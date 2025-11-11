Байкальский лёд поражает своим разнообразием: от прозрачного до снежного.Участники экскурсии посетят культовые места, такие как Капсальский барисан и дацан в Усть-Орде, где узнают о шаманских обрядах и буддийских традициях. Программа

включает остановки в местах силы, знакомство с культурой бурят и их легендами. Путешествие на автомобиле Honda Spike подходит для взрослых и детей от 7 лет. Не упустите шанс увидеть Байкал зимой и почувствовать его магию

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Примерный тайминг экскурсии

7:30 — выезд из Иркутска

8:10-8:20 — Капсальский барисан — культовое место, посвящённое шаманам Дурлаю и Зурсагану. Проведём обряд, попросим помощи у духов местности на счастливый путь

8:35-9:00 — дацан в Усть-Орде. Прогуляемся по его территории, поговорим об особенностях буддийской религии и правилах посещения храма, загадаем желание

10:00-10:10 — перевал, граница Ольхонского района. Это место силы. Остановимся, чтобы сделать подношения и попросить духов принять нас на Ольхонской земле

11:00-11:10 — Еланцы (субурган). Установлен в память о Барнашке — приольхонском «Нострадамусе», — который жил в начале прошлого века и умер в 1924 году

11:30 — скульптура Орла, остановка в Тажеранских степях

11:50-12:30 — обед в кафе

12:40-12:50 — скульптура Бродяги (смотровая площадка с красивым видом на пролив Малое Море)

13:00-14:30 — село Сахюрта. Погрузимся в жизнь и быт маломорских рыбаков. Посетим «Музей рыболовного промысла», примем участие в мастер-классе и заплетём на удачу «волшебный челнок»

14:30-17:00 — прогулки по бухтам и катание на коньках по космическому льду Байкала. Зимой в бухте Радости прямо на льду размещают «ледяное кафе», территорию украшают ледяными фигурами

17:00-20:30 — возвращение в Иркутск

Мы расскажем об освоении казаками Сибири, о коренном населении — бурятах. Познакомим с культурой, традициями и обрядами. Вы узнаете:

Что такое бухлёр, бовы и буузы

Какие бурятские рода населяют западные земли Байкала и какие ещё народности проживают в этих местах

Что такое барисан, сэргэ и хадаки

Когда возникли шаманизм и буддизм и чем они отличаются

Какие сказания и легенды существуют на Байкале

Организационные детали

Путешествие проходит на автомобиле Honda Spike. Расстояние от Иркутска до пролива Малое Море — 250 км. По пут будем делать остановки

Программа подойдёт взрослым и детям с 7-8 лет

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

