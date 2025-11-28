Найдено 3 экскурсии в категории « Новогодние 2026 » в Иркутске, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

Пешая 3 часа Мини-группа до 6 чел. Зимняя сказка Иркутска: традиции Рождества и Нового года Начало: Сквер имени Кирова «Какой же Новый год без сладостей, ароматного горячего шоколада и волшебства подарков» Расписание: В любой свободный день с 9.00 до 17.00 Возможно проведение после 17.00 без творческого мастер-класса 3300 ₽ за человека Пешая 3 часа Мини-группа до 6 чел. Зимняя сказка Иркутска Погулять по украшенному городу и узнать о праздничных традициях разных эпох Начало: В сквере им. Кирова «Как в 19 и начале 20 веков иркутская элита праздновала Новый год» Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00 2700 ₽ за человека На автобусе 2 часа Квест Квест-легенда для детей «Затерянный прииск и снежные псы» Начало: 44-ый км Байкальского тракта «Стихи, конфеты и дружное "Дед Мороз выходи"» 3900 ₽ за человека

