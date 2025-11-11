Ледяная магия Байкала: зимние забавы, обряды и история края
Байкальский лёд поражает своим разнообразием: от прозрачного до снежного.
Участники экскурсии посетят культовые места, такие как Капсальский барисан и дацан в Усть-Орде, где узнают о шаманских обрядах и буддийских традициях. Программа
включает остановки в местах силы, знакомство с культурой бурят и их легендами. Путешествие на автомобиле Honda Spike подходит для взрослых и детей от 7 лет. Не упустите шанс увидеть Байкал зимой и почувствовать его магию
7:30 — выезд из Иркутска 8:10-8:20 — Капсальский барисан — культовое место, посвящённое шаманам Дурлаю и Зурсагану. Проведём обряд, попросим помощи у духов местности на счастливый путь 8:35-9:00 — дацан в Усть-Орде. Прогуляемся по его территории, поговорим об особенностях буддийской религии и правилах посещения храма, загадаем желание 10:00-10:10 — перевал, граница Ольхонского района. Это место силы. Остановимся, чтобы сделать подношения и попросить духов принять нас на Ольхонской земле 11:00-11:10 — Еланцы (субурган). Установлен в память о Барнашке — приольхонском «Нострадамусе», — который жил в начале прошлого века и умер в 1924 году 11:30 — скульптура Орла, остановка в Тажеранских степях 11:50-12:30 — обед в кафе 12:40-12:50 — скульптура Бродяги (смотровая площадка с красивым видом на пролив Малое Море) 13:00-14:30 — село Сахюрта. Погрузимся в жизнь и быт маломорских рыбаков. Посетим «Музей рыболовного промысла», примем участие в мастер-классе и заплетём на удачу «волшебный челнок» 14:30-17:00 — прогулки по бухтам и катание на коньках по космическому льду Байкала. Зимой в бухте Радости прямо на льду размещают «ледяное кафе», территорию украшают ледяными фигурами 17:00-20:30 — возвращение в Иркутск
Мы расскажем об освоении казаками Сибири, о коренном населении — бурятах. Познакомим с культурой, традициями и обрядами. Вы узнаете:
Что такое бухлёр, бовы и буузы
Какие бурятские рода населяют западные земли Байкала и какие ещё народности проживают в этих местах
Что такое барисан, сэргэ и хадаки
Когда возникли шаманизм и буддизм и чем они отличаются
Какие сказания и легенды существуют на Байкале
Организационные детали
Путешествие проходит на автомобиле Honda Spike. Расстояние от Иркутска до пролива Малое Море — 250 км. По пут будем делать остановки
Программа подойдёт взрослым и детям с 7-8 лет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Елена — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 1140 туристов
Путешествия для меня — это движение, свобода, это моя жизнь. Я коренная сибирячка, родилась и живу в Иркутске. Байкал — это моё место силы. У меня есть опыт работы в
туристическом агентстве, сейчас я организую и провожу авторские путешествия и экскурсии по Иркутску и Байкалу.
Люблю природу, длительные пешие прогулки-хайкинг, увлекаюсь фотографией. Свои увлечения вплетаю в экскурсионную программу.
Во время экскурсии я познакомлю вас с историей и традициями моего родного края, наполню образ легендами и сказаниями, вкус — местными национальными блюдами, а красоту мест запечатлею в объектив фотокамеры.
С собой вы увезёте теплые воспоминания об Иркутске и Байкале, зарядитесь его силой и энергией,полюбите это место так, как люблю его я:)