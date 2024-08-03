Сибирское гостеприимство известно далеко за пределами Сибири. Вы ощутите его не на словах, но на практике — ведь вас с радостью ждет хозяйка большого деревенского дома, в семье которой выросло 10 детей! В гостях вы узнаете, как устроен здешний быт, рассмотрите предметы старины, угоститесь домашним хлебом и оцените домашние коллекции хозяйки. А в финале поедем к берегу Байкала, в Листвянку.

Описание экскурсии

Душевный день в гостях

Свои двери для вас откроет деревянный дом, которому уже 80 лет, но он в отличном состоянии внутри и снаружи благодаря хозяйственным владельцам. Хозяйка радушно встретит вас и расскажет, как устроен её деревенский быт. Вы увидите, чем живет семья, познакомитесь с собранием фарфора и другими удивительными коллекциями хозяйки. А еще заглянете в мини-музей старинных вещей, где собраны предметы быта 1920-х годов, вышивка, подзоры, пальто, платья из плюша и кримплена — всю одежду можно примерить для фотосессии.

Мастер-класс, чаепитие, песни и многое другое

Хозяйка покажет, как пользоваться прялкой начала 20 века, а на станке можно попробовать ткать дорожки. Вам предложат пройти принятие в пионеры: для этого есть пластинка с речью Ленина, пионерская форма, горн, барабан. Попробуете хлеб на закваске по старинным рецептам. Послушаете живое исполнение русских народных песен, игру на деревянных ложках и на фортепиано 1914 года, а также пластинки на патефоне. И конечно, вы не останетесь голодными: вас ждет чаепитие.

Поприветствовать Байкал

В завершение доедем до поселка Листвянка на берегу великого Байкала. Вы прогуляетесь вдоль озера, посетите крупнейший на Байкале рыбный рынок, присмотрите сувениры. Затем программа на выбор: можно заглянуть в Байкальский музей и познакомиться с уникальной экосистемой сибирского моря, подняться на смотровую площадку, совершить водную прогулку.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Обычно на минивэне Honda (максимум 7 пассажиров)

С трансфером от вашего отеля или дома и обратно, если они в центре Иркутска

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы