С комфортом отдохнуть в Листвянке и Хужире, погостить в бурятской юрте, отведать дичи, рыбы, ягод
Приезжайте на Байкал — вас, дорогих гостей, мы окружим особой заботой: сытно накормим, покажем самое интересное и дадим полноценно отдохнуть между экскурсиями.
В первую очередь вы погрузитесь в гастрономические традиции, ведь читать дальше
сибирская кухня — это целый калейдоскоп вкусов.
Нежное мясо, пикантная дичь, ароматная озёрная рыбка, таёжные ягоды, грибы, кедровые орешки, душистый чай на травах — долой диету! Мы проедем по побережью: вы погуляете по Иркутску, подниметесь на камень Черского в Листвянке, посмотрите бурятское шоу и слепите буузы в этнопарке, отыщете петроглифы Тажеранских степей, устроите пикник на Ольхоне.
После насыщенных впечатлениями дней вам будет необходимо расслабиться, поэтому для ночёвок мы забронировали хорошие отели, часть из них — с бассейном или сауной.
Питание. Включено с обеда в 1-й день по обед в 3-й день.
Транспорт. Toyota Land Cruiser, легковое авто.
Возраст участников. 5+
Уровень сложности. Лёгкий. Небольшие пешие прогулки в спокойном темпе. Физподготовка не понадобится.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Достопримечательности Иркутска, подъём на камень Черского в Листвянке, обед и ужин байкальскими блюдами
Встретим вас у аэропорта. Устроим обзорную экскурсию по столице Восточной Сибири и посетим основные достопримечательности Иркутска. Пообедаем в аутентичном ресторане таёжной кухни, с которого начнётся ваше знакомство с гастрономией региона.
Поедем в Листвянку, где сегодня останемся ночевать. На кресельном подъёмнике поднимемся на камень Черского, откуда открывается впечатляющая панорама Шаман-камня у истока Ангары. Вечером — размещение в отеле, ужин байкальскими блюдами.
2 день
Национальная программа, кулинарный мастер-класс и обед по-бурятски в юрте, Тажеранские степи, петроглифы, мраморный карьер, ужин на Ольхоне
Позавтракаем с живописным видом на Байкал. Затем на джипе направимся на Ольхон. По пути заедем в этнопарк: в бурятской юрте насладимся национальной программой и кухней — поучаствуем в мастер-классе по лепке бууз и пообедаем.
Далее наш внедорожник промчит нас по Тажеранским степям — уникальному природному комплексу между Приморским хребтом и Байкалом. Сделаем несколько остановок по дороге, чтобы рассмотреть петроглифы каменного века и увидеть мраморный карьер.
По прибытии на остров — заселение в номера, ужин по-байкальски.
3 день
Скала Шаманка, мыс Кобылья голова, озеро Сердце, смотровые Ольхона, пикник на свежем воздухе
После завтрака освободим номера и на джипе исследуем Ольхон. Периодически будем делать остановки, чтобы погулять. Посетим все знаковые локации острова: скалу Шаманку, мыс Кобылья голова, озеро Сердце, смотровые. Устроим пикник на свежем воздухе с байкальской рыбкой и местными деликатесами.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом или водителем-гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Иркутск и обратно в ваш город
Стоимость тура указана за 1 человека при группе из 4 участников. При группе из 2 участников стоимость составляет 108 000 ₽ с каждого
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00-13:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, 18:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши читать дальше
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!