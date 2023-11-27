Отправляйтесь в захватывающее приключение по малому морю Байкала, где открывается уникальная возможность насладиться всем многообразием байкальского льда! Только здесь, на скалах острова Ольхона, при взаимодействии ветра и озера, формируются потрясающие наплески из голубого льда, создавая сказочные ледяные гроты.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Байкал
- Остров Ольхон
- Остров Огой и буддийская ступа
- Мыс Дракон
- Мыс Кобылья Голова
- Мыс Черт
Описание
Что вас ожидает: Невероятное разнообразие Байкальского льда Только на малом море Байкала можно увидеть всё разнообразие Байкальского льда, только на скалах острова Ольхона ветер и Байкал создают потрясающие наплески из голубого льда и сказочные ледяные гроты. И только Байкал называют самым большим катком в мире, и если есть желание то можно покататься на коньках по льду! Начав с удобного места встречи — вашего места проживания в Иркутске, мы отправимся в удивительное путешествие в сторону острова Ольхона. Время в пути — 3,5-4 часа, расстояние — 270 км. По пути мы сделаем остановку в уютном кафе для отдыха и наслаждения вкусными бурятскими угощениями. На Байкале нас ждет захватывающая 4-4,5-часовая экскурсия, позволяющая погрузиться в уникальный ледяной мир. Возвращение в Иркутск запланировано на 21:00, но перед возвращением мы еще раз остановимся в уютном кафе, чтобы завершить это невероятное путешествие на восхитительной ноте. Важная информация: Чтобы лёд был красивым и гладким над его созданием трудятся мороз и ветер! Поэтому одежда теплая, для ног и рук можно приобрести в спортивных магазинах самогревы, очень хорошая вещь до 6 часов ноги в тепле. А также солнцезащитный крем, солнце на Байкале очень много.
Ежедневно с 09:00-21:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортном минивене до 6 человек
- Экскурсия по Байкалу и острову Огой
- Горячий чай в термосе
- Что не входит
- Питание на маршруте (средний чек в кафе 500 руб. /чел.)
- Место начала и завершения?
- По договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 09:00-21:00Экскурсия длится около 16 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Чтобы лёд был красивым и гладким над его созданием трудятся мороз и ветер! Поэтому одежда теплая, для ног и рук можно приобрести в спортивных магазинах самогревы, очень хорошая вещь до 6 часов ноги в тепле. А также солнцезащитный крем, солнце на Байкале очень много.
- По дороге на Байкал есть хорошие кафе с вкусной национальной бурятской кухней. Средний чек -500р
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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