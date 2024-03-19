Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд

Пообедать прямо на льду, сделать фото в хрустальных гротах и увидеть Мраморный карьер
Отправляемся в путешествие по главным местам Байкала, чтобы увидеть невероятные наплески и торосы, разглядеть удивительные пузырьки прямо в толще льда и побывать в сакральном месте, где первый бурятский шаман обрёл свою силу.

Полюбуемся ступой Просветления, к которой стекаются паломники со всей страны, посетим Ялгинский мыс и сделаем море эффектных фотографий на зеркальной поверхности Байкала.
5
4 отзыва
Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд
Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд
Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Дополнительно к программе можно добавить:
• катание на коньках 1000 руб с чел.
• катание на ватрушке по льду Байкала 1500 руб с чел.
• катание на хаски 5000 руб с чел, можно быть в качестве каюра и самому управлять упряжкой.
• аренда Хивуса (катер на воздушной подушке) на закат 14000 руб за группу.
• баня на берегу Байкала с прорубью от 4000 руб/час.
• посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб за группу.
• профессиональная видео-съемка с коптера в один из дней — 23000 руб.
• встреча рассвета на льду 20000 руб за группу.

Проживание. В зависимости от того, где будут свободные места, будем жить в гостевом доме «Воскресение», гостевом доме «Санрайз», отеле «Панорама», мини-отеле «Шаманка», отеле «Отдых на Байкале», в гостинице «Усадьба Никиты Бенчарова», 2-местное размещение.

Питание. В программу включены 3 завтрака во 2-4 дни и 2 обеда во 2-3 дни.

Дети. Участие возможно с любого возраста. Детям до 5 лет — бесплатно, но без предоставления места в номере.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе Бурхан

Встретим вас в Иркутске и в 09:30-10:00 поедем на Ольхон. Дорога займёт 3-4 часа. По пути будем останавливаться, любоваться бескрайними просторами Тажеранских степей, а гид расскажет нам про бурятские традиции.

В 12:30 пообедаем в Еланцах и попробуем национальную кухню. В 15:00 перед нами наконец-то предстанет Байкал! Ехать до Ольхона будем прямо по льду озера.

Закат встретим на мысе Бурхан, где находится скала Шаманка. Место считается сакральным, когда-то шаманы проводили здесь свои обряды, а вход на мыс разрешался только мужчинам.

В 19:30 заселимся в гостиницу и отдохнём.

Встреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе БурханВстреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе БурханВстреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе БурханВстреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе Бурхан
2 день

Мыс Хобой, торосы и остров Харанцы

Позавтракаем и в 10:00 поедем к мысу Хобой, самой северной точке острова. По пути будем любоваться невероятным льдом Байкала: заглянем в хрустальные гроты, рассмотрим огромные наплески льда — торосы.

Побываем в Харанцах и посетим остров Беленький, сделаем невероятные кадры бухты Песчаной и увидим мыс Три брата. Побываем в ещё одном месте силы — у мыса Хобой. Считается, что именно здесь первый бурятский шаман обрёл свою силу.

В 13:00 пообедаем на льду Байкала, а к 17:00 вернёмся в Хужир.

Мыс Хобой, торосы и остров ХаранцыМыс Хобой, торосы и остров ХаранцыМыс Хобой, торосы и остров ХаранцыМыс Хобой, торосы и остров ХаранцыМыс Хобой, торосы и остров Харанцы
3 день

Ялгинский мыс, остров Огой и ступа Просветления

В 09:00 позавтракаем и отправимся на юг. Сегодня снова будем любоваться ледяными гротами и фотографироваться на льду. Посетим Ялгинский мыс и священный необитаемый остров Огой. Здесь находится Ступа Просветления. Буддийская святыня стала точкой притяжения паломников со всей страны. А ещё увидим скалу Трезубец мыс Кобылья голова.

В 13:00 пообедаем и продолжим путешествовать по льду. В Хужир вернёмся в 17:00.

Ялгинский мыс, остров Огой и ступа ПросветленияЯлгинский мыс, остров Огой и ступа ПросветленияЯлгинский мыс, остров Огой и ступа ПросветленияЯлгинский мыс, остров Огой и ступа ПросветленияЯлгинский мыс, остров Огой и ступа Просветления
4 день

Рассвет у Шаманки, Мраморный карьер и возвращение в Иркутск

По желанию можем встать пораньше и в 07:30 встретить невероятный рассвет с видом на Шаманку.

