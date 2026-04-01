Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Иркутск, Листвянка и первая встреча с Байкалом
Путешествие к Байкалу начинается в сердце Сибири — Иркутске. Встреча участников организована в аэропорту (8:00–8:30) и на железнодорожном вокзале (9:00–9:30).
После прибытия запланирован сытный сибирский завтрак, а затем — знакомство с Иркутском. Экскурсия начнётся у основания первой крепости, заложенной в 1661 году казаком Яковом Похабовым. Путешественники увидят Спасскую церковь, Богоявленский собор и Польский костёл, прогуляются мимо Вечного огня, Московских ворот и памятника первым покорителям Сибири.
Далее маршрут пройдёт через Знаменский монастырь и монумент Адмиралу Колчаку, затем вдоль старинного Большого проспекта, ныне улицы Карла Маркса, до бульвара Гагарина. Здесь установлен памятник императору Александру III, напоминающий о строительстве Транссибирской магистрали. Путешественники увидят и Мавританский замок, и Белый дом, бывшую резиденцию генерал-губернаторов.
Завершением прогулки станет 130-й квартал — Иркутская слобода, где восстановленные деревянные дома превращают прогулку в путешествие во времени. Здесь же гостей ждёт символ города — знаменитый бабр.
После обеда группа направится в сторону Байкала. Дорога до Листвянки (около 70 км) проходит среди хвойных лесов, вдоль вод Иркутского водохранилища и Ангары.
Посетим музейного комплекса «Тальцы» — музея под открытым небом, где собраны деревянные постройки 18–19 веков. Здесь можно увидеть Казанскую церковь, Спасскую башню Илимского острога, зайти в старинные усадьбы и школу, ощутить атмосферу сибирской деревни прошлых веков.
По прибытии в Листвянку путешественники побывают у Шаман-камня, где оживает легенда о Байкале и его непокорной дочери. Затем заглянем в Байкальский музей.
Завершением дня станет прогулка по рыбному рынку, здесь можно попробовать копчёного омуля, хариуса или сига и приобрести сувениры из дерева, бересты и байкальских камней.
После обеда группа возвращается в Иркутск, где запланировано размещение в гостинице. Вечер свободный.
Путь к Малому Морю
После завтрака начинается переезд (около 250 км) к Малому Морю — одному из живописнейших участков Байкала. Дорога пройдёт через Еланцы и Тажеранские ворота, среди степей, тайги и гор.
На пути предусмотрены остановки у бронзового орла с размахом крыльев 7 м — символа защиты этих мест, а также на смотровой площадке Куркутского залива, где установлен памятник Бродяге — герою песни «По диким степям Забайкалья».
По прибытии в район Малого моря — размещение в отеле и обед.
Во второй половине дня путешественников ждёт пешеходная экскурсия по побережью с местным гидом. Это знакомство с природой и культурой Байкала, рассказ о шаманских традициях и духах озера. С обзорных площадок открываются виды на остров Ольхон, мыс Кобылья Голова, остров Огой и пролив Ольхонские ворота.
Вечером — ужин и отдых на берегу.
Путешествие на остров Ольхон
Сегодня запланирована поездка на главный остров Байкала — Ольхон. Маршрут включает переправу через пролив Ольхонские ворота, затем поездку по острову до северной точки — мыса Хобой.
В программе: мыс Бурхан и скала Шаманка, древнее место силы и одно из самых известных мест Байкала; урочище Песчаное, где можно увидеть необычные «ходульные деревья» и движущиеся пески; мыс Хобой — точка, с которой открывается панорама самого широкого места Байкала.
На смотровой площадке запланирован обед-пикник. Также путешественники увидят скульптуру «Хранитель Байкала», созданную скульптором Даши Намдаковым.
После насыщенного дня — возвращение в отель и ужин.
Долина каменных духов
Отправимся в Долину каменных духов. Это место известно своими природными скульптурами, созданными ветром и временем. Каменные изваяния напоминают людей, животных и фантастические образы, а местные легенды связывают их с древними шаманами и духами.
Бухта Змеиная и панорамы Байкала
Поездка к бухте Змеиной проходит вдоль западного побережья Байкала. Смотровые площадки открывают захватывающие виды на открытый Байкал, остров Ольхон и пролив Ольхонские ворота.
В бухте организовано чаепитие с байкальскими травами. Это уединённое место отличается тишиной и атмосферой покоя — идеальный финал активной части путешествия.
Возвращение в Иркутск
Утро последнего дня начинается с завтрака и свободного времени. Освобождение номеров — до 12:00.
Около 14:30 — выезд в Иркутск (около 4 часов пути, 250 км). Дорога проходит среди привычных пейзажей Байкала, позволяя в тишине вспомнить пережитое.
Прибытие в Иркутск ориентировочно в 19:00–20:30. Трансфер в центр города, на вокзал или в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-3-местное размещение (за одного), май и июнь
|72 001 ₽
|2-3-местное размещение (за одного), июль и август
|78 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе (1-й день - завтрак, обед 2-5-й дни - завтрак, обед, ужин 6-й день - завтрак)
- Трансфер от/до аэропорта или вокзала
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе: обзорная экскурсия по Иркутску, этнографический музей «Тальцы», музей Байкала с аквариумами, прогулка по Листвянке, пешеходная экскурсия по побережью Малого моря, 1-дневный тур на остров Ольхон, экскурсия по Тажеранской степи и Долине каменных духов, экскурсия к панорамам Байкала и в бухту Змеиную (с чаепитием из самовара)
- Входные билеты по программе: музей «Тальцы», Байкальский музей
- Сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Авиабилеты или ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - 30 000 ₽
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии