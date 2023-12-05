Экскурсия из Иркутска: Встреча с Байкалом и его живописными окрестностями
Мы с вами совершим увлекательное путешествие в сибирский городок Слюдянка, расположенный на берегу южного побережья Байкала. Для встречи с Байкалом мы проедем 110 километров по живописной горной дороге.
Вы увидите сказочный утес на берегу реки Иркут, который называют «33 богатыря», и единственный в России вокзал, построенный из белого и розового мрамора, а также другие интересные места и достопримечательности Восточной Сибири.
Вы увидите сказочный утес на берегу реки Иркут, который называют «33 богатыря», и единственный в России вокзал, построенный из белого и розового мрамора, а также другие интересные места и достопримечательности Восточной Сибири.
Ближайшие даты:
5
дек
дек
6
дек
дек
7
дек
дек
8
дек
дек
9
дек
дек
10
дек
дек
11
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Байкал
- Шаманский утес 33 богатыря
- Подвесной мост через реку Иркут в п. Шаманка
- Смотровая площадка в п. Култук
- Стела «Кругобайкальская железная дорога» в п. Култук
- Рыбный рынок в п. Култук
- Железнодорожный вокзал в г. Слюдянке, интерактивный музей
- Старинные водонапорная башня и паровоз
Описание
В путешествие на южное побережье Байкала в город Слюдянка мы с вами отправимся на комфортабельном автомобиле по живописной горной дороге. Вы узнаете истории и легенды сибирского края и нашего величественного озера Байкал. Поселок Шаманка На берегу реки Иркут, вдоль поселка, раскинулся сказочный Шаманский утес, который называют 33 богатыря. С Шаманского утеса открывается потрясающий вид на реку и горы. Этот утес является памятником природы регионального значения. На автомобиле в Шаманку можно попасть на понтонном пароме, а для пешеходов построили самый большой подвесной мост в Иркутской области, внешне похожий на мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Поселок Култук Поселок Култук является одним из старинных поселков на побережье Байкала, основанным в 1647 году. Здесь мы с вами увидим памятную стелу «Кругобайкальская железная дорога». На рыбном рынке вы можете приобрести различные виды байкальской рыбы (омуль, хариус, сиг) и байкальские сувениры. Мы с вами прогуляемся по побережью величественного и прекрасного Байкала, сделаем красивые фотографии. На берегу Байкала угостимся вкусным чаем с байкальскими травами и загадаем желания. Слюдянка Слюдянка – это небольшой сибирский городок, расположенный на южном побережье Байкала. Город стоит на двух реках в предгорьях горной системы Хамар-Дабан. Благодаря разноцветному байкальскому мрамору, который добывается в Слюдянке, итальянцами был построен единственный в мире мраморный (из белого и розового мрамора) железнодорожный вокзал, откуда берет свое начало туристический маршрут по Кругобайкальской железной дороге. На вокзале мы посетим интерактивный музей Байкала. Также увидим водонапорную башню, построенную ссыльными поляками в 1900 году для обеспечения железнодорожного узла питьевой водой, и старинный паровоз Л-3504 («Лебедянка»). Посетим Свято-Никольскую церковь. По желанию можно посетить частный музей минералов. И конечно же мы погуляем по побережью Байкала. О Байкале не расскажешь, его нужно увидеть! Он прекрасен и неповторим в любое время года! Что необходимо взять с собой в путешествие • Удобная обувь • Солнцезащитные очки • Крем солнцезащитный • Головной убор от солнца • Куртка-ветровка • Если Вы принимаете какие-либо лекарства, не забудьте их взять с собой.
А самое главное – прекрасное настроение!!
ежедневно в 09.00 (время начала может изменяться по договоренности)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Иркутск — Слюдянка — Иркутск на комфортабельном автомобиле
- Экскурсионное сопровождение
- Чаепитие на берегу Байкала
- Что не входит
- Обед в кафе или ресторане
- Входные билеты в частный музей минералов 400 руб. /чел. (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Иркутск, любой удобный для вас адрес
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09.00 (время начала может изменяться по договоренности)Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Дорогие друзья, прошу вас после бронирования экскурсии сразу связаться со мной: написать или позвонить, чтобы мы свами согласовали точное время и место (отель, адрес) с которого я вас заберу на экскурсию.
- Что необходимо взять с собой в путешествие:
- Удобная обувь
- Солнцезащитные очки
- Крем солнцезащитный
- Головной убор от солнца
- Куртка -ветровка
- Если Вы принимаете какие-либо лекарства, не забудьте их взять с собой.
- А самое главное – прекрасное настроение!!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска
Похожие туры из Иркутска
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Байкал
Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев
у вашего отеля в Иркутске
Завтра
5 дек
6 дек
7 дек
от 109899 341₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Листвянка - визитная карточка Байкала
По договоренности
5 дек
6 дек
7 дек
8 дек
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Листвянка - ворота Байкала
По договоренности
Завтра
5 дек
6 дек
7 дек
10 400₽ за всё до 4 чел.