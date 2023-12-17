Бурятские земли, шаманизм, мрамор и те самые пузырьки

Индивидуальная экскурсия в Иркутске

Из Иркутска - к берегам Байкала, древнему мраморному карьеру и священным местам

Из Иркутска через Кудинские степи и таёжный горный лес мы отправимся в Бугульдейку — посёлок на берегу Байкала, чтобы посмотреть на те самые метановые пузырьки и сделать фото на льду. Но сначала раскроем для вас тайны шаманских святынь, быт, прошлое и настоящее бурятского народа. А также покажем места для познавательного туризма и локацию для необычных фотосессий.
Бурятские земли, шаманизм, мрамор и те самые пузырьки
Бурятские земли, шаманизм, мрамор и те самые пузырьки
Бурятские земли, шаманизм, мрамор и те самые пузырьки
Бурятские земли, шаманизм, мрамор и те самые пузырьки
Бурятские земли, шаманизм, мрамор и те самые пузырьки
Бурятские земли, шаманизм, мрамор и те самые пузырьки
Бурятские земли, шаманизм, мрамор и те самые пузырьки
Бурятские земли, шаманизм, мрамор и те самые пузырьки
Бурятские земли, шаманизм, мрамор и те самые пузырьки
Бурятские земли, шаманизм, мрамор и те самые пузырьки
Бурятские земли, шаманизм, мрамор и те самые пузырьки
Бурятские земли, шаманизм, мрамор и те самые пузырьки
Ближайшие даты:
17
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Описание

Что вас ожидает

  • Первой остановкой станет священная гора Капсал, на которой возведён барисан — место родового поклонения бурят. По поверьям здесь обитает могущественный дух. По местной традиции мы проведём обряд приветствия и попросим хорошей дороги и доброй погоды для нашего путешествия.
  • Далее мы посетим буддийский дацан Тубдэн Даржалин в районном центре Усть-Ордынский. Отделан дацан китайским шёлком, а статуи святых изготовлены в Тибете. Здесь вы познакомитесь с особенностями современной жизни и верований бурят Иркутской области.
  • По живописной дороге, прекрасной в любое время года, мы доберёмся до поселка Бугульдейка. Остановимся возле древнего бурятского улуса-летника, познакомимся с устройством юрты, проедем по долине чистейшей горной реки. Вы узнаете, почему Бугульдейка — «королева ветров» и как называют священную гору, возвышающуюся над посёлком.
  • А дальше — берег Байкала и фотосессия на льду с пузырьками! Постараемся отыскать участки прозрачного льда и величественные торосы.
  • Затем нас ждут невероятные виды с вершины горы, где раньше велась добыча высококачественного статуарного мрамора. Также осмотрим глубокий мраморный карьер, уходящий на десятки метров в глубину.
  • Недалеко от карьера установлена скульптура рогатой головы быка Буха-нойон бабаая. Я расскажу, почему этот образ имеет сакральное значение для прибайкальских бурят.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Поездка проходит на легковом автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Программа предусматривает ранний старт, длительные переезды и позднее возвращение. Мы будем ловить световой день по максимуму!
  • С собой можно взять перекус и термос с напитком.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ваш выбор в пределах Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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