Красивейшие и завораживающие места в одной экскурсии — один из крупнейших в мире Мраморный карьер, поражающий своими величественными каменными образованиями, и невероятное озеро Байкал с уникальной энергетикой и мощью. А также шаманизм, местные легенды и традиции, впечатляющие виды и вкусная местная кухня.
Описание экскурсииМраморный карьер Красивейшее и завораживающее места, а также один из крупнейших в мире Мраморный карьер в посёлке Бугульдейка. Вас ждёт увлекательная экскурсия в место, где добывают уникальный бугульдейский мрамор и знакомство с историей самого карьера. Здесь вы окунётесь в атмосферу загадочности и масштабности каменных образований, подаренных нам самой природой. Глядя на белоснежные стены карьера, вы неизбежно почувствуете себя маленькими перед её величеством. Байкал Мы также побываем на самом глубоком озере в мире с его чистейшей водой. Вы прочувствуете атмосферу озера с его впечатляющими видами, ощутите его уникальную энергию и мощь. Узнаете о шаманизме, легендах и традициях местного населения, эндемиках Байкала. Важная информация:
- Удобная обувь и одежда по погоде (часто бывает очень ветрено).
- Возьмите с собой наличные деньги.
Ежедневно с 08:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мраморный карьер в Бугульдейке
- Озеро Байкал
- Капсальский барисан
- Статуя «Олень»
- Памятник «Гэсэр»
- Мишкина гора
- Смотровая на озеро Байкал
- Часовня Николая Чудотворца
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Билеты в Национальный парк
- Обед и питьевая вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск, Ленина 1а
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
