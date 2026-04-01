Архитектура и природа Сибири: достопримечательности Байкала, Иркутск и Листвянка

Побывать у Шаман-камня, посетить Ольхон и заглянуть в музей под открытым небом «Тальцы»
В этом путешествии история встречается с природой Байкала. Начнём путь с Иркутска, города старинных храмов и купеческих кварталов. Далее осмотрим деревянные шедевры музея «Тальцы», простор Листвянки и аквариумы Байкальского музея.
Продолжением станут берега Малого Моря, остров Ольхон, урочище Песчаное.

Будет возможность увидеть Долину каменных духов и подняться к точкам, откуда открываются панорамы Байкала. Финальный аккорд — спокойствие Змеиной бухты с чаепитием на берегу.

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск, Листвянка и первая встреча с Байкалом

Путешествие к Байкалу начинается в сердце Сибири — Иркутске. Встреча участников организована в аэропорту (8:00–8:30) и на железнодорожном вокзале (9:00–9:30).

После прибытия запланирован сытный сибирский завтрак, а затем — знакомство с Иркутском. Экскурсия начнётся у основания первой крепости, заложенной в 1661 году казаком Яковом Похабовым. Путешественники увидят Спасскую церковь, Богоявленский собор и Польский костёл, прогуляются мимо Вечного огня, Московских ворот и памятника первым покорителям Сибири.

Далее маршрут пройдёт через Знаменский монастырь и монумент Адмиралу Колчаку, затем вдоль старинного Большого проспекта, ныне улицы Карла Маркса, до бульвара Гагарина. Здесь установлен памятник императору Александру III, напоминающий о строительстве Транссибирской магистрали. Путешественники увидят и Мавританский замок, и Белый дом, бывшую резиденцию генерал-губернаторов.

Завершением прогулки станет 130-й квартал — Иркутская слобода, где восстановленные деревянные дома превращают прогулку в путешествие во времени. Здесь же гостей ждёт символ города — знаменитый бабр.

После обеда группа направится в сторону Байкала. Дорога до Листвянки (около 70 км) проходит среди хвойных лесов, вдоль вод Иркутского водохранилища и Ангары.

Посетим музейного комплекса «Тальцы» — музея под открытым небом, где собраны деревянные постройки 18–19 веков. Здесь можно увидеть Казанскую церковь, Спасскую башню Илимского острога, зайти в старинные усадьбы и школу, ощутить атмосферу сибирской деревни прошлых веков.

По прибытии в Листвянку путешественники побывают у Шаман-камня, где оживает легенда о Байкале и его непокорной дочери. Затем заглянем в Байкальский музей.

Завершением дня станет прогулка по рыбному рынку, здесь можно попробовать копчёного омуля, хариуса или сига и приобрести сувениры из дерева, бересты и байкальских камней.

После обеда группа возвращается в Иркутск, где запланировано размещение в гостинице. Вечер свободный.

2 день

Путь к Малому Морю

После завтрака начинается переезд (около 250 км) к Малому Морю — одному из живописнейших участков Байкала. Дорога пройдёт через Еланцы и Тажеранские ворота, среди степей, тайги и гор.

На пути предусмотрены остановки у бронзового орла с размахом крыльев 7 м — символа защиты этих мест, а также на смотровой площадке Куркутского залива, где установлен памятник Бродяге — герою песни «По диким степям Забайкалья».

По прибытии в район Малого моря — размещение в отеле и обед.

Во второй половине дня путешественников ждёт пешеходная экскурсия по побережью с местным гидом. Это знакомство с природой и культурой Байкала, рассказ о шаманских традициях и духах озера. С обзорных площадок открываются виды на остров Ольхон, мыс Кобылья Голова, остров Огой и пролив Ольхонские ворота.

Вечером — ужин и отдых на берегу.

3 день

Путешествие на остров Ольхон

Сегодня запланирована поездка на главный остров Байкала — Ольхон. Маршрут включает переправу через пролив Ольхонские ворота, затем поездку по острову до северной точки — мыса Хобой.

В программе: мыс Бурхан и скала Шаманка, древнее место силы и одно из самых известных мест Байкала; урочище Песчаное, где можно увидеть необычные «ходульные деревья» и движущиеся пески; мыс Хобой — точка, с которой открывается панорама самого широкого места Байкала.

На смотровой площадке запланирован обед-пикник. Также путешественники увидят скульптуру «Хранитель Байкала», созданную скульптором Даши Намдаковым.

После насыщенного дня — возвращение в отель и ужин.

4 день

Долина каменных духов

Отправимся в Долину каменных духов. Это место известно своими природными скульптурами, созданными ветром и временем. Каменные изваяния напоминают людей, животных и фантастические образы, а местные легенды связывают их с древними шаманами и духами.

5 день

Бухта Змеиная и панорамы Байкала

Поездка к бухте Змеиной проходит вдоль западного побережья Байкала. Смотровые площадки открывают захватывающие виды на открытый Байкал, остров Ольхон и пролив Ольхонские ворота.

В бухте организовано чаепитие с байкальскими травами. Это уединённое место отличается тишиной и атмосферой покоя — идеальный финал активной части путешествия.

6 день

Возвращение в Иркутск

Утро последнего дня начинается с завтрака и свободного времени. Освобождение номеров — до 12:00.
Около 14:30 — выезд в Иркутск (около 4 часов пути, 250 км). Дорога проходит среди привычных пейзажей Байкала, позволяя в тишине вспомнить пережитое.

Прибытие в Иркутск ориентировочно в 19:00–20:30. Трансфер в центр города, на вокзал или в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-3-местное размещение (за одного), май и июнь72 001 ₽
2-3-местное размещение (за одного), июль и август78 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе (1-й день - завтрак, обед 2-5-й дни - завтрак, обед, ужин 6-й день - завтрак)
  • Трансфер от/до аэропорта или вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе: обзорная экскурсия по Иркутску, этнографический музей «Тальцы», музей Байкала с аквариумами, прогулка по Листвянке, пешеходная экскурсия по побережью Малого моря, 1-дневный тур на остров Ольхон, экскурсия по Тажеранской степи и Долине каменных духов, экскурсия к панорамам Байкала и в бухту Змеиную (с чаепитием из самовара)
  • Входные билеты по программе: музей «Тальцы», Байкальский музей
  • Сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты или ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - 30 000 ₽
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, 8:00-8:30. Встреча на железнодорожном вокзале, 9:00-9:30
Завершение: Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал, 19:00-20:30
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 226 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты заездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

