1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Байкал и Листвянка из Иркутска
Окунитесь в волшебство Байкала: музей, Шаман-камень, рыбный рынок и панорамы с камня Черского ждут вас
Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 13 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Славное море, священный Байкал
Путешествие по красочной дороге в старинный прибрежный поселок Листвянка в месте истока Ангары
Начало: От отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Время трансфе...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
Путешествие с комфортом на Kia Soul из аэропорта Иркутска в Листвянку и другие места. Узнайте о Сибири, её истории и природе
Начало: Аэропорт
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:00
3 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта по Иркутску
Добраться до любой точки города на комфортабельном авто в компании надежного и заботливого водителя
Начало: В аэропорту Иркутска
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина27 июня 2024Забрали от гостиницы вовремя. Поездка прошла на отлично. Все понравилось. Гид, был замечательный. Все рассказывал подробно, и интересно.
- ГГлеб26 июня 2024Профессиональный гид, идеально продуманная программа поездки с учетом всех наших пожеланий.
- ННадежда25 июня 2024Нас встретил гид Юлия прямо на вокзале по прибытии. Интеллигентная, любящая Иркутск. Отвезли нас по нашему желанию на завтрак, после
- ЮЮлия10 июня 2024Наконец у меня дошли руки написать отзыв об этой замечательной экскурсии. Очень рада, что мне попался такой замечательный и эрудированный гид. Видно,
- ссергей25 мая 2024Первый раз в Иркутске. Выбирали экскурсовода долго и не ошиблись. Не хотели брать экскурсию в фирме, потому что не понятно
- AAnna21 мая 2024Спасибо большое Анне за встречу и интересный вводный рассказ от Иркутске и окрестностях! Встретила вовремя, довезла с комфортом и еще поделилась рекомендациями по дальнейшему маршруту, музеям и ресторанам. Смело рекомендую!
- ССюзанна7 апреля 2024Спасибо Анне за насыщенную экскурсию по городу Иркутск! Анна встретила меня в аэропорту и сразу погрузила в интересную информацию о
- ННина20 марта 2024Наша компания была не простой для Анны. Две женщины с ребенком 4х лет. После посещения ледокола Ангара маелкий заснул. Он
- ТТатьяна15 марта 2024Были с Анной на экскурсии 7.03.2024. Всё очень понравилось, Анна замечательный экскурсовод и очень душевный человек. Информация очень доступная, все
- DDonskikh14 марта 2024Спасибо огромное Анне за очень познавательную и интересную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Из аэропорта»
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