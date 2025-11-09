Мои заказы

Операция «Первый лед». Индивидуальный тур на Байкал

Операция «Первый лед»
В середине января зима в Прибайкалье вступает в свои права. До начала туристического сезона на Байкале остаётся почти месяц, но озеро уже покрыто молодым льдом.

Ещё совсем юный, не покрытый трещинами,
читать дальше

не изрезанный коньками, самый первый лёд искрится на солнце и завораживает своей зеркальной чистотой.

Успевайте увидеть его новорождённую красоту вместе с нами! Тур проводится индивидуально для групп от 2 до 8 человек в период с 20 января по 10 февраля.

Операция «Первый лед». Индивидуальный тур на БайкалФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Операция «Первый лед». Индивидуальный тур на БайкалФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Операция «Первый лед». Индивидуальный тур на БайкалФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
23
янв26
янв30
янв2
фев6
фев

Программа тура по дням

1 день

Тажеранская степь и Малое Море

Добро пожаловать в Сибирь!

Сбор группы пройдёт в аэропорту г. Иркутска (при необходимости мы заберем вас из гостиницы).

Знакомимся с гидом, загружаемся в комфортные внедорожники и отправляемся навстречу приключениям.

Для начала мы заедем в этно-парк "Золотая Орда", где вас ожидает погружение в красочную и гостеприимную бурятскую культуру.

Вы услышите игру на национальных инструментах и горловое пение, познакомитесь с бурятскими традициями и научитесь танцевать танец дружбы ёхор.

А после представления для вас будет организован обед с блюдами бурятской кухни.

После сытного обеда мы преодолеем границу Ольхонского района и займёмся исследованием Тажеранской степи.

Её марсианские пейзажи завораживают в любое время года, а с обзорных вершин открываются потрясающие виды на Байкал, покрытый льдом.

По пути мы заедем в Долину каменных духов, известную своими необычными скальными останцами, в очертаниях которых угадываются силуэты людей и животных.

Далее мы двигаемся в сторону Малого Моря.

В его бухтах вас ждёт первая встреча с байкальским льдом.

Его невероятные картины займут ваше внимание надолго.

А память фотоаппарата пополнится целой серией необычных снимков.

Ближе к вечеру мы переместимся в пос. МРС и заселимся в гостиницу на берегу Байкала.

Питание включено: обед, ужин.

Тажеранская степь и Малое МореТажеранская степь и Малое МореТажеранская степь и Малое МореТажеранская степь и Малое Море
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Ледовое путешествие

После завтрака мы отправляемся на экскурсию по острову.

Сегодня нашим средством передвижения будет хивус – судно на воздушной подушке.

Мы проедем вдоль южной части Ольхона, посетим легендарные мысы, с которыми связаны местные предания, сделаем фото в ледяном гроте и полюбуемся видами Малого Моря.

Судно на воздушной подушке может передвигаться как по льду, так и по воде, поэтому ледовая экспедиция на таком транспорте будет комфортной и безопасной.

Мы отправимся на исследование ледового полотна, попытаемся найти знаменитый пузырьковый лёд, создающий космические пейзажи, и посетим остров Огой.

На его вершине установлена буддийская Ступа Просветления, а одна из оконечностей острова представляет собой высокую и неприступную скалу, издалека похожую на голову дракона.

Обед пройдет в пос. Хужир – в ресторане с видом на Байкал.

После обеда вас ждёт пешеходная экскурсия к скале Шаманке – визитной карточке Байкала.

Сама скала и мыс, который она увенчала, являются особо почитаемым местом не только среди местных жителей, но и среди буддистов и шаманистов во всём мире.

И сегодня у вас будет возможность почувствовать невероятную энергетику главной ольхонской святыни.

Насладившись потрясающими видами мы возвращаемся в гостиницу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Ледовое путешествиеЛедовое путешествиеЛедовое путешествиеЛедовое путешествие
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Отъезд

Наше ледовое путешествие подошло к концу.

Но воспоминания о нём станутся не только в памяти телефонов и фотоаппаратов, но и в вашем сердце.

После завтрака вас ждёт трансфер в Иркутск.

ОтъездОтъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека рассчитывается в зависимости от количества участников индивидуального тура, руб:

2 человека160 000
4 человека114 000
6 человек95 200
8 человек81 500

Варианты проживания

Гостевой дом «Баяр»

2 ночи

Гостевой дом «Баяр» располагается недалеко от пристани пос. Сахюрта и в непосредственной близости от озера Байкал. Гостям предоставляется бесплатное место для автомобиля на парковке и платный Wi-Fi.

Гостевой дом располагает 10 номерами, в некоторых из них есть панорамные окна с видом на живописный пейзаж и гостиная зона. Все дома оборудованы телевизором, DVD-плеером, собственной ванной комнатой и террасой или балконом, где утром отдыхающие смогут выпить чашечку кофе или чая.

В гостевом доме работает бар, где гости смогут попробовать вкусные десерты и напитки. Кроме того, постояльцы могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и приготовить еду на свежем воздухе.

Гостевой дом «Баяр»Гостевой дом «Баяр»Гостевой дом «Баяр»Гостевой дом «Баяр»Гостевой дом «Баяр»Гостевой дом «Баяр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы на маршруте
  • Аренда джипов (1 день)
  • Аренда хивуса (1 день)
  • Услуги гида (3 дня)
  • Этническая программа в «Золотой Орде»
  • Все экскурсии по программе
  • Проживание в гостиницах
  • Питание по программе
  • Рекреационные сборы нац. парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Одноместное размещение
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Гастрономический тур на лёд Байкала
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на лёд Байкала
Начало: Россия, Иркутск
10 фев в 10:00
19 фев в 10:00
175 000 ₽ за человека
Байкал. Тур-комфорт
7 дней
1 отзыв
Байкал. Тур-комфорт
Начало: Иркутск
5 июн в 10:00
12 июн в 10:00
от 158 000 ₽ за человека
Пять драгоценностей Байкала. Летний познавательный тур
На автобусе
7 дней
-
10%
3 отзыва
Пять драгоценностей Байкала. Летний познавательный тур
Начало: Г. Иркутск
6 июн в 10:00
13 июн в 10:00
от 67 950 ₽75 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска