Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Байкалу. Зимой его лёд превращается в настоящее произведение искусства — с необычными узорами трещин. Мы сядем в судно на воздушной подушке и поедем в уникальные локации. Сделаем много впечатляющих фото, обследуем ледяные гроты и услышим, как звучит Байкал.
Описание экскурсии
08:00 — выезжаем из Иркутска
10:00 — останавливаемся в п. Баендай на завтрак. По пути также сделаем остановки на границе Ольхонского района, в Тажеранских степях у памятника Орлу и статуи Бродяги
13:00 — прибываем на берег Байкала в п. Куркут
- Обедаем, пересаживаемся в хивус и отправляемся в трёхчасовую поездку по Байкалу
- Вы увидите ледяные наплески на скалах, пещеры, острова Ольхон и Огой, полуостров Кобылья голова
- Также сможете покататься на коньках по озеру
- Гид проведёт обряд задабривания духов, расскажет о легендах и традициях местного населения
17:00 — приезжаем в Куркут. У вас будет свободное время до 17:30
21:00–21:30 — возвращаемся в Иркутск
Организационные детали
- Поездка пройдёт на микроавтобусе Volkswagen
- Перед тем как сесть в хивус, мы проводим инструктаж по технике безопасности
- Дополнительно по желанию оплачивается питание и аренда коньков — 600-700 ₽ за чел.
- Экскурсия отменяется в штормовую погоду или если температура воздуха ниже 30ºC
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе гостиницы «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 117 туристов
Вся моя жизнь связана с Байкалом: каждое лето в детстве я проводила в Листвянке на даче родителей. Недавно начала проводить и организовывать поездки по живописным уголкам края. Туры веду я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
2 фев 2025
Все прошло отлично, очень хорошая организация экскурсии, день прошел интересно и насыщенно, гид всегда была на связи, все объяснила перед экскурсией.
Входит в следующие категории Иркутска
Похожие экскурсии из Иркутска
Индивидуальная
до 8 чел.
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Путешествие по Ольхону на УАЗе: скалы, дюны, зимние гроты и обед с омулем. Уникальные виды Байкала круглый год ждут вас
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
26 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Зимний Байкал: самый большой каток в мире
Байкал зимой - это волшебство! Катание на коньках по льду с пузырьками, посещение священных мест и дегустация бурятской кухни ждут вас
Начало: Возле гостиницы «Ангара»
29 ноя в 06:00
30 ноя в 06:00
от 21 000 ₽ за человека
Водная прогулка
Экскурсия на хивусе в бухту Песчаная
Отправляйтесь на хивусе из Листвянки к бухте Песчаная. Полюбуйтесь ледяными узорами и катайтесь на коньках по Байкалу. Уникальные пейзажи ждут вас
Начало: В поселке Листвянка
6 фев в 10:00
7 фев в 10:00
12 500 ₽ за человека