Новогодние праздники — время волшебства! Приглашаем на прогулку по залитому огнями Иркутску.
Вы почувствуете дух Рождества, узнаете об истории праздников у сверкающей елки, увидите величественные соборы и особняки, а также уютные кофейни и сувенирные лавки. Мы сможем завершить экскурсию в ресторане сибирской кухни или на творческом мастер-классе.
Описание экскурсииНовогодние праздники — это особое время, время любви, добрых пожеланий и ожидание волшебства и чудес! Какой же Новый год без сладостей, ароматного горячего шоколада и волшебства подарков? Приглашаю на увлекательную прогулку по Иркутску, залитому праздничными огнями. Вы сможете прикоснуться к духу Рождества и Нового года! Мы пройдемся по центральной площади города, вдоль сверкающей городской ёлки, где вы узнаете откуда пришёл обычай отмечать Рождество, как изменялись традиции встречи Нового года и Рождества в нашей стране и в Иркутске на протяжении 200 лет. Вы увидите и посетите:
- Новогоднюю ёлку на главной площади Иркутска;
- Собор Богоявления с расписанными вручную иркутскими мастерами иконами;
- Нижнюю набережную в праздничном убранстве;
- кофейню на площади 3-х церквей — здесь готовят вкусные напитки;
- особняки Хаминова, Второва, Трапезниковых — величественные здания с интересными историями;
- ТЦ Сезон — здесь много подарков и сувениров;
- улицу Карла Маркса — одну из самых старинных и красивых улиц Иркутска;
- улицу Урицкого «Иркутский Арбат» и магазин сувениров с работами местных мастеров. Завершить экскурсию мы предварительной договоренности сможем в сувенирном магазине, в аутентичном ресторане сибирской кухни, в уютном кафе или на творческом мастер-классе. Вы прикоснётесь к таинству. Под руководством опытного мастера, с использованием натуральных природных материалов, сплетёте для себя подарок — браслет «Шамбала» и загадаете желание. Важная информация: Прогулка начнется на центральной площади города Иркутска, в сквере Кирова. Экскурсия пешеходная. Одевайте удобную обувь, шапку, варежки или перчатки.
В любой свободный день с 9.00 до 17.00 Возможно проведение после 17.00 без творческого мастер-класса
Ответы на вопросы
Что включено
- Пешеходная экскурсия с гидом-экскурсоводом
Что не входит в цену
- Кофе, горячий шоколад, авторский чай: средний чек - 250 руб.
- Обед в ресторане (средний чек - 2000 руб.) или в кафе (средний чек - 1000 руб.)
- Мастер-класс по изготовлению браслета «Шамбала» - 3500 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер имени Кирова
Завершение: Переулок Богданова, 8
Когда и сколько длится?
Когда: В любой свободный день с 9.00 до 17.00 Возможно проведение после 17.00 без творческого мастер-класса
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Прогулка начнется на центральной площади города Иркутска, в сквере Кирова
- Экскурсия пешеходная. Одевайте удобную обувь, шапку, варежки или перчатки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
