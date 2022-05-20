Большое путешествие по самым классным и интересным местам Байкала. Получим невероятное количество позитива и положительных эмоций, пересечем Байкал с западного на восточный берег! Только лучшие достопримечательности: Байкальский музей, Кругобайкальская железная дорога, бухта Песчаная, Иркутск, Тажеранские степи, остров Ольхон, центр буддизма, термальные источники бухты Змеиной.

Будем путешествовать по льду Байкала на необычном транспорте

Посетим центр ездовых собак, покатаемся на собачьих упряжках и устроим фотосессию со щенками маламутов

Отправимся в увлекательное путешествие по Тажеранским степям на джипах

Покатаемся на коньках по самому большому в мире катку

На коньках по Байкалу

Программа тура по дням

1 день Приятно познакомиться!

Встреча на вокзале или в аэропорту г. Иркутска до 10:00. Переезд Иркутск – Листвянка (9:00 – 10:00). 10:00 – 12:00 Посещение этнографического музея Тальцы. Познакомимся с историей Иркутской области и полюбуемся пейзажем зимнего леса. По желанию катание на шкурах с высокой горы, игры в снежки. Горячий обед в трактире (русский стиль). Отправление с Листвянку. Остановку у истока Ангары. Размещение в гостинице. Отдых. 16:00 – 18:00 Байкальский Лимнологический музей в Листвянке. Осмотр экспозиций и виртуальное погружение в батискафе на дно Байкала. 19:00 ужин в отеле.

2 день Путешествие на хивусе

9:00 Завтрак. Отправление в путешествие по льду на хивусе (судно на воздушной подушке). Мы пересечем исток Ангары, посетим Кругобайкальскую железную дорогу, пройдем по тоннелю царских времен, а затем поедем вдоль западного берега Байкала в бухту Песчаную! Самые потрясающие панорамы открытого Байкала вдоль побережья, где нет ни дорог, ни инфраструктуры. 150 километров невероятно красивого льда с паутиной трещин и пузырьками, прекрасные бухты, утесы с наскальными рисунками. Горячий обед в бухте Песчаной. Катание на коньках. Завершение в п. Б. Голоустное. Размещение в отеле. Ужин.

3 день Центр ездовых собак. Иркутск

Переезд в центр ездовых собак в п. Малое Голоустное. Знакомство с очаровательными и милыми друзьями человека – ездовыми собаками (хаски, маламуты)! Обучение управлению нартами. Нас ждёт море положительных эмоций! Сытный обед с горячим травяным чаем. Отправляемся в Иркутск. Размещение в гостинице. 16:00 – 18:00 Вечерняя пешеходная прогулка по исторической части Иркутска. Старинные церкви, деревянные постройки конца позапрошлого века. 18:00 Ужин в ресторане сибирской русской кухни «Штоф» в сердце Иркутска – квартале воссозданных купеческих особняков «130 квартал».

4 день Джипинг по Тажеранам. Приветственный обряд.

7:30 Завтрак. 8:00 Посадка в экспедиционные внедорожники по 4 участника в одном джипе. Трансфер Усть-Орда – п. Еланцы. В пути – остановка для проведения обряда задабривания духов Байкала по бурятской традиции. 12:00 – 13:00 Обед. Знакомство с национальной бурятской кухней. Съезд с трассы на бездорожье. Джипинг по Тажеранским степям. Панорамы Байкала с высоких утесов над водой, скальные останки мистических форм. Посещение Пещеры Ая! Защитный комбинезон, х/б перчатки, фонарики и каски предоставляются. Погружаемся в настоящую темноту и тишину! Много тайн скрывает эта пещера. Специальной спелео подготовки не требуется. Прибываем в поселок Сахюрта. Размещение в гостиничном комплексе. Ужин.

5 день Остров Ольхон

8:30 Завтрак. 9:00 Посадка на УАЗ-3909. Посетим самый крупный на Малом море острова Огой. Буддийская ступа просветления. В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке. Для просветления сознания и очищения мыслей, нужно пройти 108 кругов! Далее отправляемся к главному Месту Силы Байкала – скале Шаманке (мыс Бурхан). Поездка до мыса Хобой. Едем по льду Байкала! Во время поездки вы сможете увидеть впечатляющие ледовые гроты и торосы, услышите легенды, погуляете по льду Байкала! Впечатления останутся самые невероятные и, конечно же, не скоро забудутся! 13:00 – 14:00 Горячий обед. Размещение в п. Хужир. 19:00 Ужин.

6 день Пересечение Байкала

9:00 Завтрак. Выезд в Большое море и курс на нижнее изголовье полуострова Святой Нос. Движемся на восточный берег Байкала по ледовой дороге. 13:00 – 14:00 Горячий обед. Прибытие в Баргузинский залив. Размещение.

7 день Посещение открытых термальных источников

9:00 Завтрак. Отправление в Чивыркуйских залив. Увидим два острова Лысый и Лохматый. Стоит только взглянуть на них и сразу становится понятна история их названия. Купание в горячем источнике бухты Змеиной. Термальные сероводородные ванны очень полезны для организма, но это не главное: невозможно описать ощущения, которые испытываешь, погружаясь в бассейн под открытым небом, наполненный природный минеральной водой температурой около +40 градусов, когда вокруг тебя снег и температура воздуха -20! Будьте осторожны: купание не должно превышать более 15 минут. 13:00 – 14:00 Горячий обед. Фотосессия на фоне гор и источников. Ужин.

8 день Гостеприимная Бурятия

9:00 Завтрак. Отправляемся к Иволгинскому дацану. Обед в кафе (оплачивается самостоятельно). Феноменальное явление Хамбо Ламы Итигэлова в 2002 году вызвало в мировом сообществе необычайный интерес. 10 сентября этого года на поверхность земли было поднято тело XII ПандитоХамбо Ламы Даша Доржи Итигэлова, главы буддистов Восточной Сибири, который был похоронен 15 июня 1927 года. Комиссия судмедэкспертов сделала осмотр и составила заключение, где говорилось, что никакая бальзамация и консервация тела не производилось. Как тело Хамбо Ламы сохранилось в таком состоянии – осталось загадкой. У Вас есть уникальная возможность увидеть это необычное явление! Ужин.

9 день Возвращение