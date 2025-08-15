Мои заказы

Магия Аршана: из Иркутска в сердце горной сказки

Путешествие в Аршан подарит незабываемые впечатления: горный воздух, целебные источники и буддийские святыни ждут вас
Горный воздух Восточных Саян, шум бурных рек и целебные источники Аршана создают уникальную атмосферу. Путешествие начинается с Байкальского серпантина, где открываются панорамные виды на Байкал.

Традиционная бурятская кухня, Монгольский рынок с целебными травами и статуя Будды Медицины добавят колорита.

Завершение в этнокомплексе «Саянский марал» и буддийском дацане погрузит в гармонию природы и традиций
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Панорамные виды Байкала
  • 🍲 Традиционная бурятская кухня
  • 🧘 Статуя Будды Медицины
  • 🌿 Целебные источники Аршана
  • 🏔️ Этнокомплекс «Саянский марал»
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Байкальский серпантин
  • Монгольский рынок
  • Статуя Будды Медицины
  • Этнокомплекс «Саянский марал»
  • Буддийский дацан

Описание экскурсии

Наш маршрут начнётся с Байкальского серпантина — живописной дороги, с которой открывается панорамный вид на самую южную точку Байкала. Здесь же вы увидите белоснежный мраморный карьер.

По дороге сделаем остановку на обед. Вы познакомитесь с традиционной бурятской кухней и попробуете: буузы, бухлер, шулэн и многое другое.

Заглянем на Монгольский рынок, где можно выбрать целебные травы, собранные в Саянских горах, и уникальные национальные изделия.

Двигаемся дальше к статуе Будды Медицины — символу исцеления и внутренней гармонии.

Затем отправимся к целебным источникам Аршана. Нас ждёт прогулка по хвойному лесу, ведущая к живописному берегу реки. Вы полюбуетесь величественными утёсами и насладитесь свежим горным воздухом.

В завершение посетим этнокомплекс «Саянский марал» и заглянем в место силы — буддийский дацан.

В поездке вы услышите:

  • как зародился курорт Аршан и как здесь открыли минеральные источники
  • какие легенды связаны с этими местами
  • о бурятах, их традициях, верованиях и укладе жизни

Примерный тайминг экскурсии:

  • 07:45 — выезд из Иркутска
  • 10:00 — санитарная остановка в живописном посёлке Култук
  • 11:30–12:30 — обед в этническом кафе
  • 12:30–13:20 — дацан
  • 13:30–15:30 — рынок, а затем прогулка по экологической тропе к водопаду и реке Кынгарги
  • 16:00–16:45 — экскурсия на мараловой ферме («Саянский марал»)
  • 17:15–18:00 — горячие источники
  • 18:00–18:30 — ужин
  • 18:30–22:00 — возвращение в Иркутск

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn 2018 г. в.
  • Дополнительные расходы: национальный парк «Тункинский» — 200 ₽ за чел., купание в горячих источниках — 250 ₽ за чел., ферма с оленями — 300 ₽ за чел., ферма со страусами — 300 ₽ за чел., обед — по желанию
  • С вами буду я или другой водитель-гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У сквера Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 136 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии.
читать дальше

Помогаем гостям погрузиться в неповторимую атмосферу каждого места и узнать больше о его истории, культуре и традициях. Мы постоянно совершенствуемся и изучаем новые направления, чтобы предложить наиболее яркие маршруты. Заботимся о том, чтобы каждый гость получил максимум удовольствия от поездки, поэтому всегда стараемся учесть все пожелания и предпочтения. С нами ваше путешествие станет незабываемым и полным ярких впечатлений! Присоединяйтесь к нам — и мы поможем вам открыть наш регион во всей его красе и многообразии!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Наталья
Наталья
15 авг 2025
Экскурсия проходит по таким местам, что глаз радуется каждую секунду. Очень красиво! Понравился формат индивидуальной поездки, подстроенной под наши запросы.

Входит в следующие категории Иркутска

