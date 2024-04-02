Мы посетим самые главные достопримечательности озера: сердце Байкала – остров Ольхон и его самую северную часть, которую называют “краем света” – великолепный мыс Хобой.
Встретим Новый год в кругу друзей или с размахом, развлекательной программой и веселым ведущим – каждый выбирает сам.
А затем отправимся кататься на снегоходах и собачьих упряжках в центр туристической жизни озера – поселок Листвянку.
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд на Ольхон
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Хобой
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Переезд в пос. Листвянка
Переезд с острова Ольхон в город Иркутск.
Пересадка.
Поездка до поселка Листвянка.
Размещение в гостинице.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Катание на собачьих упряжках. Катание на снегоходах или квадроциклах
Обзорная экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.
Поездка в питомник ездовых собак, знакомство и инструктаж, катание на собачьих упряжках.
Катание на снегоходах или квадроциклах по сибирскому лесу.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак, обед.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 40 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Отъезд
Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе на Ольхоне и в гостинице в п. Листвянка.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Двухместное
|69 600
|78 300
|Доплата за одноместное
|9 000
|15 000
Размещение Эконом:
- Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства на этаже). 2 ночи;
- Листвянка – Гостиница Арабеска – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 2 ночи;
Размещение Стандарт:
- Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства в номере). 2 ночи;
- Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр – 2-местный номер (удобства в номере). 2 ночи;
Варианты проживания
Турбаза «Набаймар»
На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).
Гостевой дом № 2 – полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;
В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.
Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).
Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт.
Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт
Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Дополнительные услуги:
- Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
- Детская площадка бесплатно;
- Парковка бесплатно;
- Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Гостиница «Арабеска»
Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.
На территории работает туристическое бюро.
В гостинице можно поиграть в бильярд.
Размещение по тарифу эконом.
Гостиница «Байкальский Кедр»
Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.
В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Размещение по тарифу стандарт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание, указанное в программе
- Питание: день 1: ужиндень 2: завтрак, обед, ужиндень 3, 5: завтракдень 4: завтрак, обед
- День 1: ужин
- День 2: завтрак, обед, ужин
- День 3, 5: завтрак
- День 4: завтрак, обед
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: По Ольхонудень 3: Ольхон - Иркутск - Листвянкадень 4: по Листвянкедень 4: Листвянка - Иркутскдень 5: Листвянка - Иркутск
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: По Ольхону
- День 3: Ольхон - Иркутск - Листвянка
- День 4: по Листвянке
- День 4: Листвянка - Иркутск
- День 5: Листвянка - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: Поездка в северную часть острова Ольхондень 4: Катание на снегоходахдень 4: Катание на собачьих упряжках
- День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
- День 4: Катание на снегоходах
- День 4: Катание на собачьих упряжках
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Новогодний ужин без развлекательной программы - стоимость уточняется
- Новогодний банкет с развлекательной программой и ведущим - стоимость уточняется
- Дополнительные услуги
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная обувь и теплые носки;
- Сменная обувь;
- Теплая куртка и брюки;
- Свитер или толстовка;
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- Солнцезащитные очки;
- Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой;
- Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Есть ли скидки в туре?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.
Какой номер лучше выбрать, если Вы путешествуете втроем?
Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный.
Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!