Всё самое красивое на зимнем Байкале

Индивидуальная экскурсия в Иркутске
Отправляйтесь в захватывающее приключение по малому морю Байкала, где открывается уникальная возможность насладиться всем многообразием байкальского льда! Только здесь, на скалах острова Ольхона, при взаимодействии ветра и озера, формируются потрясающие наплески из голубого льда, создавая сказочные ледяные гроты.
Всё самое красивое на зимнем Байкале
Всё самое красивое на зимнем Байкале
Всё самое красивое на зимнем Байкале
Всё самое красивое на зимнем Байкале
Всё самое красивое на зимнем Байкале
Всё самое красивое на зимнем Байкале
Всё самое красивое на зимнем Байкале
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Байкал
  • Остров Ольхон
  • Остров Огой и буддийская ступа
  • Мыс Дракон
  • Мыс Кобылья Голова
  • Мыс Черт

Описание

Что вас ожидает: Невероятное разнообразие Байкальского льда Только на малом море Байкала можно увидеть всё разнообразие Байкальского льда, только на скалах острова Ольхона ветер и Байкал создают потрясающие наплески из голубого льда и сказочные ледяные гроты. И только Байкал называют самым большим катком в мире, и если есть желание то можно покататься на коньках по льду! Начав с удобного места встречи — вашего места проживания в Иркутске, мы отправимся в удивительное путешествие в сторону острова Ольхона. Время в пути — 3,5-4 часа, расстояние — 270 км. По пути мы сделаем остановку в уютном кафе для отдыха и наслаждения вкусными бурятскими угощениями. На Байкале нас ждет захватывающая 4-4,5-часовая экскурсия, позволяющая погрузиться в уникальный ледяной мир. Возвращение в Иркутск запланировано на 21:00, но перед возвращением мы еще раз остановимся в уютном кафе, чтобы завершить это невероятное путешествие на восхитительной ноте. Важная информация: Чтобы лёд был красивым и гладким над его созданием трудятся мороз и ветер! Поэтому одежда теплая, для ног и рук можно приобрести в спортивных магазинах самогревы, очень хорошая вещь до 6 часов ноги в тепле. А также солнцезащитный крем, солнце на Байкале очень много.

Ежедневно с 09:00-21:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортном минивене до 6 человек
  • Экскурсия по Байкалу и острову Огой
  • Горячий чай в термосе
Что не входит
  • Питание на маршруте (средний чек в кафе 500 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00-21:00
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Чтобы лёд был красивым и гладким над его созданием трудятся мороз и ветер! Поэтому одежда теплая, для ног и рук можно приобрести в спортивных магазинах самогревы, очень хорошая вещь до 6 часов ноги в тепле. А также солнцезащитный крем, солнце на Байкале очень много.
  • По дороге на Байкал есть хорошие кафе с вкусной национальной бурятской кухней. Средний чек -500р
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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