Половина озера Байкал за 9 дней

Большое путешествие по самым классным и интересным местам Байкала

5
3 отзыва
Большое путешествие по самым классным и интересным местам Байкала.

Получим невероятное количество позитива и положительных эмоций, пересечем Байкал с западного на восточный берег! Только лучшие достопримечательности: Байкальский музей, Кругобайкальская железная дорога, бухта Песчаная, Иркутск, Тажеранские степи, остров Ольхон, центр буддизма, термальные источники бухты Змеиной.
Половина озера Байкал за 9 дней
Половина озера Байкал за 9 дней
Половина озера Байкал за 9 дней
Половина озера Байкал за 9 дней
Половина озера Байкал за 9 дней
Половина озера Байкал за 9 дней
Половина озера Байкал за 9 дней
Половина озера Байкал за 9 дней
Половина озера Байкал за 9 дней
Половина озера Байкал за 9 дней
Половина озера Байкал за 9 дней
Половина озера Байкал за 9 дней
Ближайшие даты:
13
мар

Что вас ожидает 🤩

На коньках по Байкалу
На коньках по Байкалу
Покатаемся на коньках по самому большому в мире катку
Джиппинг по Тажеранам
Джиппинг по Тажеранам
Отправимся в увлекательное путешествие по Тажеранским степям на джипах
Очаровательные пушистые друзья
Очаровательные пушистые друзья
Посетим центр ездовых собак, покатаемся на собачьих упряжках и устроим фотосессию со щенками маламутов
Кругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога
Прогуляемся по тоннелям царских времен
Покатушки на Хивусе
Покатушки на Хивусе
Будем путешествовать по льду Байкала на необычном транспорте

Программа тура по дням

1 день
Приятно познакомиться!

Встреча на вокзале или в аэропорту г. Иркутска до 10:00.

Переезд Иркутск – Листвянка (9:00 – 10:00).

10:00 – 12:00 Посещение этнографического музея Тальцы.

Познакомимся с историей Иркутской области и полюбуемся пейзажем зимнего леса.

По желанию катание на шкурах с высокой горы, игры в снежки.

Горячий обед в трактире (русский стиль).

Отправление с Листвянку.

Остановку у истока Ангары.

Размещение в гостинице.

Отдых. 

16:00 – 18:00 Байкальский Лимнологический музей в Листвянке.

Осмотр экспозиций и виртуальное погружение в батискафе на дно Байкала.

19:00 ужин в отеле.

Приятно познакомиться!Приятно познакомиться!Приятно познакомиться!Приятно познакомиться!
2 день
Путешествие на хивусе

9:00 Завтрак.

Отправление в путешествие по льду на хивусе (судно на воздушной подушке).

Мы пересечем исток Ангары, посетим Кругобайкальскую железную дорогу, пройдем по тоннелю царских времен, а затем поедем вдоль западного берега Байкала в бухту Песчаную!

Самые потрясающие панорамы открытого Байкала вдоль побережья, где нет ни дорог, ни инфраструктуры.

150 километров невероятно красивого льда с паутиной трещин и пузырьками, прекрасные бухты, утесы с наскальными рисунками.

Горячий обед в бухте Песчаной.

Катание на коньках.

Завершение в п. Б. Голоустное.

Размещение в отеле.

Ужин.

Путешествие на хивусеПутешествие на хивусеПутешествие на хивусеПутешествие на хивусе
3 день
Центр ездовых собак. Иркутск

Переезд в центр ездовых собак в п. Малое Голоустное.

Знакомство с очаровательными и милыми друзьями человека – ездовыми собаками (хаски, маламуты)!

Обучение управлению нартами.

Нас ждёт море положительных эмоций!

Сытный обед с горячим травяным чаем.

Отправляемся в Иркутск.

Размещение в гостинице.

16:00 – 18:00 Вечерняя пешеходная прогулка по исторической части Иркутска.

Старинные церкви, деревянные постройки конца позапрошлого века.

18:00 Ужин в ресторане сибирской русской кухни «Штоф» в сердце Иркутска – квартале воссозданных купеческих особняков «130 квартал».

Центр ездовых собак. ИркутскЦентр ездовых собак. ИркутскЦентр ездовых собак. ИркутскЦентр ездовых собак. Иркутск
4 день
Джипинг по Тажеранам. Приветственный обряд.

7:30 Завтрак.

8:00 Посадка в экспедиционные внедорожники по 4 участника в одном джипе.

Трансфер Усть-Орда – п. Еланцы.

В пути – остановка для проведения обряда задабривания духов Байкала по бурятской традиции.

12:00 – 13:00 Обед.

Знакомство с национальной бурятской кухней.

Съезд с трассы на бездорожье.

Джипинг по Тажеранским степям.

Панорамы Байкала с высоких утесов над водой, скальные останки мистических форм.

Посещение Пещеры Ая!

Защитный комбинезон, х/б перчатки, фонарики и каски предоставляются.

