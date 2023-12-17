Из Иркутска - к берегам Байкала, древнему мраморному карьеру и священным местам
Из Иркутска через Кудинские степи и таёжный горный лес мы отправимся в Бугульдейку — посёлок на берегу Байкала, чтобы посмотреть на те самые метановые пузырьки и сделать фото на льду. Но сначала раскроем для вас тайны шаманских святынь, быт, прошлое и настоящее бурятского народа. А также покажем места для познавательного туризма и локацию для необычных фотосессий.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Первой остановкой станет священная гора Капсал, на которой возведён барисан — место родового поклонения бурят. По поверьям здесь обитает могущественный дух. По местной традиции мы проведём обряд приветствия и попросим хорошей дороги и доброй погоды для нашего путешествия.
- Далее мы посетим буддийский дацан Тубдэн Даржалин в районном центре Усть-Ордынский. Отделан дацан китайским шёлком, а статуи святых изготовлены в Тибете. Здесь вы познакомитесь с особенностями современной жизни и верований бурят Иркутской области.
- По живописной дороге, прекрасной в любое время года, мы доберёмся до поселка Бугульдейка. Остановимся возле древнего бурятского улуса-летника, познакомимся с устройством юрты, проедем по долине чистейшей горной реки. Вы узнаете, почему Бугульдейка — «королева ветров» и как называют священную гору, возвышающуюся над посёлком.
- А дальше — берег Байкала и фотосессия на льду с пузырьками! Постараемся отыскать участки прозрачного льда и величественные торосы.
- Затем нас ждут невероятные виды с вершины горы, где раньше велась добыча высококачественного статуарного мрамора. Также осмотрим глубокий мраморный карьер, уходящий на десятки метров в глубину.
- Недалеко от карьера установлена скульптура рогатой головы быка Буха-нойон бабаая. Я расскажу, почему этот образ имеет сакральное значение для прибайкальских бурят.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Поездка проходит на легковом автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.
- Программа предусматривает ранний старт, длительные переезды и позднее возвращение. Мы будем ловить световой день по максимуму!
- С собой можно взять перекус и термос с напитком.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ваш выбор в пределах Иркутска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 66 туристов
Всем привет, я Мария. Для меня Иркутск и Байкал — это по любви! Я переехала в этот многогранный, полный контрастов, регион несколько лет назад. А теперь вместе с командой гидов делюсь с гостями своими эмоциями и знаниями. Делать это профессионально мне помогают образование археолога, постоянное обучение в музеях Иркутска, всегда хорошее настроение и многолетний опыт путешествий и жизни в других странах.
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