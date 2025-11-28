Мои заказы

Наедине с Малым Морем: природные достопримечательности Байкала и «Сибирский Париж»

Полюбоваться панорамами царства льда и познакомиться со столицей Восточной Сибири
Зимние каникулы — время приключений и новогодней сказки.

Это небольшое путешествие подарит возможность увидеть невероятные байкальские пейзажи и узнать историю Иркутска, который именуют «Сибирским Парижем».

Вместе мы отправимся к Малому Морю, где вы сможете покататься на коньках по глади самого глубокого озера, а после — согреться травяным чаем из самовара.

Программа тура предусматривает ваш самостоятельный выбор наиболее интересных мест, которые можно посетить.
Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).

Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно за свой счет.

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.

Программа тура по дням

1 день

Малое Море, бухта Змеиная и панорамы Байкала

Встретим вас в Иркутске, позавтракаем и поедем к Малому Морю. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов.

Доберёмся до базы отдыха, разместимся и пообедаем, а затем едем на экскурсию в бухту Змеиную. Это место невероятной красоты: скалы, окружающие водоём, образуют воронку, а вдоль берега проходит линия пляжа. Здесь находятся лечебные горячие источники.

На Большом Байкале нас ждут торосы, зеркальный лёд и головокружительные пейзажи. Здесь попробуем студёную воду Байкала, самые отважные смогут даже умыться. Согреемся ароматным травяным чаем из самовара. Желающие смогут покататься на коньках.

После насыщенного дня вернёмся на базу отдыха и поужинаем.

2 день

Свободный день

Сегодня предлагаем вам провести день в свободном режиме. Вы можете заказать дополнительные экскурсии. Рекомендуем посетить остров Ольхон (мыс Бурхан, наплески и сокуи), остров Огой и мыс Дракона, бухту Ая. С программой любой дополнительной экскурсии вы сможете ознакомиться по первому запросу.

3 день

Экскурсия по Иркутску

После завтрака у вас будет свободное время. По желанию можно отправиться на дополнительную экскурсию или самостоятельно прогуляться.

Пообедав, поедем в Иркутск. Вечером нас ждёт обзорная экскурсия по «Сибирскому Парижу», во время которой мы узнаем историю города. Посетим Спасскую церковь и польский костёл, а также увидим памятник А. В. Колчаку, пройдём по скверу им. Кирова. Прогуляемся по современному 130-му кварталу, архитектура которого сохранила в себе дух старины.

После экскурсии заселимся в гостиницу.

4 день

Возвращение домой

После завтрака освобождаем номера до 12:00. Организуем трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал к вашему рейсу.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Услуги гида
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии и развлечения по программе
Что не входит в цену
  • Перелёт/переезд до Иркутска и обратно
  • Питание (не указанное в программе)
  • 1-местное размещение - 15 400 ₽
  • Дополнительные экскурсии и активности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 8:30-9:30
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 110 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

И
Ирина
28 ноя 2025
Очень понравилась наша команда — все такие отзывчивые, умные и дружелюбные. Время и программа были расписаны очень удобно, не было скучных моментов. Экскурсии просто захватывали дух — столько тайн и
интересных деталей! Особая благодарность нашему гиду Ирине, которая рассказывала так увлекательно, что слушать было одно удовольствие. Она помогла нам познакомиться, сблизить всю группу и сделала эту поездку по-настоящему незабываемой. Всем желаю здоровья, успехов и всего самого лучшего!