Позавтракаем, а затем у вас будет свободное время до 12:30. Сегодня побываем на Мраморном карьере — удивительном месте, где получаются эффектные фотографии. Снова полюбуемся пузырьками Байкала, пообедаем, а затем поедем в Иркутск. Прибудем в город примерно в 17:00.

Рассвет у Шаманки, Мраморный карьер и возвращение в ИркутскРассвет у Шаманки, Мраморный карьер и возвращение в ИркутскРассвет у Шаманки, Мраморный карьер и возвращение в ИркутскРассвет у Шаманки, Мраморный карьер и возвращение в Иркутск

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет70 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака и 2 обеда
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Во время ледостава (конец декабря - начало февраля) и ледохода (конец марта - начало мая) необходим дополнительный трансфер по острову, который стоит 12 000 ₽ с группы и 1200-1400 ₽ с человека переправа на катере, либо воздушной подушке Хивус (цена в обе стороны)
  • Стоимость тура зависит от количества участников: в группе из 2 человек - 96 000 ₽ за 1 человека, из 3 человек - 79 500 ₽ за 1 человека, из 4 человек и более - 70 500 ₽ за 1 человека
  • В праздничные даты 22-23 фев и 8-9 марта +10% к стоимости тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 09:30-10:00
Завершение: Иркутск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
М
19 мар 2024
Все прошло замечательно, удовлетворили все наши пожелания, учитывая, что отели мы выбирали сами, и программу нужно было выстроить уже под наши отели по нашему маршруту.
Гид Александр замечательно обо всем рассказал, сам родился в Иркутске и все знает об этом регионе.
Очень аккуратный и пунктуальный.
Все прошло замечательно, удовлетворили все наши пожелания, учитывая, что отели мы выбирали сами, и программу нужноВсе прошло замечательно, удовлетворили все наши пожелания, учитывая, что отели мы выбирали сами, и программу нужноВсе прошло замечательно, удовлетворили все наши пожелания, учитывая, что отели мы выбирали сами, и программу нужноВсе прошло замечательно, удовлетворили все наши пожелания, учитывая, что отели мы выбирали сами, и программу нужно
Сергей
3 фев 2024
Только вернулись в Иркутск. Путешествовали семьей из 5 человек. На Байкале впервые. Поездка превзошла все ожидания. Все в восторге от зимнего Байкала. Множество красивых локаций, вкуснейшая уха из омуля. Гид Мария заслуживает отдельной благодарности: замечательный рассказ человека знающего и влюбленного в свой край. Мария, огромное тебе спасибо, особенно от Димы - знатока КиШ. Надеемся вернуться еще летом.
Л
1 фев 2024
Благодарю за возможность наполниться новыми ощущениями, не отвлекаясь на организационные вопросы🙏🏻🌟🙏🏻

Отдельное спасибо гиду за потрясающе-познавательную экскурсию, за интересное общение и дружескую атмосферу из Иркутска в Листвянку, и обратно🥰

Остров Ольхон обладает мощнейшей энергией Света, Любви и Свободы🌞 Там уникальная природа и удивительные люди! 🫂
Я обязательно вернусь 💙😊
Н
25 янв 2024
С 22.01.24 по 25.01.24 мы были в индивидуальном туре по Байкалу!
Ощущения после путешествия превзошли все ожидания. Красота самого древнего, самого глубокого и самого восхитительного озера дает повод задуматься о повторном
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посещении.
Благодарю всех, кто так или иначе причастен к этому событию: нашего гида, заступника и защитника Олега, водителя по острову Ольхон-Аркадия, идейного вдохновителя и предводителя Ивана и всех- всех за новые, яркие, незабываемые впечатления! Открытие Байкала, пожалуй, одно из самых ярких открытий в моей жизни!
Отличная организация в приеме, сопровождении и окончании тура. Чувствовалась забота на протяжении всех дней, а водитель-гид Олег- это не только профессионал своего дела, но и прекрасный человек, с которым можно поговорить на любую тему. Жаль было расставаться.
Это невозможно рассказать словами! Обязательно нужно увидеть и запомнить на всю жизнь! Люди, езжайте на Байкал! Он покорит вас и непременно влюбит в себя!!!! ❤️. Семья Елистратовых, Крым

Тур входит в следующие категории Иркутска

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