В рамках этой экскурсии можно насладиться всеми чудесами зимнего Байкала. Участники увидят чистый лёд, знаменитые пузырьки и ледяные гроты. Путешествие проходит через живописные места, такие как остров Ольхон и пролив Ольхонские ворота.
Путешественники познакомятся с местной культурой, услышат легенды о шаманах и буддизме, а также смогут попробовать блюда национальной кухни. Это уникальная возможность сделать множество ярких фотографий и получить незабываемые впечатления
Путешественники познакомятся с местной культурой, услышат легенды о шаманах и буддизме, а также смогут попробовать блюда национальной кухни. Это уникальная возможность сделать множество ярких фотографий и получить незабываемые впечатления
6 причин купить эту экскурсию
- ❄️ Чистый лёд Байкала
- 📸 Яркие фотографии
- 🧊 Ледяные гроты
- 🍲 Национальная кухня
- 🗣 Легенды и истории
- 🚤 Поездка на хивусе
Что можно увидеть
- Посёлок Бугульдейка
- Пролив Ольхонские ворота
- Остров Ольхон
- Мыс Хорин Ирги
- Мыс Хоргой
- Остров Хубын
- Остров Огой
Описание экскурсии
- Посёлок Бугульдейка и тот самый лёд с пузырьками
- Пролив Ольхонские ворота и его чистый прозрачный лёд
- Остров Ольхон, мыс Хорин Ирги и мыс Хоргой с ледяными наплесками и ледовым гротом
- Остров Хубын с ледяными наплесками
- Остров Огой: скала Хвост Дракона, ледяные гроты и подъём к буддийской ступе Просвещения
По пути вы услышите множество фактов и легенд об озере Байкал и острове Ольхон, познакомитесь с особенностями культуры местных народов, послушаете о шаманизме и буддизме. А также попробуете блюда национальной кухни и сделаете сотни ярких фото.
Организационные детали
- Мы едем на комфортабельном автомобиле Toyota Sequoia или Mitsubishi Delica, по льду перемещаемся на хивусе
- Дополнительно оплачивается питание: средний чек — 700 ₽ за чел.
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 851 туриста
Я житель Иркутска, путешественник, турист, организатор туров и путешествий на озеро Байкал. Моя цель — показать гостям нашего региона всю красоту озера Байкала, раскрыть неповторимое очарование этого места.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
л
любовь
21 мар 2025
Были на экскурсии 13 марта. Организатор Алексей очень приятный молодой человек. Заехал за нами. Всю дорогу рассказывал об обычаях, об истории, делали остановки, фотографировал. Узнали много интересного! От Байкала в восторге! Алексей провез нас по очень интересным местам. Спасибо!
Е
Елена
15 мар 2025
Бамбисимо! Всем рекомендую. Увидела много различных узоров на льду и пузырьков разной формы. Различные оттенки цвета льда. С группой обсудили что хотим посмотреть. Индивидуальный подход к каждому туристу. Были сделаны фото с дрона. очень понравилось.
Наталья
13 мар 2025
Байкал прекрасен, впечатления на всю жизнь! Ехать долго, но это того стоит!
Экскурсию проводил Семён. Вежливый, внимательный, хороший водитель.
С Алексеем виделись на точках остановок по маршруту. Он кстати сделал для нас
Экскурсию проводил Семён. Вежливый, внимательный, хороший водитель.
С Алексеем виделись на точках остановок по маршруту. Он кстати сделал для нас
Алена
9 мар 2025
Как же прекрасен зимний Байкал! Спасибо Алексею и его напарнику Данилу, что сделали это путешествие таким комфортным, интересным и незабываемым! Такой разный лёд, красивые гроты, интересные истории, лучшие локации для
Елена
4 мар 2025
Я в восторге от этого путешествия! Выверенный маршрут с лучшими локациями для впечатлений и фотографий, энциклопедические знания Алексея о Байкале и истории Восточной Сибири, комфортный автомобиль и замечательное настроение!
Обязательно поеду с Алексеем в новые путешествия на Ольхон - теперь весной и летом!
Обязательно поеду с Алексеем в новые путешествия на Ольхон - теперь весной и летом!
Ольга
3 мар 2025
Экскурсия с Алексеем это просто нечто удивительное. Первый раз на Байкале и хотели увидеть и узнать, как можно больше! И нам это удалось! Алексей замечательный рассказчик! Вся информация была интересная
А
Анна
2 мар 2025
Прекрасная экскурсия, показы различные виды байкальского льда (игольчатый, пузырьки, торосы…), наплески, гроты, потрясающий вид с горы на Бакал, ощущаешь всю мощь и красоту этого уникального места, покатушки на льдинах, покатались
Елизавета
15 фев 2025
Все очень понравилось!!!
Безумно интересно и содержательно
Всем рекомендую
Безумно интересно и содержательно
Всем рекомендую
Татьяна
30 янв 2025
Посетили Ольхон и Байкал с Алексеем. Все прошло великолепно! Начнем с трансфера: авто комфортабельный, удобный.
Экскурсия прекрасная, было много сомнений по поводу Байкала. Замёрз, не замёрз?
ЗАМЕРЗ🔥🔥🔥
Метановые пузырьки, гроты, столбы сэрге, даже "звуки" Байкала
Алексей, благодарим за незабываемый день, остались в полном восторге 💯
Экскурсия прекрасная, было много сомнений по поводу Байкала. Замёрз, не замёрз?
ЗАМЕРЗ🔥🔥🔥
Метановые пузырьки, гроты, столбы сэрге, даже "звуки" Байкала
Алексей, благодарим за незабываемый день, остались в полном восторге 💯
С
Сергей
27 янв 2025
Алексей отлично знает локации, интересно рассказывает, проявляет чуткость и внимание к клиентам.
Ольга
23 янв 2025
Спасибо огромное Алексею за этот восхитительное путешествие!!! Насыщенная интересная и до мелочей продуманная программа, все четко по расписанию и согласно договоренностям. Лед Байкала был показан с разных локаций и очень
Е
Егор
21 янв 2025
Был на экскурсии на зимний Ольхон, все понравилось, не смотря на погоду был выбран отличный маршрут, очень красивые локации, при этом наш гид Алексей очень интересно рассказывал о различных аспектах Байкала. В итоге и информационное насыщение экскурсии отличное получилось и визуальное. Всем советую, получите массу позитивных впечатлений и эмоций.
В
Виолетта
19 янв 2025
Вы точно не пожалеете, если ввяжетесь в это сказочное путешествие 🧳
Алексей ответил на все интересующие вопросы и показал чарующие красоты Байкала. Эмоций море, фотографий море, незабываемые впечатление на всю жизнь ♥️🧊
Алексей, спасибо Вам огромное, что дарите людям такие эмоции 🫶🏼
Алексей ответил на все интересующие вопросы и показал чарующие красоты Байкала. Эмоций море, фотографий море, незабываемые впечатление на всю жизнь ♥️🧊
Алексей, спасибо Вам огромное, что дарите людям такие эмоции 🫶🏼
Olga
11 янв 2025
Спасибо Алексею, за оперативно организованную экскурсию. Все было отлично, лед Байкала был увиден и потроган.
Входит в следующие категории Иркутска
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