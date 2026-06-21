На комфортном автомобиле мы преодолеем перевалы Приморского хребта и Хамар-Дабана к станции Танхой. Путь начнется с захватывающего серпантина у поселка Култук. Затем нас ждет уникальный вокзал Слюдянки из белого мрамора.
Описание экскурсииНа комфортном автомобиле мы отправимся через горы Приморского хребта и горный массив Хамар-Дабан в направлении станции Танхой. Первую остановку сделаем на горном серпантине у поселка Култук. Далее мы посетим легендарный железнодорожный вокзал станции Слюдянка, построенный в начале ХХ столетия полностью из мрамора. Следующая остановка будет в Байкальске, где мы поднимемся на кресельной канатной дороге к вершине горы Соболиная. В Танхое посетим визит-центр Прибайкальского национального парка и совершим прогулку по эко тропе, пролегающей через сибирскую тайгу, кедровую рощу и верховые болота.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кругобайкальская железная дорога
- Шаманский мыс
- Здание ЖД вокзала станции Слюдянка
- Пик Черского
- Гора Соболиная
- Озеро Байкал с высоты 900 метров
- Гора Мамай
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты в музей
- Канатная дорога
- Билеты в национальный парк
Место начала и завершения?
Улица Сухэ-Батора, 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Мы боялись, что в высокий сезон будет толпа, но наш гид выстроил маршрут так, что мы везде были первыми. Канатка на Соболиной - огонь!
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В
Если бы не поездка, ни за что бы не подумал, что здесь есть такие болота. Контраст между горным серпантином и таежной тишиной - вау
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П
Гид рассказал столько историй про строительство КБЖД, что мраморный вокзал в Слюдянке теперь воспринимается как живой памятник эпохе
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А
В Танхое очень чисто и ухоженно, тропа оборудована отлично. Даже дети прошли без проблем, а кедры там просто исполинские!
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Н
Отличный вариант для тех, кто хочет за один день увидеть максимум, не утомляясь пешком
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С
Идеальный маршрут, чтобы увидеть Байкал с разных сторон: и горы, и тайга, и старинная архитектура
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Входит в следующие категории Иркутска
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