Сибирское гостеприимство на Байкале

Побывать в деревенском доме большой семьи и поучаствовать в душевной фольклорной программе

Сибирское гостеприимство известно далеко за пределами Сибири.

Вы ощутите его не на словах, но на практике — ведь вас с радостью ждет хозяйка большого деревенского дома и ее семья с 10-ю детьми! В гостях вы узнаете, как устроен здешний быт, рассмотрите предметы старины, испечете хлеб и оцените колоритные забавы. А в финале поедем к берегу Байкала, в Листвянку.
Сибирское гостеприимство на Байкале
Сибирское гостеприимство на Байкале
Сибирское гостеприимство на Байкале
Сибирское гостеприимство на Байкале
Сибирское гостеприимство на Байкале
Сибирское гостеприимство на Байкале
Сибирское гостеприимство на Байкале
Сибирское гостеприимство на Байкале
Сибирское гостеприимство на Байкале
Ближайшие даты:
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
29
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Душевный день в гостях

Свои двери для вас откроет деревянный дом, которому уже 80 лет, но он в отличном состоянии внутри и снаружи благодаря хозяйственным владельцам. Они радушно встретят вас и расскажут, как устроен их быт. Вы увидите, чем живет большая семья, познакомитесь с собранием фарфора и другими удивительными коллекциями хозяйки. А еще заглянете в мини-музей старинных вещей, где собраны предметы быта 1920-ых годов, вышивка, подзоры, пальто, платья из плюша и кримплена — всю одежду можно примерить для фотосессии.

Мастер-класс, обед, песни и многое другое

Хозяйка покажет, как пользоваться прялкой начала 20 века, а на станке каждый из вас попробует ткать дорожки. Вам предложат пройти принятие в пионеры: для этого есть пластинка с речью Ленина, пионерская форма, горн, барабан. Научиться печь хлеб на закваске по старинным рецептам. Послушать живое исполнение русских народных песен, игру на деревянных ложках и на фортепиано 1914 года, а также пластинки на патефоне. И конечно, вы не останетесь голодными: вас ждет домашний обед из деревенских продуктов и чаепитие.

Поприветствовать Байкал

В завершение доедем до поселка Листвянка на берегу великого Байкала. Вы прогуляетесь вдоль озера, посетите крупнейший на Байкале рыбный рынок, присмотрите сувениры. Затем программа на выбор: можно заглянуть в Байкальский музей и познакомиться с уникальной экосистемой сибирского моря, подняться на смотровую площадку, совершить водную прогулку или посмотреть шоу с очаровательными животными в нерпинарии.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На минивэне Nissan Serena Hybrid (максимум 7 пассажиров)
  • Начало и окончание у вашего отеля в Иркутске
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Программа в деревенском доме (фольклор + экскурсия по дому + обед + чаепитие) — 1000 руб. с человека (оплачивается на месте хозяйке)
  • Входные билеты в музеи, развлечения и питание в Листвянке (по желанию)
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 7). Доплата за каждого следующего человека начиная с 5-ого — 800 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места вашего проживания в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников⚙️Необычные🖼Музеи☀️На весь деньБайкал🏡ВыездныеЛиствянкаНерпинарий🗽Популярные места

Похожие туры в Иркутске

Большое путешествие по Байкалу
8 дней
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
2 отзыва
Большое путешествие по Байкалу
Мы создали насыщенный и комфортный тур Большое путешествие
Россия, Иркутск
16 июня
28 июля
18 авг
68 000 за 1 человека
Весна на Байкале
7 дней
Авторский тур
до 25 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Весна на Байкале
Если вы хотите побывать на Байкале
Россия, Иркутск
1 апр
15 апр
29 апр
6900060 000 за 1 человека
Лето на Байкале
7 дней
Авторский тур
до 30 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Лето на Байкале
Лето на Байкале - желанное и долгожданное время года
Россия, Иркутск
от 42 000 за 1 человека
Отдых в бухте Песчаная на Байкале
7 дней
Авторский тур
до 32 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Отдых в бухте Песчаная на Байкале
Бухта Песчаная - одно из самых известных мест отдыха на Байкале
Россия, Иркутск
12 июня
19 июня
26 июня
1 июля
от 48 700 за 1 человека
Семейный лед. Отдых на Байкале
4 дня
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Семейный лед. Отдых на Байкале
Этот тур создан специально для семей с детьми
г. Иркутск
19 мар
9500080 880 за 1 человека
Знакомство с Байкалом. Круиз
7 дней
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛳 Круизы
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Знакомство с Байкалом. Круиз
Познакомиться с Байкалом за одну неделю
Россия, Иркутск
5 июля
от 321 100 за 1 человека
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
5 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Этот удивительный остров - одно из самых лучших мест на Байкале
г. Иркутск
15 мая
22 мая
29 мая
5 июня
от 22 900 за 1 человека
День на Байкале: в Листвянку через Тальцы
7 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
5
1 отзыв
День на Байкале: в Листвянку через Тальцы
Легенды о Байкале и красавице Ангаре оживут на ваших глазах
Иркутск ул. Сухэ-Батора,7
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
4 000 за 1 человека
Золотая осень на Байкале: Листвянка и Ольхон
3 дня
🚗 На машине
🚉 На поезде
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Золотая осень на Байкале: Листвянка и Ольхон
Прокатиться на катере по Байкалу вдоль железной дороги и насладиться видами мыса Хобой
Иркутск, 9:00
3 окт
6 окт
10 окт
52 200 за 1 человека
Активный отдых на Байкале
6 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Активный отдых на Байкале
Увлекательное и активное путешествие по летнему Байкалу
г. Иркутск
20 июня
14 июля
7 авг
9 сен
от 69 900 за 1 человека
Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи
5 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи
Майские праздники - отличная возможность отправиться в тур
г. Иркутск
1 мая
от 31 700 за 1 человека
Листвянка - Один день на Байкале
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
3 отзыва
Листвянка - Один день на Байкале
Выбрав эту экскурсию, вы проведете замечательный день на Байкале
Ваш отель
9 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
ХОРОШО
🧭
ТАМ