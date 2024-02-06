Экскурсия начинается в Иркутске и ведет через Кудинские степи к Бугульдейке.



Путешественники увидят священную гору Капсал, познакомятся с бурятскими традициями и побывают на берегу Байкала. В программе - посещение мраморного карьера и буддийского дацана Тубдэн Даржалин. Участники узнают о сакральных местах и современной жизни бурят. Это уникальная возможность погрузиться в культуру и насладиться природными красотами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. В мае и сентябре также можно насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов. Зимой и весной путешествие будет менее комфортным из-за холодов, но Байкал в это время года также впечатляет своей суровой красотой.

Сейчас август — это идеальное время.