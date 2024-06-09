Алина — ваша команда гидов в Иркутске

Провели экскурсии для 806 туристов

От всего сердца приветствую вас, дорогие гости! Профессиональные аккредитованные гиды нашей команды с радостью помогут вам организовать отдых на Байкале. Мы — люди Байкала, с удовольствием поделимся с вами своими знаниями и любовью к священному озеру. Сделаем всё, чтобы вы увезли с собой массу приятных впечатлений и миллион красивейших фотографий. Ждём вас в гости и до встречи на берегу Байкала!