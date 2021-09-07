По берегу Байкала пешком

Название маршрута «Берег Байкала» говорит само за себя

5
3 отзыва
Название маршрута «Берег Байкала» говорит само за себя.

В походе идя по берегу Байкала, встретите очень много интересных мест и достопримечательностей самого батюшки Байкала. Гиды покажут и расскажут самые сокровенные места западного берега.
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
Ближайшие даты:
02
июл
09
июл
23
июл
06
авг
13
авг
27
авг
03
сен
Ещё
даты

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим живописнейшие бухты, мысы и скалы;
  • искупаемся в озере;
  • увидим Его Величество Байкал с высоты обзорной площадки. 

Программа тура по дням

1 день
Переезд Иркутск – Листвянка. Музей Байкала

Встреча в городе Иркутск в 12 часов утра возле центрального входа в автовокзал (гид в футболке с надписью Байкал).

Посадка в автотранспорт. Переезд на автобусе в поселок Листвянка (70 км.).

Посещение музея Байкала.

Дорога напоминает катание с горки на горку вдоль гор и холмов, откуда проблескивает красавица Ангара.

Поездка занимает 60 минут и очень живописна.

Музей в поселке уникален и единственный имеющий небольшой аквариум с представителями озера.

Обед в поселке Листвянка (самостоятельно), здесь у Вас будет возможность купить и отведать все виды приготовления Байкальского омуля (время на обед 1 час.)

Размещение на базе отдыха эконом класса.

Размещение по 2-3-4 человека.

Обсуждение планов, распределение продуктов.

Ужин.

Знакомство с участниками.

Переезд Иркутск – Листвянка. Музей БайкалаПереезд Иркутск – Листвянка. Музей БайкалаПереезд Иркутск – Листвянка. Музей БайкалаПереезд Иркутск – Листвянка. Музей БайкалаПереезд Иркутск – Листвянка. Музей БайкалаПереезд Иркутск – Листвянка. Музей Байкала
2 день
Переход до поселка Большие Коты

Ранний завтрак.

Далее пеший переход.

Обед за перевалом Черный (955 м., с перевала открывается красивейший вид на реку Ангара, единственную реку, вытекающую из Байкала).

При хорошей подготовке группы, переход вдоль берега Байкала по так называемой собачей тропе.

После перевала и спуска с тропы, мы выходим к Байкалу и продолжаемы путешествие.

Слева горы, а справа озеро Байкал, особенно красиво в солнечную погоду.

Вода у Берега переливается всеми оттенками синего и бирюзового, а вдали, едва заметно на том берегу, видны горы Хамар-Дабана.

Переход по берегу Байкала до поселка Большие коты.

Удивительная природа на берегу и простор озера справа!

Обед.

Осмотр окрестностей и поселка.

Знакомство с местным бытом.

Продолжение перехода по живописной тропе.

Ужин.

Обсуждение планов на следующий день.

Ночь на базе отдыха (двухместное размещение, доплата при бронировании).

Переход до поселка Большие КотыПереход до поселка Большие КотыПереход до поселка Большие КотыПереход до поселка Большие КотыПереход до поселка Большие КотыПереход до поселка Большие Коты
3 день
Переход через перевал. Панорама с горы Скрипер

Завтрак.

Движемся по тропе вдоль берега Байкал.

Проходим падь Сенную.

Падь известная своими золотыми приисками и хорошими сенокосными лугами.

Сейчас там расположена частная база отдыха.

Недалеко от берега можно увидеть заброшенный золотоносный прииск иркутского купца Патушинского.

Постепенно тропа уводит в верх.

Поднимаемся на скалу Скрипер и обязательно делаем привал, чтоб запечатлеть всю красоту на фотоаппарат.

Сверху панорама просто впечатляет.

Ощущение полета над Байкалом.

Далее нам предстоит пройти Чертов мост, тропинка шириной около двух метров и проходящая высоко над Байкалом.

Удивительное зрелище!

Переход достаточно безопасен, но требует предельного внимания.

Минуя Чаячий утес переходим в падь Большая Кадильная.

Обед на берегу. 

Осмотр Пади Кадильной.

Название «кадильный» связано с известняковым карьером, где раньше жгли (кадили) известь.

Остатки этих разработок и печей можно видеть и сегодня за домом егеря.

