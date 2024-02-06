Экскурсия начинается в Иркутске и ведет через Кудинские степи к Бугульдейке.
Путешественники увидят священную гору Капсал, познакомятся с бурятскими традициями и побывают на берегу Байкала. В программе - посещение мраморного карьера и буддийского дацана Тубдэн Даржалин. Участники узнают о сакральных местах и современной жизни бурят. Это уникальная возможность погрузиться в культуру и насладиться природными красотами
Путешественники увидят священную гору Капсал, познакомятся с бурятскими традициями и побывают на берегу Байкала. В программе - посещение мраморного карьера и буддийского дацана Тубдэн Даржалин. Участники узнают о сакральных местах и современной жизни бурят. Это уникальная возможность погрузиться в культуру и насладиться природными красотами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 🕍 Погружение в бурятскую культуру
- 📸 Возможность для необычных фото
- 🗺️ Посещение священных мест
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. В мае и сентябре также можно насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов. Зимой и весной путешествие будет менее комфортным из-за холодов, но Байкал в это время года также впечатляет своей суровой красотой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гора Капсал
- Мраморный карьер
- Дацан Тубдэн Даржалин
Описание экскурсии
- Первой остановкой станет священная гора Капсал, на которой возведён барисан — место родового поклонения бурят. По поверьям здесь обитает могущественный дух. По местной традиции мы проведём обряд приветствия и попросим хорошей дороги и доброй погоды для нашего путешествия.
- По живописной дороге, прекрасной в любое время года, мы доберёмся до поселка Бугульдейка. Остановимся возле древнего бурятского улуса-летника, познакомимся с устройством юрты, проедем по долине чистейшей горной реки. Вы узнаете, почему Бугульдейка — «королева ветров» и как называют священную гору, возвышающуюся над посёлком.
- А дальше — берег Байкала и его чистейшая вода!
- Затем нас ждут невероятные виды с вершины горы, где раньше велась добыча высококачественного статуарного мрамора. Также осмотрим глубокий мраморный карьер, уходящий на десятки метров в глубину.
- Недалеко от карьера установлена скульптура рогатой головы быка Буха-нойон бабаая. Я расскажу, почему этот образ имеет сакральное значение для прибайкальских бурят.
- На обратном пути мы посетим буддийский дацан Тубдэн Даржалин в районном центре Усть-Ордынский. Отделан дацан китайским шёлком, а статуи святых изготовлены в Тибете. Здесь вы познакомитесь с особенностями современной жизни и верований бурят Иркутской области.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Поездка проходит на легковом автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.
- Программа предусматривает ранний старт, длительные переезды и позднее возвращение. Мы будем ловить световой день по максимуму!
- С собой можно взять перекус и термос с напитком.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ваш выбор в пределах Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 247 туристов
Всем привет, я Мария. Для меня Иркутск и Байкал — это по любви! Я переехала в этот многогранный, полный контрастов, регион несколько лет назад. А теперь вместе с командой гидов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Поездка - супер, Мария - отличный гид!
Очень горит Байкалом, сильно разбирается в теме и, что ещё важнее, умеет красиво и интересно подать информацию, добавляя необычные детали и используя дополнительные наглядные
Очень горит Байкалом, сильно разбирается в теме и, что ещё важнее, умеет красиво и интересно подать информацию, добавляя необычные детали и используя дополнительные наглядные
+2
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