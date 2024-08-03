Побывать в деревенском доме у матери-героини и поучаствовать в душевной фольклорной программе
Сибирское гостеприимство известно далеко за пределами Сибири.
Вы ощутите его не на словах, но на практике — ведь вас с радостью ждет хозяйка большого деревенского дома, в семье которой выросло 10 детей! В гостях вы узнаете, как устроен здешний быт, рассмотрите предметы старины, угоститесь домашним хлебом и оцените домашние коллекции хозяйки. А в финале поедем к берегу Байкала, в Листвянку.
Свои двери для вас откроет деревянный дом, которому уже 80 лет, но он в отличном состоянии внутри и снаружи благодаря хозяйственным владельцам. Хозяйка радушно встретит вас и расскажет, как устроен её деревенский быт. Вы увидите, чем живет семья, познакомитесь с собранием фарфора и другими удивительными коллекциями хозяйки. А еще заглянете в мини-музей старинных вещей, где собраны предметы быта 1920-х годов, вышивка, подзоры, пальто, платья из плюша и кримплена — всю одежду можно примерить для фотосессии.
Мастер-класс, чаепитие, песни и многое другое
Хозяйка покажет, как пользоваться прялкой начала 20 века, а на станке можно попробовать ткать дорожки. Вам предложат пройти принятие в пионеры: для этого есть пластинка с речью Ленина, пионерская форма, горн, барабан. Попробуете хлеб на закваске по старинным рецептам. Послушаете живое исполнение русских народных песен, игру на деревянных ложках и на фортепиано 1914 года, а также пластинки на патефоне. И конечно, вы не останетесь голодными: вас ждет чаепитие.
Поприветствовать Байкал
В завершение доедем до поселка Листвянка на берегу великого Байкала. Вы прогуляетесь вдоль озера, посетите крупнейший на Байкале рыбный рынок, присмотрите сувениры. Затем программа на выбор: можно заглянуть в Байкальский музей и познакомиться с уникальной экосистемой сибирского моря, подняться на смотровую площадку, совершить водную прогулку.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Обычно на минивэне Honda (максимум 7 пассажиров)
С трансфером от вашего отеля или дома и обратно, если они в центре Иркутска
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Программа в деревенском доме (фольклор + экскурсия по дому + чаепитие) — 2000 ₽ с чел. (оплачивается на месте хозяйке)
Входные билеты в музеи, развлечения и питание в Листвянке (по желанию)
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 7). Доплата гиду за каждого следующего человека, начиная с 4-го — 2000 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3764 туристов
Мы, команда опытных байкальских гидов, занимаемся приёмом
путешественников с 2005 года. К проведению экскурсий относимся
серьезно и ответственно, ценим ваши отзывы. Многие имеют
профессиональную подготовку и аттестацию, уникальные навыки проведения джип-поездок в условиях читать дальшеуменьшить
байкальского бездорожья. Наши гиды расскажут с душой о крае, покажут самые красивые локации.
Я — аттестованный гид Иркутской области, имею высшее
историческое образование, курсы гидов, в том числе с английским,
аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019 году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне звание «Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации лучший экскурсовод Иркутской области. Стараюсь сама проводить экскурсии по Иркутску и Листвянке (микроавтобус Nissan Serena Hybrid 7 пассажиров).
Путешествия на Ольхон, в Тажераны и в Аршан проводят опытные коллеги.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Были в гостях у Власовых. Талантливые дети, замечательная мама. Дружная семья, семейная атмосфера. Окунулись в детство, поиграли в игрушки детства, поели вкусный обед, совершенно неповторимый аромат чая, замечательные пироги. Гид Яна влюбила нас в Иркутск. Очень интересно рассказывает, много знает об истории Иркутска и исследовании Байкала. Советуем побывать в многодетной семье Власовых.
+2
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Екатерина
Благодарим чудесного экскурсовода Яну и семью Власовых, в окружении которых мы провели незабываемый день! 🥰 Словами описать сложно, нужно прочувствовать ❤️ От всей души рекомендую посетить эту экскурсию! 🤩
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Светлана
Посетили экскурсию Сибирское гостеприимство на Байкале. Прежде всего, почему было выбрано это направление. Мы неоднократно были на Байкале, посещали много экскурсий и хотелось бы увидеть что либо новое. Ольга - читать дальшеуменьшить
хозяйка этого дома встретила с хлебом-солью, шутками-прибаутками. Показала свой аккуратный дом и целую выставку предметов быта из прошлого. В целом экскурсия позитивная с домашними угощениями. Рекомендуем для разнообразия время пребывания на Байкале.
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Татьяна
Все здорово, замечательно, интересно. Очень все понравилось. Экскурсия удалась на славу. Людмила супер. Рекомендую всем кто любит и провести время размеренно, и можно получить драйв в виде катания на катере. Все супер. Спасибо нашему замечательному гиду Людмиле.
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