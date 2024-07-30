Туры для всей семьи

Найдено 4 тура в категории «Семейные» в Иркутске, цены от 62 000 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Домашний очаг Ольхона. Индивидуальный семейный тур
На автобусе
скидка
6%
3 отзыва
5 дней
Домашний очаг Ольхона. Индивидуальный семейный тур
Начало: Россия, Иркутск
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от 6600062 000 за человека
На Байкал на каникулы. Индивидуальный семейный тур
На автобусе
скидка
5%
3 отзыва
6 дней
На Байкал на каникулы. Индивидуальный семейный тур
Начало: Россия, Иркутск
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от 110000105 000 за человека
Семейный лед. Отдых на Байкале
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Семейный лед. Отдых на Байкале
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
от 91 000 за человека
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Пешая
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
18 сен в 10:00
31 мая в 10:00
от 104 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталия
    30 июля 2024
    Семейный лед. Отдых на Байкале
    Тур был замечательный! Встреча, гид, автомобили, катера, гостиницы - все на высоком уровне! Здорово, что быстро подстроились и изменили программу по погоде. Пикник на природе особенно прекрасен!
  • М
    Марина
    19 февраля 2024
    Семейный лед. Отдых на Байкале
    Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
    Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и
  • Е
    Елена
    2 марта 2023
    Семейный лед. Отдых на Байкале
    Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Семейные»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Домашний очаг Ольхона. Индивидуальный семейный тур
  2. На Байкал на каникулы. Индивидуальный семейный тур
  3. Семейный лед. Отдых на Байкале
  4. Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Озеро Байкал
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Набережная
  8. Тальцы
  9. Мыс Харанцы
  10. Мыс Любви
Сколько стоит тур в Иркутске в сентябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Семейные" можно забронировать 4 тура от 62 000 до 105 000 со скидкой до 6%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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