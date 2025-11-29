Мои заказы

Зимняя сказка Иркутска: традиции Рождества и Нового года

Новогодние праздники — время волшебства! Приглашаем на прогулку по залитому огнями Иркутску.

Вы почувствуете дух Рождества, узнаете об истории праздников у сверкающей елки, увидите величественные соборы и особняки, а также уютные кофейни и сувенирные лавки. Мы сможем завершить экскурсию в ресторане сибирской кухни или на творческом мастер-классе.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Зимняя сказка Иркутска: традиции Рождества и Нового года

Описание экскурсии

Новогодние праздники — это особое время, время любви, добрых пожеланий и ожидание волшебства и чудес! Какой же Новый год без сладостей, ароматного горячего шоколада и волшебства подарков? Приглашаю на увлекательную прогулку по Иркутску, залитому праздничными огнями. Вы сможете прикоснуться к духу Рождества и Нового года! Мы пройдемся по центральной площади города, вдоль сверкающей городской ёлки, где вы узнаете откуда пришёл обычай отмечать Рождество, как изменялись традиции встречи Нового года и Рождества в нашей стране и в Иркутске на протяжении 200 лет. Вы увидите и посетите:
  • Новогоднюю ёлку на главной площади Иркутска;
  • Собор Богоявления с расписанными вручную иркутскими мастерами иконами;
  • Нижнюю набережную в праздничном убранстве;
  • кофейню на площади 3-х церквей — здесь готовят вкусные напитки;
  • особняки Хаминова, Второва, Трапезниковых — величественные здания с интересными историями;
  • ТЦ Сезон — здесь много подарков и сувениров;
  • улицу Карла Маркса — одну из самых старинных и красивых улиц Иркутска;
  • улицу Урицкого «Иркутский Арбат» и магазин сувениров с работами местных мастеров. Завершить экскурсию мы предварительной договоренности сможем в сувенирном магазине, в аутентичном ресторане сибирской кухни, в уютном кафе или на творческом мастер-классе. Вы прикоснётесь к таинству. Под руководством опытного мастера, с использованием натуральных природных материалов, сплетёте для себя подарок — браслет «Шамбала» и загадаете желание. Важная информация: Прогулка начнется на центральной площади города Иркутска, в сквере Кирова. Экскурсия пешеходная. Одевайте удобную обувь, шапку, варежки или перчатки.

В любой свободный день с 9.00 до 17.00 Возможно проведение после 17.00 без творческого мастер-класса

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Новогодняя ёлка на главной площади Иркутска
  • Собор Богоявления
  • Нижняя набережная
  • Кофейня на площади 3-х церквей
  • Особняки: Хаминова, Второва, Трапезниковых
  • ТЦ Сезон
  • Улица Карла Маркса
  • Улица Урицкого «Иркутский Арбат»
Что включено
  • Пешеходная экскурсия с гидом-экскурсоводом
Что не входит в цену
  • Кофе, горячий шоколад, авторский чай: средний чек - 250 руб.
  • Обед в ресторане (средний чек - 2000 руб.) или в кафе (средний чек - 1000 руб.)
  • Мастер-класс по изготовлению браслета «Шамбала» - 3500 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер имени Кирова
Завершение: Переулок Богданова, 8
Когда и сколько длится?
Когда: В любой свободный день с 9.00 до 17.00 Возможно проведение после 17.00 без творческого мастер-класса
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Прогулка начнется на центральной площади города Иркутска, в сквере Кирова
  • Экскурсия пешеходная. Одевайте удобную обувь, шапку, варежки или перчатки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Иркутска

