За 6 дней вы успеете побывать в бурятском
мар
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическая, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом), взять лучше и то, и то.
Термобельё
Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).
Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).
Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объёма и качества предоставленных услуг.
Проживание. В Иркутске — «Централь» 4*; Малое Море — «Мир Байкала», Листвянка — «Анастасия»3*. Размещение 2- и 3-местное. Возможно 1-местное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание. В 6-й день тура входит только завтрак.
Транспорт. Будем передвигаться на минивэнах, автомобилях «УАЗ», хивусах и трэколах.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Уровень сложности. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте. Требуется средняя физическая форма, опыт управления транспортными средствами Участники не должны иметь серьёзных травм и хронических заболеваний.
Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.
Программа тура по дням
Бурятский этнопарк и Малое Море
Встречаемся в аэропорту, вкусно и плотно завтракаем и отправляемся в среднюю часть Байкала. Там посетим бурятский этнопарк, где нас встретят шаманским обрядом благопожелания и очищения огнём. Зима — особенное время для бурят. Это период знакомства, сватовства и сплочения родов на празднике Сагаалган. Нас ждут традиционные танцы и кухня, а также впечатляющие ритуалы.
Далее поедем в отель, разместимся и пойдём на экскурсию. Познакомимся с зимним Байкалом поближе. Погуляем по льду живописного Малого Моря. После вернёмся в отель и поужинаем: продегустируем сагудай, расколодку и невероятный таёжный десерт с кедровыми орехами.
Завершим день походом в баньку с вениками, ароматным чаем и чаном для расслабления на открытом воздухе.
Острова Ольхон и Огой, Тажеранские степи
Завтракаем и на УАЗах отправляемся смотреть на причудливые наплески и сказочные гроты.
Далее едем к скале Шаманке — самой известной достопримечательности Ольхона. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин. Скала обладает невероятной энергетикой. Загадывайте желания! Севернее мыса расположился пляж Сарайского залива. Валы из песка прячут полянки, окружённые сосновым бором.
Затем доберёмся до Огоя, чтобы посетить мыс Дракона. На острове также установлена ступа Просветления, где можно загадать желание.
Вернёмся в отель, чтобы пообедать, а потом на трэколе поедем в Тажеранские степи. Здесь открываются пейзажи неземной красоты. По ущелью спустимся на лёд, и вы сможете покататься на коньках. Устроим пикник.
Этот насыщенный день завершим баней и… купанием в проруби! Самые отважные получат массу незабываемых эмоций.
На квадроциклах к Ольхону: наплески и сокуи, подлёдная рыбалка, баня с прорубью
Завтракаем, утепляемся, садимся на квадроциклы и едем на подлёдную рыбалку. Профессионалы поделятся с вами своими секретами и научат азам ловли, а из пойманной рыбки сварим уху. Во время рыбалки сможем отдыхать с горячим чаем и глинтвейном в тёплой юрте.
К обеду вернёмся в отель. А после — сядем на квадроциклы и поедем по побережью озера вдоль острова Ольхон. Полюбуемся торосами и наплесками. Сегодня испытаем совершенно новый опыт — купание в Байкале! Отправляемся в баню на берегу с авторской программой парения и возможностью искупаться в проруби.
Возвращаемся в отель, где нас ждёт ужин с дегустацией байкальских деликатесов: сагудай, расколотка, таёжный десерт с кедровыми орешками и дикое мясо.
В Листвянку на хивусе
После завтрака поедем на хивусе, судне на воздушной подушке, вдоль западного побережья по красивейшим локациям до посёлка Листвянка.
Сделаем несколько остановок, чтобы насладиться зимними пейзажами. Вдали перед нами будут лежать мощные скалы западного побережья — Саган-Заба. Пообедаем в местечке под названием Бугульдейка. Именно здесь находится одно из самых красивых мест Байкала, именуемое Сибирской Ривьерой — бухта Песчаная. По дороге нас встретит Большое Голоустное или Байкальский космос, так мы называем его лёд, покрытый миллионами пузырьков. Попробуем пельмени из оленины, приготовленные на костре, пироги и горячий глинтвейн.
Вечером доберёмся до Листвянки, разместимся в отеле в номерах с видом на Байкал и исток Ангары и поужинаем.
Катание в упряжках с хаски, переезд в Иркутск
С утра позавтракаем с видом на исток Ангары. Сомелье будут ждать нас на террасе, чтобы показать сабраж — технику открывания бутылки шампанского саблей. После завтрака погуляем по посёлку: зайдём на рыбный рынок, сможем порадовать себя товарами сувенирных рядов.
Затем отправляемся кататься в упряжках с хаски. Вдоволь пообщавшись с хвостатыми друзьями, едем в Иркутск.
Пообедаем в ресторане и прогуляемся по историческому центру города. Полюбуемся архитектурой «Сибирского Парижа», а также вы узнаете много интересного о столице Восточной Сибири.
Заселимся в отель и пойдём на ужин в один из лучших ресторанов города: попробуем купеческие блюда и поделимся впечатлениями от тура.
Отъезд
После завтрака отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|187 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер из/до аэропорта или ж/д вокзала
- Услуги гида
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии
- Сафари на квадроциклах
- Подлёдная рыбалка
- Баня с авторской программой парения
- Катание в собачьих упряжках
- Сабраж на берегу Байкала
- Обед в ресторане авторской кухни
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные экскурсии и активности (вертолётная прогулка, прокат снегоходов/багги, подлёдный дайвинг)
- Доплата за 1-местное размещение - 48 000 ₽
- Акция «Раннее бронирование» при полной оплате до 25.10.2024
- 2 - и 3-местное размещение - 171 000 ₽ с человека
- Доплата 1-местное размещение - 53 000 ₽ с человека
- Обычная стоимость
- 2 - и 3-местное размещение - 187 000 ₽ с человека