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Т Татьяна Мы боялись, что в высокий сезон будет толпа, но наш гид выстроил маршрут так, что мы везде были первыми. Канатка на Соболиной - огонь! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виктор Если бы не поездка, ни за что бы не подумал, что здесь есть такие болота. Контраст между горным серпантином и таежной тишиной - вау Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Павел Гид рассказал столько историй про строительство КБЖД, что мраморный вокзал в Слюдянке теперь воспринимается как живой памятник эпохе Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна В Танхое очень чисто и ухоженно, тропа оборудована отлично. Даже дети прошли без проблем, а кедры там просто исполинские! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Отличный вариант для тех, кто хочет за один день увидеть максимум, не утомляясь пешком Вам был полезен этот отзыв? Да Нет