структурированию и маршруту вопросов нет; по неоповещению на сайте о дополнительной стоимости подачи машины вопросы есть; сумма приличная подать
- CCaripsa8 августа 2023Водная экскурсия на катере в бухту Песчаная и БабушкаЭкскурсия очень понравилась, хорошо спланирована по времени: было время и на обзор окрестностей и на фотографирование и на купание. Виды шикарные. На каждой локации не хотелось уходить, хотелось запечатлеть буквально все. Всем рекомендую!
- ККсения20 июля 2023Сегодня провели с Галиной день в Листвянке. Экскурсия очень понравилась, Галина приятный и начитанный рассказчик, интересно слушать, динамично и не затянуто. Программа отличная, рекомендую обращаться)
- ННадежда10 июня 2023Водная экскурсия на катере в бухту Песчаная и БабушкаПрекрасная экскурсия, хочется отдельно сказать БОЛЬШЕ СПАСИБО экскурсоводу Юли Гончаровой❤️. Море впечатлений, эмоций, много интересной информации о Байкале, о флоре и фауне. За организацию также хочет сказать спасибо, ну и конечно за классный ужин на берегу любого, фантастического 😍 Байкала.
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