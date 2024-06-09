В поездке по уютному посёлку на западном берегу Байкала и его окрестностям вы проведёте день, наполненный красотой и вдохновением. Услышите старинные истории края. Зимой увидите космический лёд Байкала и сможете покататься на коньках. Летом прогуляемся до необычного Сухого озера.
А если пожелаете, посетим питомник маламутов, где вы пообщаетесь с представителями одной из древнейших пород собак.
А если пожелаете, посетим питомник маламутов, где вы пообщаетесь с представителями одной из древнейших пород собак.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Живописные пейзажи по дороге протяженностью 120 км. Это тот самый путь, который проделали декабристы, направляясь из Иркутска на рудники, и опальный Протопоп Аввакум. Красота природы вне времени и житейских перипетий. Протопоп Аввакум писал о Байкале: «Около ево горы высокие, утёсы каменные. Двадцать тысяч вёрст и больше я волочился, а не видал таких нигде. Вода пресная, а нерпы и зайцы велики в нём…».
- Гора Мудрости (она же Кудыкина и Белая). Отсюда вам открывается захватывающий вид на великое озеро и устье реки.
- Свято-Никольская церковь. Вы увидите чудотворную икону Николая Мирликийского, покровителя путешественников и услышите мистическую историю её спасения.
- Колорит местной кухни. Пообедаем в кафе/ресторане, где можно отведать бурятскую и сибирскую кухни.
- Прогулка до Сухого озера (летом). Чудо его в том, что оно наполняется водой один раз в четыре года. Дорога к нему идёт по величественному лесу.
- Лёд Байкала (зимой). В сезон вы сможете покататься на коньках и сфотографироваться на фоне тех самых метановых пузырьков.
Дополнительные опции
По желанию мы отправимся в питомник маламутов. Зимой вы сможете прокатиться на упряжках и почувствовать себя настоящим каюром. Также для вас проведут экскурсию по комплексу, во время которой вы сможете пообщаться и сфотографироваться с животными. В питомнике также живут козлики.
Организационные детали
- Экскурсия проводится круглый год
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле Honda Freed или Honda Stream. По запросу мы можем установить детские кресла.
- Дополнительные расходы:
— разрешение на посещение Прибайкальского национального парка — 160 руб. с человека (летом, если мы с вами пойдём к Сухому озеру)
— обед в кафе/ресторане
— экскурсия в питомник маламутов — 500 руб. с человека, катание на упряжке — 1500 руб. с человека
— аренда коньков — от 250 руб.
— аренда хивуса — от 4000 руб.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 806 туристов
От всего сердца приветствую вас, дорогие гости! Профессиональные аккредитованные гиды нашей команды с радостью помогут вам организовать отдых на Байкале. Мы — люди Байкала, с удовольствием поделимся с вами своими знаниями и любовью к священному озеру. Сделаем всё, чтобы вы увезли с собой массу приятных впечатлений и миллион красивейших фотографий. Ждём вас в гости и до встречи на берегу Байкала!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска
Похожие экскурсии из Иркутска
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Ольхон - жемчужина Байкала: групповая экскурсия
Остров Ольхон - уникальное место на Байкале. Вершины, заливы, скалы и шаманские столбы. Узнайте о культуре народов Байкала и насладитесь национальной кухней
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: ежедневно в 08:00
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1200010 800₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Байкал: история, природа, культура
Откройте для себя загадочный Байкал: исторические легенды, встреча с нерпой и красоты дендропарка в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 989₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.