Саяна (в том числе Шумак). Являюсь сертифицированным гидом по Байкалу. Туризм для меня — это не только работа, но и любимое хобби. Я активно путешествую по родному Сибирскому краю: Байкал, Прибайкалье и Респ. Бурятия, Иркутская область. Периодически поднимаюсь в горы, сплавляюсь по горным рекам, катаюсь на горных и беговых лыжах, путешествую на автомобиле. Со своей командой гидов организую для вас яркое путешествие: учту все ваши пожелания и отправлю в тур, в который отправилась бы с удовольствием сама!