читать дальше в восторг от деревянных домиков и их украшений, исторический центр города прекрасен! Больше всего зашла нам чайная церемония: ламповая атмосфера вкусный чаек - то, что нужно для хорошего вечера!

Нам с женой очень понравилась экскурсия. В музее чая познавательно, экскурсовод подробно рассказал об истории. Во время прогулки по городу мы пришли