Зимние каникулы — время приключений и новогодней сказки. Это небольшое путешествие подарит возможность увидеть невероятные байкальские пейзажи и узнать историю Иркутска, который именуют «Сибирским Парижем». Вместе мы отправимся к Малому Морю, где вы сможете покататься на коньках по глади самого глубокого озера, а после — согреться травяным чаем из самовара. Программа тура предусматривает ваш самостоятельный выбор наиболее интересных мест, которые можно посетить.

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт

Свидетельство о рождении (для детей)

Полис ОМС

Тёплая обувь

Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)

Брюки

Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)

Тёплый двухслойный шарф

Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.

Термобельё

Флиска

Свитер, футболка

Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)

Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук

Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)

Термос (на свое усмотрение)

Личная аптечка

Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).

Организация:

Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно за свой счет.

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.