За один день вы посетите заброшенную деревню Бурхай и посёлок Большое Голоустное. Прогуляетесь по берегу Байкала, подниметесь на священную гору и откроете тайны Сухого озера. А ещё мы научим вас бурханить. Как это? Узнаете в поездке!

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Описание экскурсии

Дорога в Большое Голоустное

По пути мы остановимся, чтобы сделать подношение духам или, как говорят местные, бурханить. Мы же въезжаем на древнюю территорию и должны почтить духов!

Священная гора

В Большом Голоустном мы заберёмся на гору Майлгар, которая защищает посёлок от бед. Вы полюбуетесь головокружительным видом на Голое устье — дельту реки Голоустная или, по-другому, Иден-Гола. И насладитесь Байкалом с высоты птичьего полёта.

А ещё вы:

погуляете по берегу Байкала, увидите знаменитые метановые пузырьки и торосы

посетите Сухое озеро, которое, по преданиям, наполняется водой только раз в четыре года

загадаете желание у мужского и женского камней

по желанию зайдёте в храм Николая Чудотворца и узнаете о спасении чудодейственной иконы

посетите конюшню, где будет возможность покататься на лошадях и покормить пони

Организационные детали