Небольшой переход и остановка на ночлег.

Ночь в туристском приюте (номера на 3-4 человека), удобства на улице.

Переход через перевал. Панорама с горы СкриперПереход через перевал. Панорама с горы СкриперПереход через перевал. Панорама с горы СкриперПереход через перевал. Панорама с горы СкриперПереход через перевал. Панорама с горы СкриперПереход через перевал. Панорама с горы Скрипер
4 день
Пеший переход до поселка Большое Голоустное

Завтрак.

Переход до села Большое Голоустное вдоль береговой линии Байкала.

По пути встречаются удивительные камни, различной формы.

Обед в пути возле тропы.

Ужин.

Размещение на базе отдыха и для желающих снова баня (оплачивается отдельно).

Пеший переход до поселка Большое ГолоустноеПеший переход до поселка Большое ГолоустноеПеший переход до поселка Большое ГолоустноеПеший переход до поселка Большое ГолоустноеПеший переход до поселка Большое ГолоустноеПеший переход до поселка Большое Голоустное
5 день
Переезд на остров Ольхон либо отъезд домой

Завтрак.

Переезд в Иркутск с 8:00 до 12:00. 

Переезжаем на остров Ольхон и заселяемся на базу, оставляем вещи.

Осмотр скалы Шаманка и берегов Байкала.

Особенно это место живописно с раннего утра и на закате.

Отдыхаем, прогулки и ужин самостоятельно.

Ночевка на базе.

Переезд на остров Ольхон либо отъезд домойПереезд на остров Ольхон либо отъезд домойПереезд на остров Ольхон либо отъезд домойПереезд на остров Ольхон либо отъезд домойПереезд на остров Ольхон либо отъезд домойПереезд на остров Ольхон либо отъезд домой
6 день
Обзорная поездка на мыс Хобой

Завтрак.

Обзорная поездка на загадочный и мистический мыс Хобой с обедом.

На обед уха из Байкальского омуля (при наличии рыбы в озере).

Очень вкусно!

Посещение природных достопримечательностей — скала Три Брата, скала, где по преданию можно просить детей и др.

Отличные снимки гарантированы, практически при любой погоде.

Возвращение вечером в Хужир.

Обзорная поездка на мыс ХобойОбзорная поездка на мыс ХобойОбзорная поездка на мыс ХобойОбзорная поездка на мыс ХобойОбзорная поездка на мыс ХобойОбзорная поездка на мыс Хобой
7 день
Экскурсии на выбор

Завтрак.

Экскурсии на выбор.

Покупаем прямо на базе у администратора.

Мы же вам предлагаем экскурсию в Пещеры (за дополнительную плату).

Пещеры расположены в Бухте Ая, в них вы найдете музыкальные залы, следы духов.

Отобедав ухой из Омуля, вы сможете ощутить весь простор Байкала, ведь именно здесь скалы обрываются в озеро с огромной высоты.

С раннего утра и на весь день Вас ждет путешествие по пещерам Прибайкалье (выдаются непромокаемые костюмы, каски).

Обязательно нужно взять теплые вещи.

Помимо посещения пещер с музыкальным залом, Вам предстоит посетить и наиболее живописные уголки Байкала и Прибайкалья.

Вид с отвесных вершин в бухте Ая просто завораживает.

Возвращение на базу отдыха поздно вечером.

Ужин самостоятельно.

Или арендуем горные велосипеды (оплата на месте).

Самостоятельные поездки вдоль живописных берегов Байкала.

Обязательно нужно взять фотоаппарат!

Обед в любом кафе поселка.

Советуем отведать местную кухню.

Посещение местных скал и осмотр окрестностей на велосипеде самостоятельно, а также посещение поселка Хужир.

Возвращение на базу.

Ужин самостоятельно.

Ночь на базе.

Экскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выбор
8 день
Отъезд в Иркутск. Завершение программы

Отъезд в Иркутск.

Дорога идет через Ольхон, далее на пароме (возможны очереди и тех. перерывы) и снова вдоль живописных степей в Иркутск.

В пути – остановка на обед (самостоятельно, за свой счет). 

Завершение программы в 18:00 – 20:00.

Проживание

Тур предусматривает размещение в 2-3-4-местных номерах на турбазах эконом-класса.

На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет. Подробности уточняйте при бронировании тура.

Доплаты за двухместное размещение  3 000 руб.

Доплата за одноместное размещение  3 400 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе, а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
  • Встреча в Иркутске
  • Проживание на базах отдыха по программе в 3-4 местных (за 1-2х местное оплачивается дополнительно)
  • Экскурсии по программе, входные билеты в музеи
  • Трансферы по программе
  • Услуги гида
  • Оплата за посещение национально парка
  • Групповая котловое снаряжение и аптечка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Проживание до начала маршрута и после
  • Услуги переводчика
  • Услуги повара (по запросу)
  • Посещение пещер в бухте Ая – 2 500 руб.
  • Аренда велосипедов на о. Ольхон – 500-600 руб. (оплата на месте)
  • Баня
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Паспорт (ребенку – свидетельство о рождении), полис ОМС.
  2. Рюкзак для женщин объёмом не менее 70-80 л, для мужчин 80-90 л.
  3. Коврик полиуретановый.
  4. Полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги).
  5. Фонарь налобный.
  6. Очки солнцезащитные.
  7. Спальник – температурный режим в зависимости от времени года и места путешествия.
  8. Ложка, кружка, ножик.
  9. Накидка от дождя – только для маршрутов, где температура держится выше нуля.
  10. Спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку или зажигалку.
  11. Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных медикаментов, не более 200 гр.).
  12. Фотоаппарат.
  13. Термос или пластиковая бутылка.
  14. Защитные средства от укусов кровососущих насекомых (в основном на маршрутах, где температура не опускается ниже нуля).
  15. Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде).
  16. Нижнее белье – не менее 2-3 комплекта.
  17. Термобелье (комплект, в зависимости от времени года. Кофта + трико) – 1-2 шт.
  18. Брюки легкие, спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года.
  19. Кофта, флиска или т. п. 1-2 шт. (желательно из современных материалов).
  20. Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно (Летом – защита от ветра и дождя. Куртка – лучше утепленная с капюшоном, в соответствии с временем года).
  21. Носки простые (или трекинговые) – 2-4 пары.
  22. Носки шерстяные (трекинговые, утепленные) – не менее 2 пары.
  23. Обувь 2 пары – треккинговые ботинки и кроссовки на толстой подошве.
  24. Легкие тапки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п.).
  25. Трекинговые палки.
  26. Шапочка теплая спортивная – 2 шт (летом кепка с козырьком + шапочка);
  27. Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
  28. Перчатки летом – простые 2 пары.
Можно ли выбрать тур с другой продолжительностью дней?

Да, можно. Гости могут выбрать тур продолжительностью 5 дней без посещения Ольхона. Стоимость тура составляет 31 000 руб.

Тур начинается в те же даты, что и тур продолжительностью 8 дней, и заканчивается на 5-й день в г. Иркутске около 12:00.

Что входит в групповое снаряжение?

На маршруте предоставляется следующее снаряжение:

  • общая аптечка (с общим набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе);
  • костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички);
  • снаряжение для лошади (кавалерийское седло, потник, уздечка, сумы для перевозки груза).
  • палатки.

О предоставлении палатки нужно сообщить заранее - при этом предоставляется только! место в палатке. Индивидуальные палатки предоставляются за отдельную плату, об этом нужно сообщить Вашему менеджеру в офис турфирмы за 7 дней до начала маршрута.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Уточнения по туру

Маршрут требует небольшой физической подготовленности. Пеший переход около 30 км.

В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности. Поэтому просим Вас обязательно это учитывать при покупке тура.

Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением на всем маршруте, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки). Всячески помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе. Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и т. п. Если Вы хотите получать больше информации о Байкале, то возможно, Вам следует приобрести экскурсионный тур, так как, в активном туре, главной целью все же является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, куда никогда не водят экскурсионные группы, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.

Гид (инструктор) — координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура. Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду. Всю информацию о местности, истории, культуре — туристы получают при посещении музеев и экскурсий. Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура.

Конечно же, все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне (что попробовать и что купить с собой домой) т. п. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале. Также они всегда с удовольствием играют с туристами в различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.

Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?

