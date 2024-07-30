скидка
6%
5 дней
Домашний очаг Ольхона. Индивидуальный семейный тур
Начало: Россия, Иркутск
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от 6600062 000₽ за человека
скидка
5%
6 дней
На Байкал на каникулы. Индивидуальный семейный тур
Начало: Россия, Иркутск
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от 110000105 000₽ за человека
4 дня
Семейный лед. Отдых на Байкале
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
от 91 000₽ за человека
5 дней
Отцы и дети. Семейный тур на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
18 сен в 10:00
31 мая в 10:00
от 104 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталия30 июля 2024Тур был замечательный! Встреча, гид, автомобили, катера, гостиницы - все на высоком уровне! Здорово, что быстро подстроились и изменили программу по погоде. Пикник на природе особенно прекрасен!
- ММарина19 февраля 2024Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
- ЕЕлена2 марта 2023Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Семейные»
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