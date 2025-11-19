В 185 км от Иркутска, в долине реки Снежная, находятся три удивительных озера: Изумрудное, Тёплое и Сказка. Эти места привлекают своей сказочной красотой и тёплой водой.
В поездке можно насладиться впечатляющей
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Живописные озёра
- 🏞️ Природа и чистый воздух
- 📸 Отличные фотосессии
- 🚶♂️ Прогулка на гору
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 🍽️ Возможность обеда в кафе
Что можно увидеть
- Стела КБЖД
- Часовня царя Соломона
- Гора Шапка Мономаха
Описание экскурсии
- 8:00 — выезд из Иркутска до экопарка «Тёплые озёра» с остановкой в пос. Култук у озера Байкал. Осмотр стелы КБЖД. При подъезде к озёрам увидим реликтовые чёрные тополя
- 11:00 — осмотр озёр Изумрудное, Сказка и Тёплое, а также часовни царя Соломона
- 13:00 — обед в кафе (не входит в стоимость)
- 14:00 — подъём на гору Шапка Мономаха и прогулка вдоль реки Снежной либо отдых на озере
- 18:00 — переезд в Иркутск с остановкой на рыбном рынке в пос. Култук
- 21:00 — прибытие в Иркутск
В пути расскажем историю озера Байкал и связанные с ним легенды, а также поговорим о происхождении Тёплых озёр и природе региона.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном минивэне
- С собой необходимо взять: купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем, очки от солнца, удобную обувь, головной убор, перекус и питьевую воду
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Вход в экопарк «Тёплые озёра»:
- Июнь 2025: взрослый билет — 500 ₽, детский (с 7 до 14 лет) — 200 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
- Июль/август 2025: взрослый билет — 1000 ₽, детский (с 7 до 14 лет) — 500 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
На территории экопарка:
- Средний чек в кафе — от 800 до 1500 ₽ за чел.
- Корм для лебедей — 200 ₽
- Аренда катамарана: 30 мин. — 700 ₽, 60 мин. — 1000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Катерина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 26 туристов
Моя жизнь давно связана с туризмом. Имею высшее образование по специальности «География» и «Туризм. Гостиничное дело». Работаю в этой сфере с 2010 года.
