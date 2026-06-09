Мы с вами совершим увлекательное путешествие в сибирский городок Слюдянка, расположенный на берегу южного побережья Байкала. Для встречи с Байкалом мы проедем 110 километров по живописной горной дороге.
Вы увидите сказочный утес на берегу реки Иркут, который называют «33 богатыря», и единственный в России вокзал, построенный из белого и розового мрамора, а также другие интересные места и достопримечательности Восточной Сибири.
Вы увидите сказочный утес на берегу реки Иркут, который называют «33 богатыря», и единственный в России вокзал, построенный из белого и розового мрамора, а также другие интересные места и достопримечательности Восточной Сибири.
Описание экскурсии
В путешествие на южное побережье Байкала в город Слюдянка мы с вами отправимся на комфортабельном автомобиле по живописной горной дороге. Вы узнаете истории и легенды сибирского края и нашего величественного озера Байкал. Поселок Шаманка На берегу реки Иркут, вдоль поселка, раскинулся сказочный Шаманский утес, который называют 33 богатыря. С Шаманского утеса открывается потрясающий вид на реку и горы. Этот утес является памятником природы регионального значения. На автомобиле в Шаманку можно попасть на понтонном пароме, а для пешеходов построили самый большой подвесной мост в Иркутской области, внешне похожий на мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Поселок Култук Поселок Култук является одним из старинных поселков на побережье Байкала, основанным в 1647 году. Здесь мы с вами увидим памятную стелу «Кругобайкальская железная дорога». На рыбном рынке вы можете приобрести различные виды байкальской рыбы (омуль, хариус, сиг) и байкальские сувениры. Мы с вами прогуляемся по побережью величественного и прекрасного Байкала, сделаем красивые фотографии. На берегу Байкала угостимся вкусным чаем с байкальскими травами и загадаем желания. Слюдянка Слюдянка – это небольшой сибирский городок, расположенный на южном побережье Байкала. Город стоит на двух реках в предгорьях горной системы Хамар-Дабан. Благодаря разноцветному байкальскому мрамору, который добывается в Слюдянке, итальянцами был построен единственный в мире мраморный (из белого и розового мрамора) железнодорожный вокзал, откуда берет свое начало туристический маршрут по Кругобайкальской железной дороге. На вокзале мы посетим интерактивный музей Байкала. Также увидим водонапорную башню, построенную ссыльными поляками в 1900 году для обеспечения железнодорожного узла питьевой водой, и старинный паровоз Л-3504 («Лебедянка»). Посетим Свято-Никольскую церковь. По желанию можно посетить частный музей минералов. И конечно же мы погуляем по побережью Байкала. О Байкале не расскажешь, его нужно увидеть! Он прекрасен и неповторим в любое время года! Что необходимо взять с собой в путешествие • Удобная обувь • Солнцезащитные очки • Летом: головной убор от солнца, куртка-ветровка, крем солнцезащитный • Если Вы принимаете какие-либо лекарства, не забудьте их взять с собой.
А самое главное – прекрасное настроение!!
ежедневно в 09.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Байкал
- Шаманский утес 33 богатыря
- Подвесной мост через реку Иркут в п. Шаманка
- Смотровая площадка в п. Култук
- Стела «Кругобайкальская железная дорога» в п. Култук
- Рыбный рынок в п. Култук
- Железнодорожный вокзал в г. Слюдянке, интерактивный музей
- Старинные водонапорная башня и паровоз
Что включено
- Трансфер Иркутск - Слюдянка - Иркутск на комфортабельном автомобиле
- Экскурсионное сопровождение
- Чаепитие на берегу Байкала
- Питьевая вода.
Что не входит в цену
- Обед в кафе или ресторане
- Входные билеты в частный музей минералов 400 руб. /чел. (по желанию)
Место начала и завершения?
Иркутск, любой удобный для вас адрес
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
6 июня мы с Мариной побывали на Южном Байкале. Если бы меня попросили описать это путешествие одной фразой, я бы сказала -"очень душевно". Программа экскурсии, рассказы о родном крае и
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Н
Удивительная природа юга Байкала, синь озера, сливающаяся с небом- это просто восторг. Очень хорошо продуманы маршрут и содержание экскурсии- было интересно и взрослым, и детям. Но более всего хочется сказать
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А
Первый раз я побывала на Байкале, в г. Иркутск этой осенью. И я очень рада, что моим проводником в увлекательную историю данных мест стала именно Марина! Выражаю огромную благодарность за
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М
Огромное спасибо Марине за прекрасную экскурсию! Увидела Байкал со стороны Култука и со стороны Слюдянки – открывается невероятной красоты вид! Также посетили мраморный железнодорожный вокзал, кругобайкальскую железную дорогу, подвесной мост в поселке Шаманка. Узнала много нового про Иркутск и Байкал и насладилась красотой местной природы. Очень советую, с наилучшими пожеланиями!
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Л
Экскурсовод Марина очень профессионально и интересно рассказала о достопримечательностях, легендах и истории основания и многое другое. Отдохнули на берегу Байкала, посетили навесной мост в шаманке. Дети и мы остались под большим впячетлением от экскурсии, были 05 августа 2024 года. Огромно спасибо Марине за прекрасную прогулку
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Ю
Полный восторг, экскурсия бесподобна. Уезжаю с полным багажом прекрасных впечатлений и новых знаний. Большое спасибо Байкалу и нашему экскурсоводу Марине за море положительных эмоций)))
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