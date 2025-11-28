Это небольшое путешествие подарит возможность увидеть невероятные байкальские пейзажи и узнать историю Иркутска, который именуют «Сибирским Парижем».
Вместе мы отправимся к Малому Морю, где вы сможете покататься на коньках по глади самого глубокого озера, а после — согреться травяным чаем из самовара.
Программа тура предусматривает ваш самостоятельный выбор наиболее интересных мест, которые можно посетить.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).
Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).
При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно за свой счет.
Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.
Программа тура по дням
Малое Море, бухта Змеиная и панорамы Байкала
Встретим вас в Иркутске, позавтракаем и поедем к Малому Морю. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов.
Доберёмся до базы отдыха, разместимся и пообедаем, а затем едем на экскурсию в бухту Змеиную. Это место невероятной красоты: скалы, окружающие водоём, образуют воронку, а вдоль берега проходит линия пляжа. Здесь находятся лечебные горячие источники.
На Большом Байкале нас ждут торосы, зеркальный лёд и головокружительные пейзажи. Здесь попробуем студёную воду Байкала, самые отважные смогут даже умыться. Согреемся ароматным травяным чаем из самовара. Желающие смогут покататься на коньках.
После насыщенного дня вернёмся на базу отдыха и поужинаем.
Свободный день
Сегодня предлагаем вам провести день в свободном режиме. Вы можете заказать дополнительные экскурсии. Рекомендуем посетить остров Ольхон (мыс Бурхан, наплески и сокуи), остров Огой и мыс Дракона, бухту Ая. С программой любой дополнительной экскурсии вы сможете ознакомиться по первому запросу.
Экскурсия по Иркутску
После завтрака у вас будет свободное время. По желанию можно отправиться на дополнительную экскурсию или самостоятельно прогуляться.
Пообедав, поедем в Иркутск. Вечером нас ждёт обзорная экскурсия по «Сибирскому Парижу», во время которой мы узнаем историю города. Посетим Спасскую церковь и польский костёл, а также увидим памятник А. В. Колчаку, пройдём по скверу им. Кирова. Прогуляемся по современному 130-му кварталу, архитектура которого сохранила в себе дух старины.
После экскурсии заселимся в гостиницу.
Возвращение домой
После завтрака освобождаем номера до 12:00. Организуем трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал к вашему рейсу.
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер из/до аэропорта или ж/д вокзала
- Услуги гида
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии и развлечения по программе
Что не входит в цену
- Перелёт/переезд до Иркутска и обратно
- Питание (не указанное в программе)
- 1-местное размещение - 15 400 ₽
- Дополнительные экскурсии и активности