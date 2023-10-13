Романтические экскурсии по Иркутску

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Иркутске, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Научиться управлять рафтом и посмотреть на Иркутск с воды
Начало: на верхней набережной
Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
14 июня в 19:00
1 700 за человека
Чайный Иркутск и душевная церемония
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Чайный Иркутск и душевная церемония
Познакомиться с важной частью истории города и отведать редкий чай, сваренный мастером
Начало: В районе музея чая
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
19 900 за всё до 3 чел.
Аршан и купание в горячих источниках: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Аршан и купание в горячих источниках: экскурсия в мини-группе
Вдохновиться природой края, пройти по экоторопе, посетить буддистские места и принять целебные ванны
Начало: у гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 октября 2023
    Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
    Были на сплаве 7 октября. Честно было страшновато как все пройдет. Уже не лето, боялись намокнуть или вообще искупаться). Но
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    грамотный инструктаж и всяческая поддержка Романа сделали свое дело. Получили роскошное приключение и ни капельки не намокли. Спасибо огромное! Обязательно повторим.

  • А
    Ангелина
    18 марта 2022
    Чайный Иркутск и душевная церемония
    C большим удовольствием посетили уютную чайную. Огромное спасибо за мастерство, за гостеприимство, за теплоту сердец. Было непринужденно, спокойно, весело. Развивайтесь и процветайте!
    C большим удовольствием посетили уютную чайную. Огромное спасибо за мастерство, за гостеприимство, за теплоту сердец. БылоC большим удовольствием посетили уютную чайную. Огромное спасибо за мастерство, за гостеприимство, за теплоту сердец. Было
  • А
    Александр
    24 февраля 2022
    Чайный Иркутск и душевная церемония
    Нам с женой очень понравилась экскурсия. В музее чая познавательно, экскурсовод подробно рассказал об истории. Во время прогулки по городу мы пришли
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    в восторг от деревянных домиков и их украшений, исторический центр города прекрасен! Больше всего зашла нам чайная церемония: ламповая атмосфера вкусный чаек - то, что нужно для хорошего вечера!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
  2. Чайный Иркутск и душевная церемония
  3. Аршан и купание в горячих источниках: экскурсия в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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