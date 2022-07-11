Южный Байкал. Летний отдых

Приглашаем в путешествие на летний солнечный Байкал

4.7
3 отзыва
Приглашаем в путешествие на летний солнечный Байкал.

Мы увидим священный Ольхон, величественный мыс Хобой, отправимся отдыхать в бухту Песчаную, а также побываем в Байкальском биосферном заповеднике и Тункинской долине.
Южный Байкал. Летний отдых
Южный Байкал. Летний отдых
Южный Байкал. Летний отдых
Южный Байкал. Летний отдых
Южный Байкал. Летний отдых
Южный Байкал. Летний отдых
Южный Байкал. Летний отдых
Южный Байкал. Летний отдых
Южный Байкал. Летний отдых
Южный Байкал. Летний отдых
Южный Байкал. Летний отдых
Южный Байкал. Летний отдых
Южный Байкал. Летний отдых
Южный Байкал. Летний отдых
Ближайшие даты:
19
сен
26
сен

Что вас ожидает 🤩

Мыс Хобой
Мыс Хобой
Побываем на "краю света" – прекрасном мысе Хобой
Целебные источники
Целебные источники
Минеральные источники Аршана являются целебными и применяются в лечении различных заболеваний
Буддийский дацан
Буддийский дацан
Посетим одно из самых уникальных бурятских религиозных сооружений
Прогулка по заповедной тропе
Прогулка по заповедной тропе
Полюбуемся флорой и фауной Байкальского государственного биосферного заповедника
Бухта Песчаная
Бухта Песчаная
Прогуляемся на смотровую площадку и отдохнем на песчаном берегу

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы, переезд на остров Ольхон

Встреча в аэропорту (в 8 утра по местному времени), на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Встреча группы, переезд на остров ОльхонВстреча группы, переезд на остров ОльхонВстреча группы, переезд на остров ОльхонВстреча группы, переезд на остров Ольхон
2 день

Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Экскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой
3 день

Остров Огой и святые источники

Водная прогулка по проливу Малое Море до острова Огой (буддийская ступа просветления) и святых источников.

Возвращение на турбазу.

Экскурсия может быть заменена в зависимости от погодных и прочих условий.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Водным транспортом: примерно 60 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Остров Огой и святые источникиОстров Огой и святые источникиОстров Огой и святые источникиОстров Огой и святые источники
4 день

Листвянка

Переезд с острова Ольхон в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка до поселка Листвянка.

Размещение в гостинице.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

ЛиствянкаЛиствянкаЛиствянкаЛиствянка
5 день

Бухта Песчаная

Посадка на катер в Листвянке.

Водная прогулка до бухты Песчаной.

Прогулка на смотровую площадку, отдых на берегу.

Возвращение в гостиницу.

Экскурсия может быть заменена в зависимости от погодных и прочих условий.

Питание включено: завтрак, обед.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 1 км. Водным транспортом: примерно 180 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 9 ч.

Бухта ПесчанаяБухта ПесчанаяБухта Песчаная
6 день

Байкальск

Переезд из Листвянки в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка до городка Байкальска.

Размещение в гостинице.

Питание включено: завтрак, ужин.
Автотранспортом: примерно 220 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.

БайкальскБайкальскБайкальскБайкальск
7 день

Байкальский государственный биосферный заповедник

Поездка из Байкальска в Байкальский государственный биосферный заповедник вблизи поселка Танхой.

Прогулка по заповедной тропе.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Байкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедник
8 день

Поселок Аршан

Поездка из Байкальска в Тункинскую долину, поселок Аршан.

Посещение водопадов и минеральных источников, буддистского дацана.

Вечером возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 330 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.

Поселок АршанПоселок АршанПоселок АршанПоселок Аршан
9 день

Возвращение в Иркутск

Выезд из Байкальска, прибытие в город Иркутск (ориентировочно в 16 часов по местному времени).

Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Проживание

Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания:

Тип размещенияХостелЭкономСтандарт
Обычные датыПраздничные даты (18.07 по 16.08)Обычные датыПраздничные даты (25-07 по 16.08)Обычные датыПраздничные даты (25-07 по 16.08)
Двухместное99 500102 900106 200110 500114 800123 200
Доплата за одноместное--14 30017 30020 30026 000

Размещение Хостел:

  • Ольхон — Турбаза Набаймар — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории);
  • Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);
  • Байкальск — Гостиница Маргобай — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Размещение Эконом:

  • Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже);
  • Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
  • Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Размещение Стандарт:

  • Ольхон — Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника — 2-местный номер (удобства в номере);
  • Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере);
  • Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в номере).

