Острова, озёра и ландшафт Байкала: путешествие в Восточную Сибирь в мини-группе

Изучить юг Ольхона, побывать на Хобое и заглянуть на Замогой понаблюдать за нерпами
Байкал умеет баловать незабываемыми видами и удивительными локациями.

Отправляемся в путешествие к озеру, чтобы испытать всё на себе! За несколько дней вы побываете на северной и южной части Ольхона, увидите мыс
читать дальше

Хобой и статую Хранителя Байкала, прогуляетесь по Саду камней и подойдёте к озеру Сердце.

Вас ждёт катерная прогулка по водоёму: приблизитесь к лежбищу нерп, остановитесь у буддийской ступы на острове Огой и искупаетесь в Щучьем озере.

Острова, озёра и ландшафт Байкала: путешествие в Восточную Сибирь в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: удобную обувь и одежду для перемещений по пересечённой местности, головной убор, солнцезащитные очки, дождевик, тёплые вещи на случай похолодания, купальник и пляжные принадлежности.

Программа тура по дням

1 день

Переезд на Ольхон: Мраморный карьер и переправа

Встреча группы в Иркутске. Отсюда мы отправимся на остров Ольхон — один из самых живописных уголков озера Байкал. По дороге сделаем остановку у Мраморного карьера, где можно будет осмотреть заброшенные разработки и сделать яркие фотографии. Далее доедем до переправы, пересечём пролив на пароме и направимся к месту проживания. Заселение в отель и отдых.

2 день

Южный Ольхон: скала Трезубец, Сад камней и озеро Сердце

После завтрака отправимся на экскурсию по южной части острова. Нас ждёт встреча со скалой Трезубец, которая напоминает форму мифического оружия, прогулка по загадочному Саду камней и посещение Одинокой берёзы — дерева, ставшего природным символом острова. Увидим озеро Сердце, лежащее в укромной впадине и действительно напоминающее очертания сердца. Экскурсия продлится с 10:00 до 15:00. После возвращения — свободное время: можно будет искупаться, позагорать и прогуляться по побережью.

3 день

Северный Ольхон: мысы, легенды и панорамы

Утром, в 8:00, начнётся экскурсия по северу острова. Первой остановкой станет мыс Узуры — здесь расположена первая метеостанция на Байкале. Затем увидим статую Хранителя Байкала и природную скальную композицию Три брата, связанную с местными легендами. Посетим мыс Шунтэ, а главным пунктом маршрута станет мыс Хобой — самая северная точка Ольхона, с которой открываются захватывающие виды на водную гладь. Возвращение в Хужир — около 13:00–14:00. Вторая половина дня свободная: можно будет отправиться на прогулку или провести время у воды.

4 день

Прогулка на катере: острова Замогой и Огой

Сегодня с утра покинем Хужир и отправимся в путешествие на быстроходном катере. Сделаем остановку у острова Замогой, чтобы с воды понаблюдать за байкальскими нерпами и сфотографировать их. Затем высадимся на острове Огой и поднимемся к буддийской ступе Просветления, установленной на самой высокой точке. Переход займёт около часа.

Следующая остановка — местность Сурхайте-Нур, пройдём к источникам, насыщенным ионами серебра. По желанию можно пообедать в позной на берегу Байкала (за свой счёт). Для желающих — купание в озере Сурхайте-Нур, также известном как Щучье озеро. После — возвращение в Хужир и свободное время на отдых, купание или прогулки.

5 день

Окончание тура

После завтрака — выселение и возвращение в Иркутск.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник54 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер из/до аэропорта, от/до вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Переезд до Иркутска и обратно
  • Питание (в среднем 500-700 ₽ за один приём пищи)
  • Доплата за 1-местное размещение - 4500 ₽ за весь тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 9:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
Меня зовут Александр, живу в Иркутске с самого рождения, много лет работал в сфере гостеприимства в разных отелях и ресторанах. Сейчас у меня несколько своих небольших отелей по городу. В
читать дальше

связи с частым запросом гостей на проведение экскурсий или предоставления услуг трансфера объездил и обошёл весь Байкал, появились любимые места, куда теперь на регулярной основе вожу гостей города. Каждый тур — это не просто маршрут, а тщательно продуманное путешествие с душой. Без спешки, без шаблонов, с заботой о комфорте и эмоциях. Я сам сопровождаю группы, лично проверяю все точки и беру на себя всю организацию — от трансфера до мелочей в рюкзаке. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее приключение — добро пожаловать.

54 000 ₽ за человека