1 день

Тажеранская степь и Малое Море

Добро пожаловать в Сибирь!

Сбор группы пройдёт в аэропорту г. Иркутска (при необходимости мы заберем вас из гостиницы).

Знакомимся с гидом, загружаемся в комфортные внедорожники и отправляемся навстречу приключениям.

Для начала мы заедем в этно-парк "Золотая Орда", где вас ожидает погружение в красочную и гостеприимную бурятскую культуру.

Вы услышите игру на национальных инструментах и горловое пение, познакомитесь с бурятскими традициями и научитесь танцевать танец дружбы ёхор.

А после представления для вас будет организован обед с блюдами бурятской кухни.

После сытного обеда мы преодолеем границу Ольхонского района и займёмся исследованием Тажеранской степи.

Её марсианские пейзажи завораживают в любое время года, а с обзорных вершин открываются потрясающие виды на Байкал, покрытый льдом.

По пути мы заедем в Долину каменных духов, известную своими необычными скальными останцами, в очертаниях которых угадываются силуэты людей и животных.

Далее мы двигаемся в сторону Малого Моря.

В его бухтах вас ждёт первая встреча с байкальским льдом.

Его невероятные картины займут ваше внимание надолго.

А память фотоаппарата пополнится целой серией необычных снимков.

Ближе к вечеру мы переместимся в пос. МРС и заселимся в гостиницу на берегу Байкала.

Питание включено: обед, ужин.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160