Ледяная магия Байкала: зимние забавы, обряды и история края

Погрузитесь в мир зимнего Байкала: шаманские обряды, катание на коньках и история края ждут вас в этом удивительном путешествии
Байкальский лёд поражает своим разнообразием: от прозрачного до снежного.

Участники экскурсии посетят культовые места, такие как Капсальский барисан и дацан в Усть-Орде, где узнают о шаманских обрядах и буддийских традициях. Программа
включает остановки в местах силы, знакомство с культурой бурят и их легендами. Путешествие на автомобиле Honda Spike подходит для взрослых и детей от 7 лет. Не упустите шанс увидеть Байкал зимой и почувствовать его магию

5 причин купить эту экскурсию

  • ❄️ Уникальный Байкальский лёд
  • 🕍 Посещение шаманских мест силы
  • ⛸️ Катание на коньках по Байкалу
  • 🌿 Знакомство с культурой бурят
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
Ледяная магия Байкала: зимние забавы, обряды и история края© Елена
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Что можно увидеть

  • Капсальский барисан
  • Дацан в Усть-Орде
  • Еланцы (субурган)
  • Скульптура Орла
  • Скульптура Бродяги

Описание экскурсии

Примерный тайминг экскурсии

7:30выезд из Иркутска
8:10-8:20Капсальский барисан — культовое место, посвящённое шаманам Дурлаю и Зурсагану. Проведём обряд, попросим помощи у духов местности на счастливый путь
8:35-9:00дацан в Усть-Орде. Прогуляемся по его территории, поговорим об особенностях буддийской религии и правилах посещения храма, загадаем желание
10:00-10:10перевал, граница Ольхонского района. Это место силы. Остановимся, чтобы сделать подношения и попросить духов принять нас на Ольхонской земле
11:00-11:10Еланцы (субурган). Установлен в память о Барнашке — приольхонском «Нострадамусе», — который жил в начале прошлого века и умер в 1924 году
11:30скульптура Орла, остановка в Тажеранских степях
11:50-12:30обед в кафе
12:40-12:50скульптура Бродяги (смотровая площадка с красивым видом на пролив Малое Море)
13:00-14:30село Сахюрта. Погрузимся в жизнь и быт маломорских рыбаков. Посетим «Музей рыболовного промысла», примем участие в мастер-классе и заплетём на удачу «волшебный челнок»
14:30-17:00прогулки по бухтам и катание на коньках по космическому льду Байкала. Зимой в бухте Радости прямо на льду размещают «ледяное кафе», территорию украшают ледяными фигурами
17:00-20:30возвращение в Иркутск

Мы расскажем об освоении казаками Сибири, о коренном населении — бурятах. Познакомим с культурой, традициями и обрядами. Вы узнаете:

  • Что такое бухлёр, бовы и буузы
  • Какие бурятские рода населяют западные земли Байкала и какие ещё народности проживают в этих местах
  • Что такое барисан, сэргэ и хадаки
  • Когда возникли шаманизм и буддизм и чем они отличаются
  • Какие сказания и легенды существуют на Байкале

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобиле Honda Spike. Расстояние от Иркутска до пролива Малое Море — 250 км. По пут будем делать остановки
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 7-8 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Питание в пути — средний чек 600 ₽
  • Аренда коньков — 300 ₽ в час
  • Посещение музея рыбака с мастер-классом — 2000 ₽

ежедневно в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 1140 туристов
Путешествия для меня — это движение, свобода, это моя жизнь. Я коренная сибирячка, родилась и живу в Иркутске. Байкал — это моё место силы. У меня есть опыт работы в
туристическом агентстве, сейчас я организую и провожу авторские путешествия и экскурсии по Иркутску и Байкалу. Люблю природу, длительные пешие прогулки-хайкинг, увлекаюсь фотографией. Свои увлечения вплетаю в экскурсионную программу. Во время экскурсии я познакомлю вас с историей и традициями моего родного края, наполню образ легендами и сказаниями, вкус — местными национальными блюдами, а красоту мест запечатлею в объектив фотокамеры. С собой вы увезёте теплые воспоминания об Иркутске и Байкале, зарядитесь его силой и энергией,полюбите это место так, как люблю его я:)

