Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом

за всё до 4 чел.

7 345 ₽ за всё до 4 чел.

Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке

за всё до 4 чел.

7 000 ₽ за всё до 4 чел.

Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города

за всё до 3 чел.

6 250 ₽ за всё до 3 чел.

Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории

за всё до 6 чел.

от 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места

за всё до 3 чел.

5 500 ₽ за всё до 3 чел.

О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия

за всё до 10 чел.

4 000 ₽ за всё до 10 чел.

Погрузитесь в увлекательное путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, датируемые тысячелетиями

за всё до 10 чел.

2 600 ₽ за всё до 10 чел.

Начало: В сквере им. Кирова

Главные достопримечательности города и рассказы о местных жителях на обзорной экскурсии

🚗 На машине

Индивидуальная

3 часа 52 отзыва

Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас Начало: У Вашего отеля

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности