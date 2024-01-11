Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Групповой тур в Иркутске

Новогодние каникулы на Байкале

5
3 отзыва
Новый год в отеле на берегу Байкала. Атмосфера сказки и веселья в компании байкальского Деда Мороза в самую главную ночь в году.

А затем незабываемые каникулы в Листвянке с катанием на снегоходах и собачьих упряжках, гастрономическими удовольствиями от национальной кухни и знакомством с традициями и обычаями местного населения.
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Бодрящая снегоходная прогулка
Бодрящая снегоходная прогулка
Покатаемся на снегоходах по красивому зимнему лесу
Новогодний банкет
Новогодний банкет
Встретим Новый Год в веселой компании лучшего ведущего Прибайкалья
Байкальская рыбка
Байкальская рыбка
Попробуем сагудай, фирменную уху и свежевыловленную рыбу-гриль
Дружелюбные хаски
Дружелюбные хаски
С ветерком промчимся на собачьих упряжках
Музей "Тальцы"
Музей "Тальцы"
Посетим один из пяти крупнейших музеев под открытым небом в стране

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. Листвянка

10:00 – старт маршрута из аэропорта Иркутска.

Прибыть в Иркутск необходимо не позднее 09:00.

Сразу после встречи всей группы начинается наше знакомство с Иркутском.

В программе экскурсии только самые значимые в истории Иркутска места.

Насладившись живописными красотами города и ощутив колкий сибирский морозец на щеках и носах отправляемся на обед в ресторан традиционной русской кухни.

Одной из главных страниц в истории Иркутска являются декабристы, поэтому после сытного обеда едем в гости в усадьбу декабристов Волконских.

После экскурсии по дому-музею нас ожидает музыкальный вечер с прохладным шампанским под звуки рояля Марии Волконской.

После насыщенной культурной программы отправляемся на долгожданную встречу с Байкалом в п. Листвянка.

По пути сделаем остановку у истока Ангары – единственной реки, вытекающей из Байкала.

Жить будем в отеле «Байкал».

Питание: обед.

Экскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. ЛиствянкаЭкскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. ЛиствянкаЭкскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. ЛиствянкаЭкскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. Листвянка
2 день

Байкальский музей. Подъем на Камень Черского. Новогодний банкет

Сегодняшний день проведем не за нарезкой салата Оливье, поисками майонеза или просмотром «Иронии судьбы», а посвятим его изучению озера Байкал.

После завтрака, в 9:30 мы отправляемся в Байкальский музей, где познакомимся с главным эндемиком озера – байкальской нерпой.

В конце экскурсии совершим виртуальное погружение на дно озера.

После насыщенной научно-познавательной программы едем на традиционной байкальской кухни.

Попробуем сагудай, фирменную уху, свежевыловленную рыбу, томленую в сливках с овощами (каждое блюдо только из байкальской рыбы) и блинчики по-сибирски с медом/сметаной.

Далее поднимемся на кресельном подъемнике на обзорную площадку – Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на парящее озеро Байкал, исток реки Ангара и противоположный берег с заснеженными хребтами.

Ощутив морозное дыхание Байкала едем готовится к новому году, ведь сегодня мы встретим его в ресторане отеля «Байкал» в веселой компании Дедушки Мороза.

Питание: завтрак, обед, новогодний банкет.

Байкальский музей. Подъем на Камень Черского. Новогодний банкетБайкальский музей. Подъем на Камень Черского. Новогодний банкетБайкальский музей. Подъем на Камень Черского. Новогодний банкетБайкальский музей. Подъем на Камень Черского. Новогодний банкет
3 день

Катание на собачьих упряжках и снегоходах

После празднования нового года как следует выспимся и наберемся сил, чтобы чувствовать себя бодрыми и веселыми, ведь впереди очень интересный и активный день.

В 13:00 отправляемся на обед в ресторан с панорамным видом на парящий Байкал.

Подкрепившись отправляемся на встречу к зимним сказочным приключениям!

Сначала нас ждет катание на собачьих упряжках по заснеженной сибирской тайге.

Незабываемые ощущения от катания с ветерком по заснеженной дороге, словно очутился в далекой Лапландии, но нет, это наш родной Байкал!

Дальше – больше: нас ждет захватывающая дух поездка на снегоходах по зимнему лесу.

В пути будем делать остановки в самых красивых местах, чтобы сделать уникальные зимние фото, поваляться в мягких сугробах или обрушить на себя снег, окутывающий могучие деревья.

Повеселившись от души едем отдыхать в отель и готовиться ко встречи с байкальским льдом.

Питание: завтрак, обед.

Катание на собачьих упряжках и снегоходахКатание на собачьих упряжках и снегоходахКатание на собачьих упряжках и снегоходахКатание на собачьих упряжках и снегоходах
4 день

Музей «Тальцы». Отъезд

Завтракаем в ресторане с видом на утренний Байкал и еще раз идем прогуляться по чистейшему прозрачному льду, ведь уже после завтрака мы отправляемся в Иркутск.

9:30 – старт маршрута.

По пути мы посетим уникальное собрание памятников истории и архитектуры народов Восточной Сибири XVIII-XX века — музей «Тальцы».

Это один из пяти крупнейших музеев под открытым небом.

Во время экскурсии узнаем о культурных и бытовых об особенностях жизни Прибайкальских народов, а также походим в гигантских лыжах и устроим забег на ходулях.

Повеселившись в музее возвращаемся в Иркутск.

Ориентировочно в 13:00 мы доставим вас в аэропорт и будем ждать встречи снова – летом, весной или осенью.

Ведь Байкал прекрасен в любое время года!

Питание: завтрак.

