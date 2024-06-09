В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением

Проникнуться атмосферой байкальской природы и открыть чарующие виды таёжно-озёрных пейзажей
В поездке по уютному посёлку на западном берегу Байкала и его окрестностям вы проведёте день, наполненный красотой и вдохновением. Услышите старинные истории края. Зимой увидите космический лёд Байкала и сможете покататься на коньках. Летом прогуляемся до необычного Сухого озера.

А если пожелаете, посетим питомник маламутов, где вы пообщаетесь с представителями одной из древнейших пород собак.
В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Живописные пейзажи по дороге протяженностью 120 км. Это тот самый путь, который проделали декабристы, направляясь из Иркутска на рудники, и опальный Протопоп Аввакум. Красота природы вне времени и житейских перипетий. Протопоп Аввакум писал о Байкале: «Около ево горы высокие, утёсы каменные. Двадцать тысяч вёрст и больше я волочился, а не видал таких нигде. Вода пресная, а нерпы и зайцы велики в нём…».
  • Гора Мудрости (она же Кудыкина и Белая). Отсюда вам открывается захватывающий вид на великое озеро и устье реки.
  • Свято-Никольская церковь. Вы увидите чудотворную икону Николая Мирликийского, покровителя путешественников и услышите мистическую историю её спасения.
  • Колорит местной кухни. Пообедаем в кафе/ресторане, где можно отведать бурятскую и сибирскую кухни.
  • Прогулка до Сухого озера (летом). Чудо его в том, что оно наполняется водой один раз в четыре года. Дорога к нему идёт по величественному лесу.
  • Лёд Байкала (зимой). В сезон вы сможете покататься на коньках и сфотографироваться на фоне тех самых метановых пузырьков.

Дополнительные опции

По желанию мы отправимся в питомник маламутов. Зимой вы сможете прокатиться на упряжках и почувствовать себя настоящим каюром. Также для вас проведут экскурсию по комплексу, во время которой вы сможете пообщаться и сфотографироваться с животными. В питомнике также живут козлики.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится круглый год
  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле Honda Freed или Honda Stream. По запросу мы можем установить детские кресла.
  • Дополнительные расходы:
    — разрешение на посещение Прибайкальского национального парка — 160 руб. с человека (летом, если мы с вами пойдём к Сухому озеру)
    — обед в кафе/ресторане
    — экскурсия в питомник маламутов — 500 руб. с человека, катание на упряжке — 1500 руб. с человека
    — аренда коньков — от 250 руб.
    — аренда хивуса — от 4000 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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