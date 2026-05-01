Отправляемся в путешествие к озеру, чтобы испытать всё на себе! За несколько дней вы побываете на северной и южной части Ольхона, увидите мыс
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: удобную обувь и одежду для перемещений по пересечённой местности, головной убор, солнцезащитные очки, дождевик, тёплые вещи на случай похолодания, купальник и пляжные принадлежности.
Программа тура по дням
Переезд на Ольхон: Мраморный карьер и переправа
Встреча группы в Иркутске. Отсюда мы отправимся на остров Ольхон — один из самых живописных уголков озера Байкал. По дороге сделаем остановку у Мраморного карьера, где можно будет осмотреть заброшенные разработки и сделать яркие фотографии. Далее доедем до переправы, пересечём пролив на пароме и направимся к месту проживания. Заселение в отель и отдых.
Южный Ольхон: скала Трезубец, Сад камней и озеро Сердце
После завтрака отправимся на экскурсию по южной части острова. Нас ждёт встреча со скалой Трезубец, которая напоминает форму мифического оружия, прогулка по загадочному Саду камней и посещение Одинокой берёзы — дерева, ставшего природным символом острова. Увидим озеро Сердце, лежащее в укромной впадине и действительно напоминающее очертания сердца. Экскурсия продлится с 10:00 до 15:00. После возвращения — свободное время: можно будет искупаться, позагорать и прогуляться по побережью.
Северный Ольхон: мысы, легенды и панорамы
Утром, в 8:00, начнётся экскурсия по северу острова. Первой остановкой станет мыс Узуры — здесь расположена первая метеостанция на Байкале. Затем увидим статую Хранителя Байкала и природную скальную композицию Три брата, связанную с местными легендами. Посетим мыс Шунтэ, а главным пунктом маршрута станет мыс Хобой — самая северная точка Ольхона, с которой открываются захватывающие виды на водную гладь. Возвращение в Хужир — около 13:00–14:00. Вторая половина дня свободная: можно будет отправиться на прогулку или провести время у воды.
Прогулка на катере: острова Замогой и Огой
Сегодня с утра покинем Хужир и отправимся в путешествие на быстроходном катере. Сделаем остановку у острова Замогой, чтобы с воды понаблюдать за байкальскими нерпами и сфотографировать их. Затем высадимся на острове Огой и поднимемся к буддийской ступе Просветления, установленной на самой высокой точке. Переход займёт около часа.
Следующая остановка — местность Сурхайте-Нур, пройдём к источникам, насыщенным ионами серебра. По желанию можно пообедать в позной на берегу Байкала (за свой счёт). Для желающих — купание в озере Сурхайте-Нур, также известном как Щучье озеро. После — возвращение в Хужир и свободное время на отдых, купание или прогулки.
Окончание тура
После завтрака — выселение и возвращение в Иркутск.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|54 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер из/до аэропорта, от/до вокзала
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Переезд до Иркутска и обратно
- Питание (в среднем 500-700 ₽ за один приём пищи)
- Доплата за 1-местное размещение - 4500 ₽ за весь тур