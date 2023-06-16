Сибирское гостеприимство известно далеко за пределами Сибири. Вы ощутите его не на словах, но на практике — ведь вас с радостью ждет хозяйка большого деревенского дома и ее семья с 10-ю детьми! В гостях вы узнаете, как устроен здешний быт, рассмотрите предметы старины, испечете хлеб и оцените колоритные забавы. А в финале поедем к берегу Байкала, в Листвянку.

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Описание

Что вас ожидает

Душевный день в гостях

Свои двери для вас откроет деревянный дом, которому уже 80 лет, но он в отличном состоянии внутри и снаружи благодаря хозяйственным владельцам. Они радушно встретят вас и расскажут, как устроен их быт. Вы увидите, чем живет большая семья, познакомитесь с собранием фарфора и другими удивительными коллекциями хозяйки. А еще заглянете в мини-музей старинных вещей, где собраны предметы быта 1920-ых годов, вышивка, подзоры, пальто, платья из плюша и кримплена — всю одежду можно примерить для фотосессии.

Мастер-класс, обед, песни и многое другое

Хозяйка покажет, как пользоваться прялкой начала 20 века, а на станке каждый из вас попробует ткать дорожки. Вам предложат пройти принятие в пионеры: для этого есть пластинка с речью Ленина, пионерская форма, горн, барабан. Научиться печь хлеб на закваске по старинным рецептам. Послушать живое исполнение русских народных песен, игру на деревянных ложках и на фортепиано 1914 года, а также пластинки на патефоне. И конечно, вы не останетесь голодными: вас ждет домашний обед из деревенских продуктов и чаепитие.

Поприветствовать Байкал

В завершение доедем до поселка Листвянка на берегу великого Байкала. Вы прогуляетесь вдоль озера, посетите крупнейший на Байкале рыбный рынок, присмотрите сувениры. Затем программа на выбор: можно заглянуть в Байкальский музей и познакомиться с уникальной экосистемой сибирского моря, подняться на смотровую площадку, совершить водную прогулку или посмотреть шоу с очаровательными животными в нерпинарии.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На минивэне Nissan Serena Hybrid (максимум 7 пассажиров)

Начало и окончание у вашего отеля в Иркутске

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы