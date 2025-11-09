Ещё совсем юный, не покрытый трещинами,
Программа тура по дням
Тажеранская степь и Малое Море
Добро пожаловать в Сибирь!
Сбор группы пройдёт в аэропорту г. Иркутска (при необходимости мы заберем вас из гостиницы).
Знакомимся с гидом, загружаемся в комфортные внедорожники и отправляемся навстречу приключениям.
Для начала мы заедем в этно-парк "Золотая Орда", где вас ожидает погружение в красочную и гостеприимную бурятскую культуру.
Вы услышите игру на национальных инструментах и горловое пение, познакомитесь с бурятскими традициями и научитесь танцевать танец дружбы ёхор.
А после представления для вас будет организован обед с блюдами бурятской кухни.
После сытного обеда мы преодолеем границу Ольхонского района и займёмся исследованием Тажеранской степи.
Её марсианские пейзажи завораживают в любое время года, а с обзорных вершин открываются потрясающие виды на Байкал, покрытый льдом.
По пути мы заедем в Долину каменных духов, известную своими необычными скальными останцами, в очертаниях которых угадываются силуэты людей и животных.
Далее мы двигаемся в сторону Малого Моря.
В его бухтах вас ждёт первая встреча с байкальским льдом.
Его невероятные картины займут ваше внимание надолго.
А память фотоаппарата пополнится целой серией необычных снимков.
Ближе к вечеру мы переместимся в пос. МРС и заселимся в гостиницу на берегу Байкала.
Питание включено: обед, ужин.
Ледовое путешествие
После завтрака мы отправляемся на экскурсию по острову.
Сегодня нашим средством передвижения будет хивус – судно на воздушной подушке.
Мы проедем вдоль южной части Ольхона, посетим легендарные мысы, с которыми связаны местные предания, сделаем фото в ледяном гроте и полюбуемся видами Малого Моря.
Судно на воздушной подушке может передвигаться как по льду, так и по воде, поэтому ледовая экспедиция на таком транспорте будет комфортной и безопасной.
Мы отправимся на исследование ледового полотна, попытаемся найти знаменитый пузырьковый лёд, создающий космические пейзажи, и посетим остров Огой.
На его вершине установлена буддийская Ступа Просветления, а одна из оконечностей острова представляет собой высокую и неприступную скалу, издалека похожую на голову дракона.
Обед пройдет в пос. Хужир – в ресторане с видом на Байкал.
После обеда вас ждёт пешеходная экскурсия к скале Шаманке – визитной карточке Байкала.
Сама скала и мыс, который она увенчала, являются особо почитаемым местом не только среди местных жителей, но и среди буддистов и шаманистов во всём мире.
И сегодня у вас будет возможность почувствовать невероятную энергетику главной ольхонской святыни.
Насладившись потрясающими видами мы возвращаемся в гостиницу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Отъезд
Наше ледовое путешествие подошло к концу.
Но воспоминания о нём станутся не только в памяти телефонов и фотоаппаратов, но и в вашем сердце.
После завтрака вас ждёт трансфер в Иркутск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека рассчитывается в зависимости от количества участников индивидуального тура, руб:
|2 человека
|160 000
|4 человека
|114 000
|6 человек
|95 200
|8 человек
|81 500
Варианты проживания
Гостевой дом «Баяр»
Гостевой дом «Баяр» располагается недалеко от пристани пос. Сахюрта и в непосредственной близости от озера Байкал. Гостям предоставляется бесплатное место для автомобиля на парковке и платный Wi-Fi.
Гостевой дом располагает 10 номерами, в некоторых из них есть панорамные окна с видом на живописный пейзаж и гостиная зона. Все дома оборудованы телевизором, DVD-плеером, собственной ванной комнатой и террасой или балконом, где утром отдыхающие смогут выпить чашечку кофе или чая.
В гостевом доме работает бар, где гости смогут попробовать вкусные десерты и напитки. Кроме того, постояльцы могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и приготовить еду на свежем воздухе.
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы на маршруте
- Аренда джипов (1 день)
- Аренда хивуса (1 день)
- Услуги гида (3 дня)
- Этническая программа в «Золотой Орде»
- Все экскурсии по программе
- Проживание в гостиницах
- Питание по программе
- Рекреационные сборы нац. парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Одноместное размещение
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.