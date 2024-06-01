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скидка
15%
Групповая
3 часа
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке
Начало: У католического костела
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:30
7 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города
12 июня в 08:30
14 июня в 13:30
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места
Начало: Сквер Кирова
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Загадки древнего Иркутска: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, датируемые тысячелетиями
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прошлое и настоящее Иркутска
Главные достопримечательности города и рассказы о местных жителях на обзорной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: В любое время, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: путешествие от острога до современности - культура, история, виды
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе откроем город заново
Начало: Любой удобный адрес для заказчика
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Любимый Иркутск
Погулять по центру в поисках следов ушедших эпох
Начало: на улице Сухэ-Батора
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Старинные храмы Иркутска
Изучить неповторимую дореволюционную архитектуру Сибири
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
3 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Триумфальные арки Иркутска
Почему в нашем городе их было целых пять? И почему осталась только одна?
Начало: у Московских ворот
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара1 июня 2024Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
- ВВалентина29 мая 2024На экскурсии были 11 мая. Все очень понравилось. Интересный маршрут, автомобильное передвижение чередовали с пешими прогулками, время пролетело незаметно. Альбина
- ЗЗиннатуллина29 мая 2024Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
- ГГульнара28 мая 2024Если вы приехали в Иркутск на короткое время и впервые, как мы, то обязательно выберите экскурсию «По Иркутску на авто
- ООльга18 мая 2024Очень понравилось. Олег много рассказывал про историю Иркутска и в целом освоение Сибири, ответил на все вопросы. Видно, что он
- ЕЕлена8 мая 2024Отличный экскурсовод и организация Интересно рассказала и показала Для знакомства с Иркутском в самый раз Прекрасные впечатления принесла экскурсия
- ННаталия6 мая 2024Отличная экскурсия
- ЕЕлена15 апреля 2024Проводить экскурсию об Иркутске для иркутян достаточно интересная и сложная задача. Экскурсовод Наталья справилась на все 100%. Чувствовалась подготовка, были
- ААнна26 марта 2024Не знаю, насколько объективно могу оценить экскурсию, так как из-за некоторой заминки в начале все пошло "не по плану". Но
- ААнджела25 марта 2024Альбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором и речь журчала как ручеек.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Собор Богоявления»
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