В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
7 сен 2021
Тур "пешком по Байкалу" - отличный тур, в нём сбалансирована походная часть - 55 км по Большой Байкальской тропе и 4 дня на Ольхоне - вполне достаточно посмотреть разные части острова, посетить экскурсии и просто погулять.

Как момент для улучшения: после похода по Тропе нас доставили из Большого Голоустного в Иркутск и в этот же день из Иркутска на Ольхон. Поездки были общественным транспортом и заняли весь день. Между рейсами в Иркутске мы ждали 3 часа. Было бы удобнее и лучше с точки зрения использования времени заказать прямой трансфер из Голоустного на Ольхон.
М
27 мар 2022
В туре столкнулись с необходимостью менять планы буквально на лету: то погода не позволила идти день по льду, то выясняется, что один из туристов не умеет двигаться на коньках (см. выше:), то место ночлега в последний день поменять. Здесь-то нам и удалось оценить постоянную поддержку организаторов. За считанные минуты гид и организатор решали любые вопросы, находили решения, которые казались едва ли возможными. Как человек, хорошо разбирающийся в бизнесе, могу сказать, что такой уровень эффективности оперативного реагирования дорогого стоит! Так что работой организатора я остался доволен на 200%!
Ж
13 мар 2022
Организация на высшем уровне. Отлично подобранные гиды.
Менеджер всегда на связи: консультировал, организовывал по нашей просьбе небольшие изменения маршрута. Все вопросы решались мгновенно.
5 баллов из 5.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🚶Пешеходные🧳Экскурсионные турыНабережная🗽Популярные места

Похожие туры в Иркутске

Сибирская сказка и южный берег Байкала
13 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Сибирская сказка и южный берег Байкала
Мы прокатимся по самой красивой дороге у Байкала, вы услышите истории о освоении озера, увидите единственный
14 300 за всё до 4 чел.
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
Пофотографироваться на живописных мысах с панорамными видами и поесть байкальской ухи
9 июля
16 июля
6 авг
13 авг
21 500 за 1 человека
Ночь на льду Байкала
2 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Ночь на льду Байкала
Приобщитесь к волшебству зимнего Байкала и проведите ночь на льду самого древнего
от 43 800 за 1 человека
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
4 отзыва
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Совершить трекинг вдоль Кругобайкальской дороги и изучить окрестности порта Байкал
8 авг
16 авг
19 авг
23 авг
11 110 за всё до 6 чел.
Иркутск и Байкал | Листвянка и музей «Тальцы»
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 45 чел.
Организатор экскурсии BaikalExpress
BaikalExpress
Нет отзывов
Иркутск и Байкал | Листвянка и музей «Тальцы»
Вас ждет увлекательная поездка в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала
26 июня
3 июля
10 июля
17 июля
от 14 000 за всё до 6 чел.
Конная прогулка из Хужира по берегу Байкала
1 час
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Конная прогулка из Хужира по берегу Байкала
Ольхон - самый большой остров на Байкале
3 000 за 1 человека
Листвянка - ворота Байкала
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Листвянка - ворота Байкала
Листвянка - старинное название посёлка Лиственничное. Это ближайшее место на Байкале, куда можно быстро
8 750 за всё до 4 чел.
Экскурсия на Байкал в Листвянку
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
5
8 отзывов
Экскурсия на Байкал в Листвянку
Байкал - излюбленное место отдыха. Здесь можно побыть наедине с природой
28 июня
29 июня
30 июня
2 июля
от 9 000 за всё до 2 чел.
Самый ранний лёд Байкала
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
1 отзыв
Самый ранний лёд Байкала
Байкальский лед появляется уже в середине декабря-январе
24 900 за всё до 4 чел.
Однодневный круиз по западному побережью Байкала
12.5 часов
🛳 Круизы
Круиз
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Однодневный круиз по западному побережью Байкала
Приглашаем вас посетить одни из самых живописных и труднодоступных мест озера Байкал
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
11 900 за 1 человека
Тур на катере по западному побережью Байкала
12.5 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Тур на катере по западному побережью Байкала
На комфортабельном катере мы отправимся в одни из самых живописных и труднодоступных мест озера Байкал
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
97 000 за всё до 9 чел.
Зимой по льду Байкала
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
Нет отзывов
Зимой по льду Байкала
Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он прекрасен вдвойне! Поверхность озера покрывается кристально чистым
9 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