Варианты проживания

Гостиница "Маргобай" ("Прибой")

3 ночи

Расположен в г. Байкальск, в 200 м от озера Байкал. Расстояние до железнодорожного вокзала Байкальска составляет 10 км. К услугам гостей кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню.

Двухэтажный гостиничный комплекс предлагает к размещению 19 номеров различной ценовой категории, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой..

Номера класса «Хостел» расположены на первом этаже. В номере: односпальные кровати, вешалка для одежды, зеркало, прикроватные тумбочки, телевизор, электрообогреватель. Санузел на этаже.

Номера класса «Эконом» расположены на первом и втором этаже. В номере: односпальные кровати или 1,5-спальная и 1-спальная кровати или одна двуспальная кровать, шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, телевизор, электрообогреватель. Санузел в секции на несколько номеров.

Номера класса «Стандарт» расположены на первом и втором этаже. В номере: одна двуспальная или два односпальные кровати, двуспальный диван, шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, телевизор, электрообогреватель. Санузел с душевой кабиной в секции на несколько номеров. Санузел в номере.

Гостиница "Маргобай" ("Прибой")Гостиница "Маргобай" ("Прибой")Гостиница "Маргобай" ("Прибой")Гостиница "Маргобай" ("Прибой")Гостиница "Маргобай" ("Прибой")Гостиница "Маргобай" ("Прибой")Гостиница "Маргобай" ("Прибой")Гостиница "Маргобай" ("Прибой")Гостиница "Маргобай" ("Прибой")Гостиница "Маргобай" ("Прибой")Гостиница "Маргобай" ("Прибой")Гостиница "Маргобай" ("Прибой")Гостиница "Маргобай" ("Прибой")Гостиница "Маргобай" ("Прибой")Гостиница "Маргобай" ("Прибой")

Турбаза «Набаймар»

3 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.

Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).

Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • Детская площадка бесплатно;
  • Парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Гостиница «Арабеска»

2 ночи

«Арабеска» – такое европейское название сложного восточного орнамента было дано, расположенной на склоне высокого холма в поселке Листвянка. «Арабеска» давно завоевала популярность среди туристов: общая вместимость 35 человек, улучшенные и стандартные номера секционного типа с видом на Байкал в районе истока Ангары.

Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

В гостинице можно поиграть в бильярд. Расстояние до международного аэропорта Иркутск составляет 55 км.

Отсюда за 5—10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского, где с ноября по март действует оборудованная горнолыжная трасса длиной 1500 м и перепадом высот 165 м.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский кедр»

2 ночи

Гостевой дом «БАЙКАЛ КЕДр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Расстояние от гостевого дома BAIKAL CEDAR до международного аэропорта Иркутска составляет 59 км.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение согласно выбранной категории
  • Питание:день 1: ужиндень 2-3, 7: завтрак, обед, ужиндень 4, 9: завтракдень 5: завтрак, обеддень 6,8: завтрак, ужин
  • День 1: ужин
  • День 2-3, 7: завтрак, обед, ужин
  • День 4, 9: завтрак
  • День 5: завтрак, обед
  • День 6,8: завтрак, ужин
  • Транспортные услуги:день 1: Иркутск – Ольхондень 2: по Ольхонудень 3: По проливу Малое Моредень 4: Ольхон – Иркутск – Листвянкадень 5: Листвянка – бухта Песчаная – Листвянкадень 6: Листвянка – Иркутск – Байкальскдень 7: Байкальск – Танхой – БайкальскДень 8: Байкальск – Аршан – БайкальскДень 9: Байкальск – Иркутск.
  • День 1: Иркутск – Ольхон
  • День 2: по Ольхону
  • День 3: По проливу Малое Море
  • День 4: Ольхон – Иркутск – Листвянка
  • День 5: Листвянка – бухта Песчаная – Листвянка
  • День 6: Листвянка – Иркутск – Байкальск
  • День 7: Байкальск – Танхой – Байкальск
  • День 8: Байкальск – Аршан – Байкальск
  • День 9: Байкальск – Иркутск.
  • Экскурсионные услуги:День 2: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 3: Водная прогулка до острова Огой (буддийская ступа просветления) и святых источниковДень 7: Посещение Байкальского государственного заповедника в ТанхоеДень 8: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан.
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 3: Водная прогулка до острова Огой (буддийская ступа просветления) и святых источников
  • День 7: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
  • День 8: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
  • Другие услуги, не предусмотренные программой тура
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.

Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!;)

Какие скидки есть в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, отдельное место в транспорте) – бесплатно.

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется отдельно место) – по полной цене.

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Возможны ли изменения в программе или стоимости тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) по согласованию с туристом.

Туроператор имеет право в любой момент изменить стоимость тура на сайте. Если подписан договор с заказчиком, стоимость тура для этого заказчика не меняется.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Примечания к туру

Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Круизы проводятся по предварительно согласованной программе только в условиях удовлетворительной погоды. Если погодные условия неудовлетворительные: сильные ветер и волны, то программа может быть скорректирована капитаном на месте. Капитан ставит в известность туристов, что, учитывая погодные условия, программа запланированного маршрута не может быть выполнена и предлагает туристам на выбор альтернативные варианты круиза. В этом случае стоимость криуза не меняется.

Медицинская страховка не включена в стоимость тура и оплачивается дополнительно. На территории РФ действует ОМС, и туроператор не обязан страховать туристов, граждан РФ. Иностранные граждане должны также сами позаботиться об оформлении медицинской страховки, въезжая на территорию РФ. Убедительно просим всех туристов оформлять медицинские страховки, расширенные медицинские страховки (в том числе от укуса клеща), спортивные страховки (в том числе от несчастного случая) самостоятельно. Заказчик обязан предоставить Туроператору информацию по медицинским страховкам на всех туристов, не являющихся гражданами РФ, не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала тура. В случае отстутствия медицинской страховки у туристов, не являющихся гражданами РФ, вся ответственность ложится на заказчика тура.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.

Входные билеты на источники (питьевые, для купания и др.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.

Стоимость всех услуг указана только для туристов, граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у туроператора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.

На какой день брать билеты до/из Иркутска?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (+5 MSK). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (+5 MSK).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (+5 MSK). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
11 июля 2022
Поездка была просто великолепной, Байкал нереально красивый😍 нетронутая природа, ее величие и размах никогда не оставил равнодушным!
Наш менеджер «Большой страны» Юлия и менеджер принимающей стороны
«Мой Байкал» Антонина супер профессионалы, вы помогли организовать наше свадебное путешествие на высшем уровне и сделать его незабываемым🥰
Всем рекомендуем отправиться на Байкал с вами!
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.

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Марианна
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Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Приглашаю вас провести 7 дней на озере Байкал
ул. Челнокова, 1, Иркутск (ЖД вокзал)
69 000 за 1 человека
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
5
38 отзывов
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Поселок Листвянка, Шаман-камень, река Ангара, рыбный рынок и священное озеро за один день
Центр города
14 сен
15 сен
17 сен
18 сен
от 9 750 за всё до 3 чел.
Однодневный круиз по западному побережью Байкала
12.5 часов
🛳 Круизы
Круиз
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Однодневный круиз по западному побережью Байкала
Приглашаем вас посетить одни из самых живописных и труднодоступных мест озера Байкал
Иркутск
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
11 900 за 1 человека
Байкал в Листвянке и исток реки Ангары
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
5
5 отзывов
Байкал в Листвянке и исток реки Ангары
Байкал - излюбленное место отдыха. Здесь можно побыть наедине
Любое удобное туристам место в Иркутске
от 9 400 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
4.8
35 отзывов
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
Музей «Тальцы», Шаман-Камень, Листвянка, прогулка на катере и камень Черского
у вашего отеля
Завтра
14 сен
15 сен
16 сен
9 000 за всё до 5 чел.
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алина
Алина
5
5 отзывов
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
Посетить старинный поселок Листвянка, подняться на камень Черского и услышать местные легенды
15 сен
16 сен
17 сен
18 сен
9 800 за всё до 4 чел.
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