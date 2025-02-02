Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Байкалу. Зимой его лёд превращается в настоящее произведение искусства — с необычными узорами трещин. Мы сядем в судно на воздушной подушке и поедем в уникальные локации. Сделаем много впечатляющих фото, обследуем ледяные гроты и услышим, как звучит Байкал.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

08:00 — выезжаем из Иркутска

10:00 — останавливаемся в п. Баендай на завтрак. По пути также сделаем остановки на границе Ольхонского района, в Тажеранских степях у памятника Орлу и статуи Бродяги

13:00 — прибываем на берег Байкала в п. Куркут

Обедаем, пересаживаемся в хивус и отправляемся в трёхчасовую поездку по Байкалу

Вы увидите ледяные наплески на скалах, пещеры, острова Ольхон и Огой, полуостров Кобылья голова

Также сможете покататься на коньках по озеру

Гид проведёт обряд задабривания духов, расскажет о легендах и традициях местного населения

17:00 — приезжаем в Куркут. У вас будет свободное время до 17:30

21:00–21:30 — возвращаемся в Иркутск

Организационные детали