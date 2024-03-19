Полюбуемся ступой Просветления, к которой стекаются паломники со всей страны, посетим Ялгинский мыс и сделаем море эффектных фотографий на зеркальной поверхности Байкала.
Описание тура
Организационные детали
Дополнительно к программе можно добавить:
• катание на коньках 1000 руб с чел.
• катание на ватрушке по льду Байкала 1500 руб с чел.
• катание на хаски 5000 руб с чел, можно быть в качестве каюра и самому управлять упряжкой.
• аренда Хивуса (катер на воздушной подушке) на закат 14000 руб за группу.
• баня на берегу Байкала с прорубью от 4000 руб/час.
• посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб за группу.
• профессиональная видео-съемка с коптера в один из дней — 23000 руб.
• встреча рассвета на льду 20000 руб за группу.
Проживание. В зависимости от того, где будут свободные места, будем жить в гостевом доме «Воскресение», гостевом доме «Санрайз», отеле «Панорама», мини-отеле «Шаманка», отеле «Отдых на Байкале», в гостинице «Усадьба Никиты Бенчарова», 2-местное размещение.
Питание. В программу включены 3 завтрака во 2-4 дни и 2 обеда во 2-3 дни.
Дети. Участие возможно с любого возраста. Детям до 5 лет — бесплатно, но без предоставления места в номере.
Программа тура по дням
Встреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе Бурхан
Встретим вас в Иркутске и в 09:30-10:00 поедем на Ольхон. Дорога займёт 3-4 часа. По пути будем останавливаться, любоваться бескрайними просторами Тажеранских степей, а гид расскажет нам про бурятские традиции.
В 12:30 пообедаем в Еланцах и попробуем национальную кухню. В 15:00 перед нами наконец-то предстанет Байкал! Ехать до Ольхона будем прямо по льду озера.
Закат встретим на мысе Бурхан, где находится скала Шаманка. Место считается сакральным, когда-то шаманы проводили здесь свои обряды, а вход на мыс разрешался только мужчинам.
В 19:30 заселимся в гостиницу и отдохнём.
Мыс Хобой, торосы и остров Харанцы
Позавтракаем и в 10:00 поедем к мысу Хобой, самой северной точке острова. По пути будем любоваться невероятным льдом Байкала: заглянем в хрустальные гроты, рассмотрим огромные наплески льда — торосы.
Побываем в Харанцах и посетим остров Беленький, сделаем невероятные кадры бухты Песчаной и увидим мыс Три брата. Побываем в ещё одном месте силы — у мыса Хобой. Считается, что именно здесь первый бурятский шаман обрёл свою силу.
В 13:00 пообедаем на льду Байкала, а к 17:00 вернёмся в Хужир.
Ялгинский мыс, остров Огой и ступа Просветления
В 09:00 позавтракаем и отправимся на юг. Сегодня снова будем любоваться ледяными гротами и фотографироваться на льду. Посетим Ялгинский мыс и священный необитаемый остров Огой. Здесь находится Ступа Просветления. Буддийская святыня стала точкой притяжения паломников со всей страны. А ещё увидим скалу Трезубец мыс Кобылья голова.
В 13:00 пообедаем и продолжим путешествовать по льду. В Хужир вернёмся в 17:00.
Рассвет у Шаманки, Мраморный карьер и возвращение в Иркутск
По желанию можем встать пораньше и в 07:30 встретить невероятный рассвет с видом на Шаманку.
Позавтракаем, а затем у вас будет свободное время до 12:30. Сегодня побываем на Мраморном карьере — удивительном месте, где получаются эффектные фотографии. Снова полюбуемся пузырьками Байкала, пообедаем, а затем поедем в Иркутск. Прибудем в город примерно в 17:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|70 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака и 2 обеда
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Во время ледостава (конец декабря - начало февраля) и ледохода (конец марта - начало мая) необходим дополнительный трансфер по острову, который стоит 12 000 ₽ с группы и 1200-1400 ₽ с человека переправа на катере, либо воздушной подушке Хивус (цена в обе стороны)
- Стоимость тура зависит от количества участников: в группе из 2 человек - 96 000 ₽ за 1 человека, из 3 человек - 79 500 ₽ за 1 человека, из 4 человек и более - 70 500 ₽ за 1 человека
- В праздничные даты 22-23 фев и 8-9 марта +10% к стоимости тура
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Гид Александр замечательно обо всем рассказал, сам родился в Иркутске и все знает об этом регионе.
Очень аккуратный и пунктуальный.
Отдельное спасибо гиду за потрясающе-познавательную экскурсию, за интересное общение и дружескую атмосферу из Иркутска в Листвянку, и обратно🥰
Остров Ольхон обладает мощнейшей энергией Света, Любви и Свободы🌞 Там уникальная природа и удивительные люди! 🫂
Я обязательно вернусь 💙😊
Ощущения после путешествия превзошли все ожидания. Красота самого древнего, самого глубокого и самого восхитительного озера дает повод задуматься о повторном