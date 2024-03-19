Дополнительно к программе можно добавить:

• катание на коньках 1000 руб с чел.

• катание на ватрушке по льду Байкала 1500 руб с чел.

• катание на хаски 5000 руб с чел, можно быть в качестве каюра и самому управлять упряжкой.

• аренда Хивуса (катер на воздушной подушке) на закат 14000 руб за группу.

• баня на берегу Байкала с прорубью от 4000 руб/час.

• посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб за группу.

• профессиональная видео-съемка с коптера в один из дней — 23000 руб.

• встреча рассвета на льду 20000 руб за группу.

Проживание. В зависимости от того, где будут свободные места, будем жить в гостевом доме «Воскресение», гостевом доме «Санрайз», отеле «Панорама», мини-отеле «Шаманка», отеле «Отдых на Байкале», в гостинице «Усадьба Никиты Бенчарова», 2-местное размещение.

Питание. В программу включены 3 завтрака во 2-4 дни и 2 обеда во 2-3 дни.

Дети. Участие возможно с любого возраста. Детям до 5 лет — бесплатно, но без предоставления места в номере.