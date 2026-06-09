В путешествие на южное побережье Байкала в город Слюдянка мы с вами отправимся на комфортабельном автомобиле по живописной горной дороге. Вы узнаете истории и легенды сибирского края и нашего величественного озера Байкал. Поселок Шаманка На берегу реки Иркут, вдоль поселка, раскинулся сказочный Шаманский утес, который называют 33 богатыря. С Шаманского утеса открывается потрясающий вид на реку и горы. Этот утес является памятником природы регионального значения. На автомобиле в Шаманку можно попасть на понтонном пароме, а для пешеходов построили самый большой подвесной мост в Иркутской области, внешне похожий на мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Поселок Култук Поселок Култук является одним из старинных поселков на побережье Байкала, основанным в 1647 году. Здесь мы с вами увидим памятную стелу «Кругобайкальская железная дорога». На рыбном рынке вы можете приобрести различные виды байкальской рыбы (омуль, хариус, сиг) и байкальские сувениры. Мы с вами прогуляемся по побережью величественного и прекрасного Байкала, сделаем красивые фотографии. На берегу Байкала угостимся вкусным чаем с байкальскими травами и загадаем желания. Слюдянка Слюдянка – это небольшой сибирский городок, расположенный на южном побережье Байкала. Город стоит на двух реках в предгорьях горной системы Хамар-Дабан. Благодаря разноцветному байкальскому мрамору, который добывается в Слюдянке, итальянцами был построен единственный в мире мраморный (из белого и розового мрамора) железнодорожный вокзал, откуда берет свое начало туристический маршрут по Кругобайкальской железной дороге. На вокзале мы посетим интерактивный музей Байкала. Также увидим водонапорную башню, построенную ссыльными поляками в 1900 году для обеспечения железнодорожного узла питьевой водой, и старинный паровоз Л-3504 («Лебедянка»). Посетим Свято-Никольскую церковь. По желанию можно посетить частный музей минералов. И конечно же мы погуляем по побережью Байкала. О Байкале не расскажешь, его нужно увидеть! Он прекрасен и неповторим в любое время года! Что необходимо взять с собой в путешествие • Удобная обувь • Солнцезащитные очки • Летом: головной убор от солнца, куртка-ветровка, крем солнцезащитный • Если Вы принимаете какие-либо лекарства, не забудьте их взять с собой.

А самое главное – прекрасное настроение!!