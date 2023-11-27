Описание

Что вас ожидает: Невероятное разнообразие Байкальского льда Только на малом море Байкала можно увидеть всё разнообразие Байкальского льда, только на скалах острова Ольхона ветер и Байкал создают потрясающие наплески из голубого льда и сказочные ледяные гроты. И только Байкал называют самым большим катком в мире, и если есть желание то можно покататься на коньках по льду! Начав с удобного места встречи — вашего места проживания в Иркутске, мы отправимся в удивительное путешествие в сторону острова Ольхона. Время в пути — 3,5-4 часа, расстояние — 270 км. По пути мы сделаем остановку в уютном кафе для отдыха и наслаждения вкусными бурятскими угощениями. На Байкале нас ждет захватывающая 4-4,5-часовая экскурсия, позволяющая погрузиться в уникальный ледяной мир. Возвращение в Иркутск запланировано на 21:00, но перед возвращением мы еще раз остановимся в уютном кафе, чтобы завершить это невероятное путешествие на восхитительной ноте. Важная информация: Чтобы лёд был красивым и гладким над его созданием трудятся мороз и ветер! Поэтому одежда теплая, для ног и рук можно приобрести в спортивных магазинах самогревы, очень хорошая вещь до 6 часов ноги в тепле. А также солнцезащитный крем, солнце на Байкале очень много.