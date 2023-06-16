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Описание
Что вас ожидает
Душевный день в гостях
Свои двери для вас откроет деревянный дом, которому уже 80 лет, но он в отличном состоянии внутри и снаружи благодаря хозяйственным владельцам. Они радушно встретят вас и расскажут, как устроен их быт. Вы увидите, чем живет большая семья, познакомитесь с собранием фарфора и другими удивительными коллекциями хозяйки. А еще заглянете в мини-музей старинных вещей, где собраны предметы быта 1920-ых годов, вышивка, подзоры, пальто, платья из плюша и кримплена — всю одежду можно примерить для фотосессии.
Мастер-класс, обед, песни и многое другое
Хозяйка покажет, как пользоваться прялкой начала 20 века, а на станке каждый из вас попробует ткать дорожки. Вам предложат пройти принятие в пионеры: для этого есть пластинка с речью Ленина, пионерская форма, горн, барабан. Научиться печь хлеб на закваске по старинным рецептам. Послушать живое исполнение русских народных песен, игру на деревянных ложках и на фортепиано 1914 года, а также пластинки на патефоне. И конечно, вы не останетесь голодными: вас ждет домашний обед из деревенских продуктов и чаепитие.
Поприветствовать Байкал
В завершение доедем до поселка Листвянка на берегу великого Байкала. Вы прогуляетесь вдоль озера, посетите крупнейший на Байкале рыбный рынок, присмотрите сувениры. Затем программа на выбор: можно заглянуть в Байкальский музей и познакомиться с уникальной экосистемой сибирского моря, подняться на смотровую площадку, совершить водную прогулку или посмотреть шоу с очаровательными животными в нерпинарии.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На минивэне Nissan Serena Hybrid (максимум 7 пассажиров)
Начало и окончание у вашего отеля в Иркутске
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Программа в деревенском доме (фольклор + экскурсия по дому + обед + чаепитие) — 1000 руб. с человека (оплачивается на месте хозяйке)
Входные билеты в музеи, развлечения и питание в Листвянке (по желанию)
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 7). Доплата за каждого следующего человека начиная с 5-ого — 800 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от места вашего проживания в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели 1097 экскурсий для 1272 туристов
Вместе с командой единомышленников провожу экскурсии в Иркутске и на Байкале с 2005 года. Это мое дело и увлечение одновременно. Моя специализация — индивидуальные автомобильные экскурсии. Преданный поклонник Байкальского края. Профессионально подкована: окончила курсы для гидов, аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019 году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне почетное звание «Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации лучший экскурсовод (гид) Иркутской области. Гарантирую, что все мои экскурсии пройдут увлекательно, интересно, комфортно и с пользой. Я расскажу об истории края, о коренных народах, шаманизме, Байкале и т. д. Покажу центр Иркутска, Байкал, поселок Листвянка, Порт Байкал, остров Ольхон. Вы сделаете незабываемые фотографии… Я доброжелательна, обладаю в полной мере информацией о нашем крае, со мной легко и интересно. Всегда учитываю личные интересы и пожелания моих гостей. Каждому в подарок — бутылка байкальской питьевой воды.