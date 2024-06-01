Собор Богоявления

Найдено 15 экскурсий в категории «Собор Богоявления» в Иркутске, цены от 1 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
138 отзывов
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
По Иркутску на авто и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
91 отзыв
Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке
Начало: У католического костела
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:30
7 345 за всё до 4 чел.
Иркутск: история, легенды и современность
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города
12 июня в 08:30
14 июня в 13:30
7 000 за всё до 4 чел.
Ночной Иркутск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250 за всё до 3 чел.
Первая встреча с Иркутском
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
125 отзывов
Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места
Начало: Сквер Кирова
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 4 500 за всё до 6 чел.
Иркутск - столица Восточной окраины
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500 за всё до 3 чел.
Загадки древнего Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Загадки древнего Иркутска: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, датируемые тысячелетиями
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
4 000 за всё до 10 чел.
Прошлое и настоящее Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прошлое и настоящее Иркутска
Главные достопримечательности города и рассказы о местных жителях на обзорной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
2 600 за всё до 10 чел.
Сказки старого города
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 800 за всё до 4 чел.
Увлекательная прогулка по необыкновенному Иркутску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: В любое время, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
От острога до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: путешествие от острога до современности - культура, история, виды
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе откроем город заново
Начало: Любой удобный адрес для заказчика
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Любимый Иркутск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Любимый Иркутск
Погулять по центру в поисках следов ушедших эпох
Начало: на улице Сухэ-Батора
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
5 000 за всё до 3 чел.
Старинные храмы Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Старинные храмы Иркутска
Изучить неповторимую дореволюционную архитектуру Сибири
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
3 200 за всё до 5 чел.
Триумфальные арки Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Триумфальные арки Иркутска
Почему в нашем городе их было целых пять? И почему осталась только одна?
Начало: у Московских ворот
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
4 400 за всё до 10 чел.
Парадный Иркутск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    1 июня 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
    Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
  • В
    Валентина
    29 мая 2024
    Иркутск: история, легенды и современность
    На экскурсии были 11 мая. Все очень понравилось. Интересный маршрут, автомобильное передвижение чередовали с пешими прогулками, время пролетело незаметно. Альбина
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    рассказывала информативно и с любовью к истории своего края! Отличный формат для людей которые приехали в первый раз в Иркутск. Нас было четыре человека - все остались довольны!!!

  • З
    Зиннатуллина
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
  • Г
    Гульнара
    28 мая 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Если вы приехали в Иркутск на короткое время и впервые, как мы, то обязательно выберите экскурсию «По Иркутску на авто
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    и пешком!». Олег за 3 часа погрузит вас в историю Иркутска и Сибири. Он увлекательно расскажет о самом главном и покажет самое интересное, что сами мы не увидели, гуляя по центру. Мы получили бонус - попросили показать место гибели Колчака, а в итоге Олег нас туда отвез и показал не только белый крест, но и памятник в сквере недалеко от места. Время пролетело незаметно, запомнилось очень много. И захотелось еще раз приехать сюда.

  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Очень понравилось. Олег много рассказывал про историю Иркутска и в целом освоение Сибири, ответил на все вопросы. Видно, что он
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    с огромной любовью относится к своему городу и обладает широкими знаниями. Общение очень комфортное. В этот день было дождливо и прохладно, Олег дал нам зонты и часть экскурсии мы провели в машине, рассматривая город в тепле. На закате съездили на Иркутскую ГЭС, это было очень красиво. Довольных и усталых Олег привез нас назад в отель. Отличный вечер, рекомендуем!

  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Отличный экскурсовод и организация Интересно рассказала и показала Для знакомства с Иркутском в самый раз Прекрасные впечатления принесла экскурсия
  • Н
    Наталия
    6 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Отличная экскурсия
    Отличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсия
  • Е
    Елена
    15 апреля 2024
    Первая встреча с Иркутском
    Проводить экскурсию об Иркутске для иркутян достаточно интересная и сложная задача. Экскурсовод Наталья справилась на все 100%. Чувствовалась подготовка, были
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    учтены пожелания. Экскурсия интересная, живая, с новыми фактами об особняках и их обитателях. Экскурсия полностью оправдала ожидания. Большое спасибо, однозначно рекомендую как гостям так и жителям нашего прекрасного города.

  • А
    Анна
    26 марта 2024
    Первая встреча с Иркутском
    Не знаю, насколько объективно могу оценить экскурсию, так как из-за некоторой заминки в начале все пошло "не по плану". Но
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    это "не по плану" нам очень понравилось) Основные достопримечательности, рассказ о городе и его истории - остались довольны. Евгению - большое спасибо!

  • А
    Анджела
    25 марта 2024
    Иркутск: история, легенды и современность
    Альбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором и речь журчала как ручеек.
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    Ненавязчиво делилась информацией, не скупилась на слова, не возникало неловких пауз. Всего было в меру. Передвигаясь на автомобиле между точками продолжали получать информацию о городе. Когда мы стали подмерзать Альбина предложила кофе-паузу. Время автоматически добавилось к экскурсии. Еще и подвезла нас до места, где мы решили пообедать. Узнали много интересного и увидели много красивого. Так как субъективные ощущения от встреч с гидами мы ведь переносим на город, а нам очень понравился Иркутск, то с Альбиной он стал ближе. Спасибо огромное Альбине.

    Альбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором и

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Собор Богоявления»

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  6. Ангара
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  9. 130 Квартал
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