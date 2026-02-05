За один день вы посетите заброшенную деревню Бурхай и посёлок Большое Голоустное. Прогуляетесь по берегу Байкала, подниметесь на священную гору и откроете тайны Сухого озера. А ещё мы научим вас бурханить. Как это? Узнаете в поездке!
Описание экскурсии
Дорога в Большое Голоустное
По пути мы остановимся, чтобы сделать подношение духам или, как говорят местные, бурханить. Мы же въезжаем на древнюю территорию и должны почтить духов!
Священная гора
В Большом Голоустном мы заберёмся на гору Майлгар, которая защищает посёлок от бед. Вы полюбуетесь головокружительным видом на Голое устье — дельту реки Голоустная или, по-другому, Иден-Гола. И насладитесь Байкалом с высоты птичьего полёта.
А ещё вы:
- погуляете по берегу Байкала, увидите знаменитые метановые пузырьки и торосы
- посетите Сухое озеро, которое, по преданиям, наполняется водой только раз в четыре года
- загадаете желание у мужского и женского камней
- по желанию зайдёте в храм Николая Чудотворца и узнаете о спасении чудодейственной иконы
- посетите конюшню, где будет возможность покататься на лошадях и покормить пони
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка по красивым местам в компании водителя-сопровождающего
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda Stepwgn или микроавтобусе
- По запросу мы можем организовать прогулку на хивусе по льду Байкалу — подробности уточняйте в переписке
- Дополнительно оплачивается обед в кафе
- По желанию посещения Маламутов и катание на собачьих упряжках (оплачивается самостоятельно)
- Для восхождения на Майлгар требуется небольшая физическая подготовка — прохождение этой части маршрута по желанию
- В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ДК Орбита
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 246 туристов
Вся моя жизнь связана с Байкалом: каждое лето в детстве я проводила в Листвянке на даче родителей. Недавно начала проводить и организовывать поездки по живописным уголкам края. Туры веду я
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Очень понравился сегодняшний день, водитель Федор очень душевный человек, он делился интересными историями и фактами о местах, которые мы посещали. Сначала мы отправились к собачкам - маламутам, дальше в пути
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На Голоустное не собралось, поехали на Ольхон. Всё супер! Уха из омуля очень вкусная. Виды нереальные!
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Все понравилось. Единственный минус - это очень скользко когда идёшь по льду.
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В
организатора рекомендую. оперативно отвечает на вопросы, при минимальном количестве участников, тур не отменяет. гид Алёна - профессионал с большим стажем, интересно подавала информацию, открыта, коммуникабельна, не торопила группу, вся поездка прошла в комфортном режиме.
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Отличная экскурсия! Федор душевный, отзывчивый и интересный гид. Сама поездка выдалась очень насыщенной и время пролетело как одно мгновение, посетили много интересных локаций и красивых мест. Спасибо за отличный день в душевной компании. Однозначно рекомендую к посещению!
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