Экскурсии из аэропорта Иркутска

Найдено 5 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Иркутске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
42 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Байкал и Листвянка из Иркутска
Окунитесь в волшебство Байкала: музей, Шаман-камень, рыбный рынок и панорамы с камня Черского ждут вас
Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 13 900 за всё до 6 чел.
Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
40 отзывов
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 900 за всё до 3 чел.
Славное море, священный Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
19 отзывов
Славное море, священный Байкал
Путешествие по красочной дороге в старинный прибрежный поселок Листвянка в месте истока Ангары
Начало: От отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Время трансфе...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
Путешествие с комфортом на Kia Soul из аэропорта Иркутска в Листвянку и другие места. Узнайте о Сибири, её истории и природе
Начало: Аэропорт
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:00
3 600 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта по Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта по Иркутску
Добраться до любой точки города на комфортабельном авто в компании надежного и заботливого водителя
Начало: В аэропорту Иркутска
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    27 июня 2024
    Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
    Забрали от гостиницы вовремя. Поездка прошла на отлично. Все понравилось. Гид, был замечательный. Все рассказывал подробно, и интересно.
  • Г
    Глеб
    26 июня 2024
    Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
    Профессиональный гид, идеально продуманная программа поездки с учетом всех наших пожеланий.
  • Н
    Надежда
    25 июня 2024
    Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
    Нас встретил гид Юлия прямо на вокзале по прибытии. Интеллигентная, любящая Иркутск. Отвезли нас по нашему желанию на завтрак, после
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    мы отправились в путь. Надо сказать, идея от Иркутска до Листвянки проехать с экскурсией была хорошей. По пути нам много всего рассказала Юлия про старый Иркутск, про архитектуру. Она сама выкупила старое здание в центре города и сейчас его восстанавливает. Мне город понравился. По пути нас ждало местечко под названием Тальцы. Это этнографический музей - целый город, где можно увидеть жильё от чума эвенков до дома казаков. Юлия обо всём увлекательно рассказывает. Было интересно и познавательно. Огромная благодарность. Я уже рекомендовала гида своим друзьям.

    Нас встретил гид Юлия прямо на вокзале по прибытии. Интеллигентная, любящая Иркутск. Отвезли нас по нашему
  • Ю
    Юлия
    10 июня 2024
    Славное море, священный Байкал
    Наконец у меня дошли руки написать отзыв об этой замечательной экскурсии. Очень рада, что мне попался такой замечательный и эрудированный гид. Видно,
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    что человек знает и любит город в котором живет, это очень влияет на качество. Огромное спасибо Анне за то, что открыла для меня Байкал.

  • с
    сергей
    25 мая 2024
    Славное море, священный Байкал
    Первый раз в Иркутске. Выбирали экскурсовода долго и не ошиблись. Не хотели брать экскурсию в фирме, потому что не понятно
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    кто будет ее ведущим. Выбрали по отзывам и все получилось по Божьему промыслу как нельзя лучше. Замечательная экскурсия. Получили огромное удовольствия. Рекомендуем и гостям и я думаю и Иркутянам тоже будет интересно.

  • A
    Anna
    21 мая 2024
    Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
    Спасибо большое Анне за встречу и интересный вводный рассказ от Иркутске и окрестностях! Встретила вовремя, довезла с комфортом и еще поделилась рекомендациями по дальнейшему маршруту, музеям и ресторанам. Смело рекомендую!
  • С
    Сюзанна
    7 апреля 2024
    Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
    Спасибо Анне за насыщенную экскурсию по городу Иркутск! Анна встретила меня в аэропорту и сразу погрузила в интересную информацию о
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    городе. Экскурсия автомобильная, но во всех знаковых местах города были остановки на осмотр и посещение достопримечательностей. Анна очень живо рассказывала об истории города, отвечая на все интересующие меня вопросы. Благодаря Анне на следующей день в городе мне было легко ориентироваться как для посещения музеев, так и для пешей прогулки. Однозначно рекомендую для тех, кто хочет узнать много об Иркутске за одну экскурсию, особенно если ограничено время пребывания в нем.

  • Н
    Нина
    20 марта 2024
    Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
    Наша компания была не простой для Анны. Две женщины с ребенком 4х лет. После посещения ледокола Ангара маелкий заснул. Он
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    спал в машине, а Анна выходила по очереди с нами на точке. В итоге. Мы не посетили все, что было в анонсе. Второй выходящий практически не получал информации. Анна покинула нас на пол часа раньше, сказав, что ее ждут следующие заказчики. Это было обидно. Мы заплатили не малые деньги)) Я не первый раз на экскурсиях от Трипстера. Мое мнение- Анне не хватило профессионализма. Желаю ей развиваться дальше. Иркутск самобытен и прекрасен.

  • Т
    Татьяна
    15 марта 2024
    Славное море, священный Байкал
    Были с Анной на экскурсии 7.03.2024. Всё очень понравилось, Анна замечательный экскурсовод и очень душевный человек. Информация очень доступная, все
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    наши пожелания были учтены, Байкал прекрасен! Рекомендую путешествие с Анной всем желающим получить положительные эмоции и узнать много нового и интересного о сибирской земле!

  • D
    Donskikh
    14 марта 2024
    Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
    Спасибо огромное Анне за очень познавательную и интересную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Из аэропорта»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Озеро Байкал
  3. Тальцы
  4. Спасская церковь
  5. Набережная
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Из аэропорта" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 000 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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