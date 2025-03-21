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классные фото с дрона!

Экскурсия проходила полностью на автомобиле Тойота Ланд Крузер. На хивусе не катались, хоть он и заявлен в описании. Я не особо жалею, но вдруг кому-то это важно. Еще мы не поднимались к буддийской ступе просвещения, но я опять же не жалею, сил уже не было. Вместо этого Семён нас дополнительно завез на месторождение мрамора, очень красивое и запоминающееся место!

Единственное, что не очень понравилось, это обед. Уж очень скудный выбор и бесхитростная еда, одна надежда была на сугудай, но и он не оправдал ожиданий, рыба была настолько сильно заморожена, что есть невозможно. Хотя это конечно мелочи))) главное - Байкал!!! Всем желаю здесь побывать!