Горный воздух Восточных Саян, шум бурных рек и целебные источники Аршана создают уникальную атмосферу. Путешествие начинается с Байкальского серпантина, где открываются панорамные виды на Байкал. Традиционная бурятская кухня, Монгольский рынок с целебными травами и статуя Будды Медицины добавят колорита. Завершение в этнокомплексе «Саянский марал» и буддийском дацане погрузит в гармонию природы и традиций

Наш маршрут начнётся с Байкальского серпантина — живописной дороги, с которой открывается панорамный вид на самую южную точку Байкала. Здесь же вы увидите белоснежный мраморный карьер.

По дороге сделаем остановку на обед. Вы познакомитесь с традиционной бурятской кухней и попробуете: буузы, бухлер, шулэн и многое другое.

Заглянем на Монгольский рынок, где можно выбрать целебные травы, собранные в Саянских горах, и уникальные национальные изделия.

Двигаемся дальше к статуе Будды Медицины — символу исцеления и внутренней гармонии.

Затем отправимся к целебным источникам Аршана. Нас ждёт прогулка по хвойному лесу, ведущая к живописному берегу реки. Вы полюбуетесь величественными утёсами и насладитесь свежим горным воздухом.

В завершение посетим этнокомплекс «Саянский марал» и заглянем в место силы — буддийский дацан.

В поездке вы услышите:

как зародился курорт Аршан и как здесь открыли минеральные источники

какие легенды связаны с этими местами

о бурятах, их традициях, верованиях и укладе жизни

Примерный тайминг экскурсии:

07:45 — выезд из Иркутска

10:00 — санитарная остановка в живописном посёлке Култук

11:30–12:30 — обед в этническом кафе

12:30–13:20 — дацан

13:30–15:30 — рынок, а затем прогулка по экологической тропе к водопаду и реке Кынгарги

16:00–16:45 — экскурсия на мараловой ферме («Саянский марал»)

17:15–18:00 — горячие источники

18:00–18:30 — ужин

18:30–22:00 — возвращение в Иркутск

