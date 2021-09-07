Название маршрута «Берег Байкала» говорит само за себя. В походе идя по берегу Байкала, встретите очень много интересных мест и достопримечательностей самого батюшки Байкала. Гиды покажут и расскажут самые сокровенные места западного берега.

Программа тура по дням

1 день Переезд Иркутск – Листвянка. Музей Байкала

Встреча в городе Иркутск в 12 часов утра возле центрального входа в автовокзал (гид в футболке с надписью Байкал). Посадка в автотранспорт. Переезд на автобусе в поселок Листвянка (70 км.). Посещение музея Байкала. Дорога напоминает катание с горки на горку вдоль гор и холмов, откуда проблескивает красавица Ангара. Поездка занимает 60 минут и очень живописна. Музей в поселке уникален и единственный имеющий небольшой аквариум с представителями озера. Обед в поселке Листвянка (самостоятельно), здесь у Вас будет возможность купить и отведать все виды приготовления Байкальского омуля (время на обед 1 час.) Размещение на базе отдыха эконом класса. Размещение по 2-3-4 человека. Обсуждение планов, распределение продуктов. Ужин. Знакомство с участниками.

2 день Переход до поселка Большие Коты

Ранний завтрак. Далее пеший переход. Обед за перевалом Черный (955 м., с перевала открывается красивейший вид на реку Ангара, единственную реку, вытекающую из Байкала). При хорошей подготовке группы, переход вдоль берега Байкала по так называемой собачей тропе. После перевала и спуска с тропы, мы выходим к Байкалу и продолжаемы путешествие. Слева горы, а справа озеро Байкал, особенно красиво в солнечную погоду. Вода у Берега переливается всеми оттенками синего и бирюзового, а вдали, едва заметно на том берегу, видны горы Хамар-Дабана. Переход по берегу Байкала до поселка Большие коты. Удивительная природа на берегу и простор озера справа! Обед. Осмотр окрестностей и поселка. Знакомство с местным бытом. Продолжение перехода по живописной тропе. Ужин. Обсуждение планов на следующий день. Ночь на базе отдыха (двухместное размещение, доплата при бронировании).

3 день Переход через перевал. Панорама с горы Скрипер

Завтрак. Движемся по тропе вдоль берега Байкал. Проходим падь Сенную. Падь известная своими золотыми приисками и хорошими сенокосными лугами. Сейчас там расположена частная база отдыха. Недалеко от берега можно увидеть заброшенный золотоносный прииск иркутского купца Патушинского. Постепенно тропа уводит в верх. Поднимаемся на скалу Скрипер и обязательно делаем привал, чтоб запечатлеть всю красоту на фотоаппарат. Сверху панорама просто впечатляет. Ощущение полета над Байкалом. Далее нам предстоит пройти Чертов мост, тропинка шириной около двух метров и проходящая высоко над Байкалом. Удивительное зрелище! Переход достаточно безопасен, но требует предельного внимания. Минуя Чаячий утес переходим в падь Большая Кадильная. Обед на берегу. Осмотр Пади Кадильной. Название «кадильный» связано с известняковым карьером, где раньше жгли (кадили) известь. Остатки этих разработок и печей можно видеть и сегодня за домом егеря. Небольшой переход и остановка на ночлег. Ночь в туристском приюте (номера на 3-4 человека), удобства на улице.

4 день Пеший переход до поселка Большое Голоустное

Завтрак. Переход до села Большое Голоустное вдоль береговой линии Байкала. По пути встречаются удивительные камни, различной формы. Обед в пути возле тропы. Ужин. Размещение на базе отдыха и для желающих снова баня (оплачивается отдельно).

5 день Переезд на остров Ольхон либо отъезд домой

Завтрак. Переезд в Иркутск с 8:00 до 12:00. Переезжаем на остров Ольхон и заселяемся на базу, оставляем вещи. Осмотр скалы Шаманка и берегов Байкала. Особенно это место живописно с раннего утра и на закате. Отдыхаем, прогулки и ужин самостоятельно. Ночевка на базе.

6 день Обзорная поездка на мыс Хобой

Завтрак. Обзорная поездка на загадочный и мистический мыс Хобой с обедом. На обед уха из Байкальского омуля (при наличии рыбы в озере). Очень вкусно! Посещение природных достопримечательностей — скала Три Брата, скала, где по преданию можно просить детей и др. Отличные снимки гарантированы, практически при любой погоде. Возвращение вечером в Хужир.

7 день Экскурсии на выбор

Завтрак. Экскурсии на выбор. Покупаем прямо на базе у администратора. Мы же вам предлагаем экскурсию в Пещеры (за дополнительную плату). Пещеры расположены в Бухте Ая, в них вы найдете музыкальные залы, следы духов. Отобедав ухой из Омуля, вы сможете ощутить весь простор Байкала, ведь именно здесь скалы обрываются в озеро с огромной высоты. С раннего утра и на весь день Вас ждет путешествие по пещерам Прибайкалье (выдаются непромокаемые костюмы, каски). Обязательно нужно взять теплые вещи. Помимо посещения пещер с музыкальным залом, Вам предстоит посетить и наиболее живописные уголки Байкала и Прибайкалья. Вид с отвесных вершин в бухте Ая просто завораживает. Возвращение на базу отдыха поздно вечером. Ужин самостоятельно. Или арендуем горные велосипеды (оплата на месте). Самостоятельные поездки вдоль живописных берегов Байкала. Обязательно нужно взять фотоаппарат! Обед в любом кафе поселка. Советуем отведать местную кухню. Посещение местных скал и осмотр окрестностей на велосипеде самостоятельно, а также посещение поселка Хужир. Возвращение на базу. Ужин самостоятельно. Ночь на базе.

8 день Отъезд в Иркутск. Завершение программы