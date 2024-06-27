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спал в машине, а Анна выходила по очереди с нами на точке. В итоге. Мы не посетили все, что было в анонсе. Второй выходящий практически не получал информации. Анна покинула нас на пол часа раньше, сказав, что ее ждут следующие заказчики. Это было обидно. Мы заплатили не малые деньги)) Я не первый раз на экскурсиях от Трипстера. Мое мнение- Анне не хватило профессионализма. Желаю ей развиваться дальше. Иркутск самобытен и прекрасен.