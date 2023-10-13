1 чел.
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Мини-группа
1.5 часа
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Научиться управлять рафтом и посмотреть на Иркутск с воды
Начало: на верхней набережной
Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
14 июня в 19:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Чайный Иркутск и душевная церемония
Познакомиться с важной частью истории города и отведать редкий чай, сваренный мастером
Начало: В районе музея чая
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
19 900₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
Аршан и купание в горячих источниках: экскурсия в мини-группе
Вдохновиться природой края, пройти по экоторопе, посетить буддистские места и принять целебные ванны
Начало: у гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 октября 2023Были на сплаве 7 октября. Честно было страшновато как все пройдет. Уже не лето, боялись намокнуть или вообще искупаться). Но
- ААнгелина18 марта 2022C большим удовольствием посетили уютную чайную. Огромное спасибо за мастерство, за гостеприимство, за теплоту сердец. Было непринужденно, спокойно, весело. Развивайтесь и процветайте!
- ААлександр24 февраля 2022Нам с женой очень понравилась экскурсия. В музее чая познавательно, экскурсовод подробно рассказал об истории. Во время прогулки по городу мы пришли
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Романтические»
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