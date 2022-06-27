Знакомство с Сибирью

В этот прекрасный сезон Вам посчастливится увидеть Байкал и посетить Бурятскую республику поселок Аршан. И это всего за

В этот прекрасный сезон Вам посчастливится увидеть Байкал и посетить Бурятскую республику поселок Аршан. И это всего за 3 дня!
Знакомство с Сибирью
Знакомство с Сибирью
Знакомство с Сибирью
Знакомство с Сибирью
Знакомство с Сибирью
Знакомство с Сибирью
Знакомство с Сибирью
Знакомство с Сибирью
Знакомство с Сибирью
Знакомство с Сибирью
Знакомство с Сибирью
Знакомство с Сибирью
Знакомство с Сибирью
Знакомство с Сибирью
Знакомство с Сибирью
Знакомство с Сибирью
Знакомство с Сибирью
Ближайшие даты:
10
фев
12
мар

Что вас ожидает 🤩

Дивные панорамы Байкала
Дивные панорамы Байкала
Поднимемся на обзорную площадку камень Черского, откуда открывается панорамный вид на исток реки Ангара и бескрайнюю гладь Байкала
Самый большой каток в мире
Самый большой каток в мире
Весело проведем время катаясь на коньках
Удивительный Байкальский музей
Удивительный Байкальский музей
Здесь мы виртуально погрузимся на самую большую глубину озера – 1642 м.

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по городу Иркутск

Встреча в аэропорту г. Иркутск в 09:30(+5 МСК) по-местному времени. 

Возраст Иркутска уже более 360 лет и экскурсию мы начнем от самых старинных и значимых к самым современным и важным на сегодняшний день местам города.

И так, наш маршрут начинается с центра города, с главной площади Иркутска, это Сквер имени Кирова.

Именно в этом месте, проходят самые важные и главные мероприятия города.

Так же рядом со сквером расположена площадь трех церквей.

Церквей в нашем небольшом городе много, и одна из первых каменных сооружений, это Спасская церковь, рядом с ней расположен Польский костел, и Собор Богоявления.

Все они находятся на набережной реки Ангары.

Также мы посетим с Вами музей декабристов, узнаем много интересной и познавательной информации о нашем прекрасном городе.

Экскурсия по городу ИркутскЭкскурсия по городу ИркутскЭкскурсия по городу ИркутскЭкскурсия по городу Иркутск
2 день
Экскурсия в пос. Листвянка. Музей Тальцы, камень Черского, Байкальский музей

Экскурсия в пос. Листвянка представляет собой посещение самых интересных мест, расположенных на самом берегу оз. Байкал.

Первым делом, мы посетим архитектурно-этнографический Музей Тальцы.

Он находится на живописном берегу Ангары.

Здесь собраны уникальные памятники исторической архитектуры и деревянного зодчества.

Этот музейный комплекс под открытым небом привлекает посетителей возможностью знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.

После знакомства с музеем, мы направимся на обзорную площадку камень Черского, отсюда открывается панорамный вид на исток реки Ангара и бескрайнюю гладь Байкала.

Обед.

Далее мы отправимся с Вами в Байкальский музей.

Здесь Вы виртуально погрузитесь на самую большую глубину озера – 1642м.

В музее собраны уникальные экспонаты, огромные аквариумы содержат эндемиков озера, для которых воссозданы специальные условия обитания.

По завершении экскурсии – возвращение в отель.

Экскурсия в пос. Листвянка. Музей Тальцы, камень Черского, Байкальский музейЭкскурсия в пос. Листвянка. Музей Тальцы, камень Черского, Байкальский музейЭкскурсия в пос. Листвянка. Музей Тальцы, камень Черского, Байкальский музейЭкскурсия в пос. Листвянка. Музей Тальцы, камень Черского, Байкальский музей
3 день
Экскурсия в пос. Аршан

После завтрака отправление в пос. Аршан.

Он находится в 200 км от г. Иркутск.

Чем он славится, спросите Вы?

Это прекрасное место, со своей энергетикой, своей культурой и потрясающими местами.

Аршан также является лечебным курортом, многие едут сюда, чтобы привести себя в тонус, отдохнуть и зарядиться энергией.

На Аршане Вы посетите водопад, поднимитесь на обзорные площадки, прогуляетесь по местному рынку и можете вдоволь напиться из источника целебной воды.

Природа Аршана уникальна, ведь именно в этом месте можно прогуляться у подножья Восточных Саян.

После завершения экскурсии, отправление обратно в город Иркутск.

Экскурсия в пос. АршанЭкскурсия в пос. АршанЭкскурсия в пос. АршанЭкскурсия в пос. Аршан
4 день
Отъезд

Завершение программы в Иркутске.

Выселение из отеля до 12:00.

Трансфер отвезет вас в аэропорт (организуется групповой трансфер к самому раннему времени вылета участников).

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Иркутск». Номер категории «Супериор» при двухместном размещении.

Доплата за одноместное размещение – 14 700 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в отеле «Иркутск». Номер категории «Супериор» при двухместном размещении (день 1,2,3)
  • Обзорная экскурсия по г. Иркутск
  • Билеты в музей Декабристов
  • Аренда коньков
  • Билеты в Байкальский музей
  • Билеты в архитектурно-этнографический музей Тальцы
  • Билеты на кресельный подъемник на камень Черского
  • Все трансферы и передвижения, указанные в программе
  • Питание по программе: день 1 – завтрак, обед день 2 – завтрак, обед день 3 – завтрак день 4 – завтрак
  • Услуги гида (1,2,3 день)
  • Полис туриста
  • Разрешение в нац. парк
Что не входит
  • Авиа- ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Дополнительное питание, услуги и трансферы, не указанные в программе или указанные за дополнительную стоимость
  • Алкогольная, табачная, сувенирная и иная продукция
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Для детей от 5 лет до 12 лет включительно предоставляется скидка 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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