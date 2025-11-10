Встретим вас у аэропорта. Устроим обзорную экскурсию по столице Восточной Сибири и посетим основные достопримечательности Иркутска. Пообедаем в аутентичном ресторане таёжной кухни, с которого начнётся ваше знакомство с гастрономией региона.

Поедем в Листвянку, где сегодня останемся ночевать. На кресельном подъёмнике поднимемся на камень Черского, откуда открывается впечатляющая панорама Шаман-камня у истока Ангары. Вечером — размещение в отеле, ужин байкальскими блюдами.