Музей «Тальцы». ОтъездМузей «Тальцы». ОтъездМузей «Тальцы». ОтъездМузей «Тальцы». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Листвянке.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное
78 00011 800

Гостиницу уточняйте при бронировании. Ниже представлен возможный вариант.

Варианты проживания

Отель «Байкал»

3 ночи

Отель прошел масштабную реновацию и открыл свои двери для всех путешественников в июле 2023 года. Уютное пребывание, вкусные завтраки и высококлассный гостиничный сервис сделают ваш отдых комфортным и приятным. Расположен отель вдалеке от шума центральной улицы Листвянки, на возвышенности, что гарантирует живописный вид на Байкал и умиротворенную атмосферу отдыха. В программе тура мы предлагаем размещение в 2-местном комфортабельном номере c двумя раздельными кроватями. Часть номеров с видом на Байкал, часть – на сибирскую тайгу. Площадь номера 20 кв. м. В каждом номере есть, плательный шкаф, прикроватная тумба, комод, зеркало, полноценная ванная комната, кондиционер, трюмо с зеркалом, Wi-Fi, Мини-холодильник, балкон.

Отель «Байкал»Отель «Байкал»Отель «Байкал»Отель «Байкал»Отель «Байкал»Отель «Байкал»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе (3 ночи в Листвянке)
  • Новогодняя программа + банкет
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе:1 день: обед2 день: завтрак, обед, ужин-банкет3 день: завтрак, обед4 день: завтрак
  • 1 день: обед
  • 2 день: завтрак, обед, ужин-банкет
  • 3 день: завтрак, обед
  • 4 день: завтрак
  • Вечер в усадьбе декабристов Волконских
  • Входные билеты в музеи с экскурсионным сопровождением
  • Катание на снегоходах
  • Катание на собачьих упряжках
  • Услуги аттестованного гида
  • Памятные подарки
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Медицинская страховка
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Питание, не указанное в программе (по запросу возможно организованное)
  • Индивидуальный трансфер 3 000 руб. (транспорт, который доставит вас в аэропорт к назначенному времени из любой точки города)
  • Размещение в номерах более высокой категории
  • Размещение в гостинице (Иркутск) от 5500 руб. (если вы планируете остановиться в Иркутске еще на одну ночь после завершения тура)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка или пуховка, теплые брюки, желательно ветронепродуваемые (горнолыжный костюм будет очень удобен) костюм должен быть не продуваемым и очень теплым, как, впрочем, и всё остальное. Заостряем продуваемости: ветра на Байкале сильные и холодные. Пуховик и комбинезон – отличный вариант для экспедиции!
  • шапка (вязаная или меховая) и шарф;
  • хорошая обувь – залог вашего комфорта. Необходимо, чтобы обувь была теплой, качественной. Можно взять с собой обувь как из натуральных материалов, так и из искусственных – у каждого вида свои плюсы. К примеру, в унтах вы точно не замерзнете, но при этом спортивные ботинки – намного легче и динамичнее, искусственный утеплитель быстрее сушится. На что необходимо обратить внимание: качественный утеплитель, мембраны, нескользящая подошва. Удобные теплые ботинки (без каблуков), желательно высокие. Чтобы можно было комфортно ходить по снегу и льду;
  • теплые носки (шерстяные или треккинговые);
  • флисовое термобелье;
  • флисовые куртки /кофты /брюки;
  • флисовые непродуваемые перчатки;
  • теплые варежки или краги;
  • флисовая непродуваемая шапка;
  • термоноски;
  • средства личной гигиены;
  • солнцезащитные очки (!);
  • солнцезащитный крем (минимум 30сп, лучше 50);
  • крем от обветривания (питательный, детский);
  • личная аптечка (медикаменты, принимаемые вами;
  • постоянно и медикаменты первой необходимости);
  • фото и видеоаппаратура;
  • зарядные устройства для своей техники, батарейки, аккумуляторы;
  • фонарик (обычный, налобный).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли в тур с детьми и какого возраста?

На этот вопрос однозначного ответа нет, ведь все детки очень разные. Мы рекомендуем ездить зимой на Байкал с детьми не младше 6-ти лет, однако на сегодняшний день самый маленький участник этого тура был возраста 9-ти лет. В любом случае всегда оценивайте свои силы и силы ребенка реально – в туру вам предстоят большие, пусть и неутомительные, переезды, а также будем очень много гулять на свежем байкальском воздухе.

Что привезти с Байкала в подарок?

Сувенирные лавочки и рынки на Байкале есть во всех городах, районных центрах, а также при музеях. Там вы можете купить футболки, магниты, мягкие игрушки, статуэтки из камни и дерева, украшения. Самый обаятельный образ Байкала – нерпа, поэтому подарку с изображением этого милого зверька обрадуются и взрослые и дети! Так же в подарки стоит покупать различные чаи и сборы на байкальских травах. Если вы хотите порадовать друзей и родных рыбой, покупайте холодного копчения либо вяленную в вакуумных упаковках. Такая рыба не теряет свойств от перелета, поэтому ее можно класть в багаж.

Какие температуры на Байкале в это время?

Байкал вещь удивительная и никогда не угадаешь, что он приготовил на этот раз. Среднемесячная температура января – 20 градусов. В Иркутске в январе температура может опускаться до -30 градусов, а вот на Байкале градусов на 5-7 теплее. Происходит это из-за того, что пока Байкал не схватиться льдом, от него исходит тепло, набранное за лето. Такой вот «обогреватель».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
11 янв 2024
Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
Д
2 авг 2023
Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
Л
2 авг 2023
Гид замечательная, кок вообще супер, все организовано на отлично.

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