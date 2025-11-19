Мои заказы

Удивительные Тёплые озёра

Групповая экскурсия к Тёплым озёрам: красота природы, чистый воздух и отдых на пляже. Присоединяйтесь к увлекательному путешествию
В 185 км от Иркутска, в долине реки Снежная, находятся три удивительных озера: Изумрудное, Тёплое и Сказка. Эти места привлекают своей сказочной красотой и тёплой водой.

В поездке можно насладиться впечатляющей
читать дальше

природой, чистым воздухом и прекрасным отдыхом на песчаном пляже. В программе также предусмотрены катамараны, сапы, кафе и зоны для фотосессий. Желающие могут подняться на гору Шапка Мономаха. Экскурсия проходит в комфортабельном минивэне с остановками в живописных местах

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Живописные озёра
  • 🏞️ Природа и чистый воздух
  • 📸 Отличные фотосессии
  • 🚶‍♂️ Прогулка на гору
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 🍽️ Возможность обеда в кафе
Удивительные Тёплые озёра© Катерина
Удивительные Тёплые озёра© Катерина
Удивительные Тёплые озёра© Катерина

Что можно увидеть

  • Стела КБЖД
  • Часовня царя Соломона
  • Гора Шапка Мономаха

Описание экскурсии

  • 8:00 — выезд из Иркутска до экопарка «Тёплые озёра» с остановкой в пос. Култук у озера Байкал. Осмотр стелы КБЖД. При подъезде к озёрам увидим реликтовые чёрные тополя
  • 11:00 — осмотр озёр Изумрудное, Сказка и Тёплое, а также часовни царя Соломона
  • 13:00 — обед в кафе (не входит в стоимость)
  • 14:00 — подъём на гору Шапка Мономаха и прогулка вдоль реки Снежной либо отдых на озере
  • 18:00 — переезд в Иркутск с остановкой на рыбном рынке в пос. Култук
  • 21:00 — прибытие в Иркутск

В пути расскажем историю озера Байкал и связанные с ним легенды, а также поговорим о происхождении Тёплых озёр и природе региона.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном минивэне
  • С собой необходимо взять: купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем, очки от солнца, удобную обувь, головной убор, перекус и питьевую воду
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Вход в экопарк «Тёплые озёра»:

  • Июнь 2025: взрослый билет — 500 ₽, детский (с 7 до 14 лет) — 200 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
  • Июль/август 2025: взрослый билет — 1000 ₽, детский (с 7 до 14 лет) — 500 ₽, дети до 7 лет — бесплатно

На территории экопарка:

  • Средний чек в кафе — от 800 до 1500 ₽ за чел.
  • Корм для лебедей — 200 ₽
  • Аренда катамарана: 30 мин. — 700 ₽, 60 мин. — 1000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет11 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 26 туристов
Моя жизнь давно связана с туризмом. Имею высшее образование по специальности «География» и «Туризм. Гостиничное дело». Работаю в этой сфере с 2010 года. Основные направления: озеро Байкал, Прибайкалье, горы Восточного
читать дальше

Саяна (в том числе Шумак). Являюсь сертифицированным гидом по Байкалу. Туризм для меня — это не только работа, но и любимое хобби. Я активно путешествую по родному Сибирскому краю: Байкал, Прибайкалье и Респ. Бурятия, Иркутская область. Периодически поднимаюсь в горы, сплавляюсь по горным рекам, катаюсь на горных и беговых лыжах, путешествую на автомобиле. Со своей командой гидов организую для вас яркое путешествие: учту все ваши пожелания и отправлю в тур, в который отправилась бы с удовольствием сама!

