Путешествие к Байкалу начинается в сердце Сибири — Иркутске. Встреча участников организована в аэропорту (8:00–8:30) и на железнодорожном вокзале (9:00–9:30).

После прибытия запланирован сытный сибирский завтрак, а затем — знакомство с Иркутском. Экскурсия начнётся у основания первой крепости, заложенной в 1661 году казаком Яковом Похабовым. Путешественники увидят Спасскую церковь, Богоявленский собор и Польский костёл, прогуляются мимо Вечного огня, Московских ворот и памятника первым покорителям Сибири.

Далее маршрут пройдёт через Знаменский монастырь и монумент Адмиралу Колчаку, затем вдоль старинного Большого проспекта, ныне улицы Карла Маркса, до бульвара Гагарина. Здесь установлен памятник императору Александру III, напоминающий о строительстве Транссибирской магистрали. Путешественники увидят и Мавританский замок, и Белый дом, бывшую резиденцию генерал-губернаторов.

Завершением прогулки станет 130-й квартал — Иркутская слобода, где восстановленные деревянные дома превращают прогулку в путешествие во времени. Здесь же гостей ждёт символ города — знаменитый бабр.

После обеда группа направится в сторону Байкала. Дорога до Листвянки (около 70 км) проходит среди хвойных лесов, вдоль вод Иркутского водохранилища и Ангары.

Посетим музейного комплекса «Тальцы» — музея под открытым небом, где собраны деревянные постройки 18–19 веков. Здесь можно увидеть Казанскую церковь, Спасскую башню Илимского острога, зайти в старинные усадьбы и школу, ощутить атмосферу сибирской деревни прошлых веков.

По прибытии в Листвянку путешественники побывают у Шаман-камня, где оживает легенда о Байкале и его непокорной дочери. Затем заглянем в Байкальский музей.

Завершением дня станет прогулка по рыбному рынку, здесь можно попробовать копчёного омуля, хариуса или сига и приобрести сувениры из дерева, бересты и байкальских камней.

После обеда группа возвращается в Иркутск, где запланировано размещение в гостинице. Вечер свободный.