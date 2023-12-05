Путешествие в Слюдянку на южный берег Байкала

Индивидуальная экскурсия в Иркутске

Экскурсия из Иркутска: Встреча с Байкалом и его живописными окрестностями

Мы с вами совершим увлекательное путешествие в сибирский городок Слюдянка, расположенный на берегу южного побережья Байкала. Для встречи с Байкалом мы проедем 110 километров по живописной горной дороге.

Вы увидите сказочный утес на берегу реки Иркут, который называют «33 богатыря», и единственный в России вокзал, построенный из белого и розового мрамора, а также другие интересные места и достопримечательности Восточной Сибири.
Путешествие в Слюдянку на южный берег Байкала
Путешествие в Слюдянку на южный берег Байкала
Путешествие в Слюдянку на южный берег Байкала
Путешествие в Слюдянку на южный берег Байкала
Путешествие в Слюдянку на южный берег Байкала
Путешествие в Слюдянку на южный берег Байкала
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Байкал
  • Шаманский утес 33 богатыря
  • Подвесной мост через реку Иркут в п. Шаманка
  • Смотровая площадка в п. Култук
  • Стела «Кругобайкальская железная дорога» в п. Култук
  • Рыбный рынок в п. Култук
  • Железнодорожный вокзал в г. Слюдянке, интерактивный музей
  • Старинные водонапорная башня и паровоз

Описание

В путешествие на южное побережье Байкала в город Слюдянка мы с вами отправимся на комфортабельном автомобиле по живописной горной дороге. Вы узнаете истории и легенды сибирского края и нашего величественного озера Байкал. Поселок Шаманка На берегу реки Иркут, вдоль поселка, раскинулся сказочный Шаманский утес, который называют 33 богатыря. С Шаманского утеса открывается потрясающий вид на реку и горы. Этот утес является памятником природы регионального значения. На автомобиле в Шаманку можно попасть на понтонном пароме, а для пешеходов построили самый большой подвесной мост в Иркутской области, внешне похожий на мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Поселок Култук Поселок Култук является одним из старинных поселков на побережье Байкала, основанным в 1647 году. Здесь мы с вами увидим памятную стелу «Кругобайкальская железная дорога». На рыбном рынке вы можете приобрести различные виды байкальской рыбы (омуль, хариус, сиг) и байкальские сувениры. Мы с вами прогуляемся по побережью величественного и прекрасного Байкала, сделаем красивые фотографии. На берегу Байкала угостимся вкусным чаем с байкальскими травами и загадаем желания. Слюдянка Слюдянка – это небольшой сибирский городок, расположенный на южном побережье Байкала. Город стоит на двух реках в предгорьях горной системы Хамар-Дабан. Благодаря разноцветному байкальскому мрамору, который добывается в Слюдянке, итальянцами был построен единственный в мире мраморный (из белого и розового мрамора) железнодорожный вокзал, откуда берет свое начало туристический маршрут по Кругобайкальской железной дороге. На вокзале мы посетим интерактивный музей Байкала. Также увидим водонапорную башню, построенную ссыльными поляками в 1900 году для обеспечения железнодорожного узла питьевой водой, и старинный паровоз Л-3504 («Лебедянка»). Посетим Свято-Никольскую церковь. По желанию можно посетить частный музей минералов. И конечно же мы погуляем по побережью Байкала. О Байкале не расскажешь, его нужно увидеть! Он прекрасен и неповторим в любое время года! Что необходимо взять с собой в путешествие • Удобная обувь • Солнцезащитные очки • Крем солнцезащитный • Головной убор от солнца • Куртка-ветровка • Если Вы принимаете какие-либо лекарства, не забудьте их взять с собой.
А самое главное – прекрасное настроение!!

ежедневно в 09.00 (время начала может изменяться по договоренности)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Иркутск — Слюдянка — Иркутск на комфортабельном автомобиле
  • Экскурсионное сопровождение
  • Чаепитие на берегу Байкала
Что не входит
  • Обед в кафе или ресторане
  • Входные билеты в частный музей минералов 400 руб. /чел. (по желанию)
Место начала и завершения?
Иркутск, любой удобный для вас адрес
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09.00 (время начала может изменяться по договоренности)
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Дорогие друзья, прошу вас после бронирования экскурсии сразу связаться со мной: написать или позвонить, чтобы мы свами согласовали точное время и место (отель, адрес) с которого я вас заберу на экскурсию.
  • Что необходимо взять с собой в путешествие:
  • Удобная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Крем солнцезащитный
  • Головной убор от солнца
  • Куртка -ветровка
  • Если Вы принимаете какие-либо лекарства, не забудьте их взять с собой.
  • А самое главное – прекрасное настроение!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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