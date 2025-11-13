Вас ждет уникальное путешествие на самый загадочный остров Байкала — всего за один день мы изучим Ольхон, который называют сердцем озера. Нас ждет знакомство с таинственными мысами, древними городищами и панорамными видами.
Посетим Хужир, где увидим священную Шаманку и столбы сэргэ, а на обратном пути — скульптуру «Бродяга». Встреча с мощным и загадочным Байкалом останется в памяти надолго.
Описание экскурсии
Маршрут: Листвянка / Иркутск → Малое море → Переправа на Ольхон → Хужир → мыс Бурхан → Иркутск / Листвянка Что вас ждёт: 🚐 06:00 — Листвянка: сбор группы у отеля или в удобной точке. Начинаем день без забот — всё организовано. 🧳 07:30 — Иркутск: присоединение остальных участников. Комфортабельное авто, приятная компания и гид. 🛣 08:00 — Старт экскурсии на Ольхон: поездка вдоль живописных пейзажей Прибайкалья, интересные истории от гида. ⛴ 11:30 — Паром через Ольхонские Ворота: переправа на остров — уже само по себе приключение. Начинается магия Байкала! 🚙 12:00–15:30 — Экскурсия по югу Ольхона: поездка по знаковым местам южной части острова:
мыс Кобылья Голова • залив Загли • мыс Хоргой • смотровая площадка Полевой стан 🍽 Обед в уютном кафе на острове. 15:30–17:00 — Посёлок Хужир и мыс Бурхан 📍 Визитная карточка Байкала — скала Шаманка и священные столбы сэргэ. Сильнейшее энергетическое место. 17:30 — Выезд в Иркутск 📷 Фото-остановка у скульптуры «Бродяга» — памятный кадр о поездке. 20:00 — Прибытие в Иркутск 21:30 — Возвращение в Листвянку.
Экскурсия проходит в любой день
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ольхон
- Ольхонские Ворота
- Мыс Кобылья Голова
- Залив Загли
- Мыс Хоргой
- Смотровая площадка Полевой стан
- Мыс Бурхан
- Скала Шаманка и священные столбы сэргэ
- Скульптура «Бродяга»
Что включено
- Трансфер туда-обратно
- Экскурсия с гидом
- Обед в кафе
- Билеты в национальный парк
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
