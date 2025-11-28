Мини-группа
до 6 чел.
Зимняя сказка Иркутска: традиции Рождества и Нового года
Начало: Сквер имени Кирова
«Какой же Новый год без сладостей, ароматного горячего шоколада и волшебства подарков»
Расписание: В любой свободный день с 9.00 до 17.00 Возможно проведение после 17.00 без творческого мастер-класса
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
3300 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Зимняя сказка Иркутска
Погулять по украшенному городу и узнать о праздничных традициях разных эпох
Начало: В сквере им. Кирова
«Как в 19 и начале 20 веков иркутская элита праздновала Новый год»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
2700 ₽ за человека
Квест
Квест-легенда для детей «Затерянный прииск и снежные псы»
Начало: 44-ый км Байкальского тракта
«Стихи, конфеты и дружное "Дед Мороз выходи"»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3900 ₽ за человека
