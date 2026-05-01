Сегодня с утра покинем Хужир и отправимся в путешествие на быстроходном катере. Сделаем остановку у острова Замогой, чтобы с воды понаблюдать за байкальскими нерпами и сфотографировать их. Затем высадимся на острове Огой и поднимемся к буддийской ступе Просветления, установленной на самой высокой точке. Переход займёт около часа.

Следующая остановка — местность Сурхайте-Нур, пройдём к источникам, насыщенным ионами серебра. По желанию можно пообедать в позной на берегу Байкала (за свой счёт). Для желающих — купание в озере Сурхайте-Нур, также известном как Щучье озеро. После — возвращение в Хужир и свободное время на отдых, купание или прогулки.