Погружаемся в настоящую темноту и тишину!

Много тайн скрывает эта пещера.

Специальной спелео подготовки не требуется.

Прибываем в поселок Сахюрта.

Размещение в гостиничном комплексе.

Ужин.

Джипинг по Тажеранам. Приветственный обряд.Джипинг по Тажеранам. Приветственный обряд.Джипинг по Тажеранам. Приветственный обряд.
5 день
Остров Ольхон

8:30 Завтрак.

9:00 Посадка на УАЗ-3909.

Посетим самый крупный на Малом море острова Огой.

Буддийская ступа просветления.

В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке.

Для просветления сознания и очищения мыслей, нужно пройти 108 кругов!

Далее отправляемся к главному Месту Силы Байкала – скале Шаманке (мыс Бурхан).

Поездка до мыса Хобой.

Едем по льду Байкала!

Во время поездки вы сможете увидеть впечатляющие ледовые гроты и торосы, услышите легенды, погуляете по льду Байкала!

Впечатления останутся самые невероятные и, конечно же, не скоро забудутся!

 13:00 – 14:00 Горячий обед.

Размещение в п. Хужир.

19:00 Ужин.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
6 день
Пересечение Байкала

9:00 Завтрак.

Выезд в Большое море и курс на нижнее изголовье полуострова Святой Нос.

Движемся на восточный берег Байкала по ледовой дороге.

13:00 – 14:00 Горячий обед.

Прибытие в Баргузинский залив.

Размещение.

Пересечение БайкалаПересечение БайкалаПересечение БайкалаПересечение Байкала
7 день
Посещение открытых термальных источников

9:00 Завтрак.

Отправление в Чивыркуйских залив.

Увидим два острова Лысый и Лохматый.

Стоит только взглянуть на них и сразу становится понятна история их названия.

Купание в горячем источнике бухты Змеиной.

Термальные сероводородные ванны очень полезны для организма, но это не главное: невозможно описать ощущения, которые испытываешь, погружаясь в бассейн под открытым небом, наполненный природный минеральной водой температурой около +40 градусов, когда вокруг тебя снег и температура воздуха -20!

Будьте осторожны: купание не должно превышать более 15 минут.

13:00 – 14:00 Горячий обед.

Фотосессия на фоне гор и источников.

Ужин.

Посещение открытых термальных источниковПосещение открытых термальных источниковПосещение открытых термальных источниковПосещение открытых термальных источников
8 день
Гостеприимная Бурятия

9:00 Завтрак.

Отправляемся к Иволгинскому дацану.

Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).

Феноменальное явление Хамбо Ламы Итигэлова в 2002 году вызвало в мировом сообществе необычайный интерес.

10 сентября этого года на поверхность земли было поднято тело XII ПандитоХамбо Ламы Даша Доржи Итигэлова, главы буддистов Восточной Сибири, который был похоронен 15 июня 1927 года.

Комиссия судмедэкспертов сделала осмотр и составила заключение, где говорилось, что никакая бальзамация и консервация тела не производилось.

Как тело Хамбо Ламы сохранилось в таком состоянии – осталось загадкой.

У Вас есть уникальная возможность увидеть это необычное явление!

Ужин.

Гостеприимная БурятияГостеприимная БурятияГостеприимная БурятияГостеприимная Бурятия
9 день
Возвращение

Трансфер в аэропорт (Улан-Удэ или Иркутск).

Если у Вас обратный авиабилет из Улан-Удэ, то на ночлег возвращаемся в Улан-Удэ.

Утром трансфер в аэропорт Улан-Удэ.

Если у Вас обратный авиабилет из Иркутска, то садимся на вечерний поезд и отправляемся в Иркутск.

Утром трансфер в аэропорт Иркутска.

ВозвращениеВозвращениеВозвращениеВозвращение

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостевых домах, туристических комплексах, усадьбах двухместное (по программе)
  • Экскурсии, заявленные в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Все виды трансферов в соответствии с программой
  • Услуги гида-проводника
  • Оплата за разрешение на посещение нац. парков и заповедников
  • Аренда снаряжения: ледоходы (размеры от 35 до 43)
  • Баня
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно из г. Улан-Удэ или г. Иркутска
  • Аренда ледоходов, если ваш размер обуви 44-45-46 и более
  • Аренда коньков
  • Проживание в Иркутске до начала маршрута
  • Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 65% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
г
20 мая 2022
Спасибо большое организаторам. Мне все сделали путевку, гостиницу, билеты на самолёт. Хочу снова с вами путешествовать.
Ж
19 мая 2022
По организации тура замечаний нет, все предельно четко, быстро, точно. Большое спасибо нашему гиду с Ирине - девушке, настолько любящей, понимающей и знающей свой край во всем (относительно истории, географии, флоры, фауны, традиций…), что радуешься за нашу молодежь и наше будущее!
А
17 мая 2022
Молодцы 👏

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