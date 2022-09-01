По прибытии в Иркутск начинается путешествие к сердцу озера Байкал – острову Ольхон.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.
Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.
Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.
Путь будет пролегать по живописным видам – вы прикоснетесь к очарованию байкальской природы по пути до Ольхона, окрашенная в теплые и богатые золотые осенние оттенки она вызывает особенное восхищение!
До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
Приехав на остров, вы заселитесь в его центре – поселке Хужир.
Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).
Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.
Туристы отмечают звенящую в воздухе энергетику места, ее ощущаешь кожей и сложно подобрать слова для выражения восторга!
Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день путешествия подходит к концу.
Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.
Вас ждет: Тажеранские степи; паромная переправа; Байкал; мыс Бурхан (скала Шаманка).
Включено в стоимость: групповой трансфер; проживание.
Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу озера Байкала.
После завтрака вы отправляетесь на настоящей местной достопримечательности – самому проходимому транспорту на острове Ольхон автомобилю УАЗ или ГАЗ – на север острова Ольхон.
Северная часть острова совершенно не похожа на ту, что ранее вы видели на Ольхоне.
Это не только необъятные просторы степей, здесь и непроходимая тайга, и песчаные дюны, и даже ходульные деревья.
В рамках экскурсии вы посетите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.
Открывающие отсюда виды поразят вас своим масштабом!
После вы достигнете самую популярную локацию северной части Ольхона – мыс Хобой.
Мыс расположен на самом севере острова.
Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.
И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины, с которой связана легенда о том, что Боги Тэнгри сделали из нее каменное изваяние из-за ее чрезмерной жадности, и суждено ей оставаться камнем, покуда на Земле будет зависть!
На Хобое вас будет ждать вкусный обед-пикник на свежем воздухе, после которого вы отправитесь на энергетически очень сильное место на Ольхоне – к мысу Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.
Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите удивительную и впечатляющую современную скульптуру «Хранитель Байкала», выполненную известным скульптором Даши Намдаковым.
Это был дар Байкалу, который сейчас стал местом, привлекающим туристов.
Вечером вы вернетесь обратно в Хужир, оставшееся время дня можно будет посвятить прогулке на конях (необходимо информировать заранее до выезда на Ольхон).
Вас ждет: мыс Саган-Хушун; мыс Любви; мыс Хобой; скульптура «Хранитель Байкала».
В стоимость включено: групповой трансфер; завтрак; обед-пикник; проживание; экскурсия; разрешение на посещение Прибайкальского национального парка.
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.
Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.
В первой половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение к Восточным Саянам.
В стоимость включено: групповой трансфер; завтрак; проживание.
Сегодня начинается ваше увлекательное путешествие, цель которого – поселок Аршан, расположившийся у подножия Восточных Саян.
Сев на групповой трансфер, вы отправитесь в Тункинский национальный парк с остановкой в поселке на берегу Байкала – Култук.
В уютном кафе с панорамным видом на Байкал пообедаем и отправимся дальше по Тункинской долине, которая находится в 25 км от поселка Култук.
Аршан – это приютившийся по соседству с грандиозно раскинувшимися Саянами поселок, место, богатое минеральными источниками.
По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.
Ваше знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида.
Вы сходите на знаменитые водопады, посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна».
Вековые кедры создают ощущения попадания в сказку.
Находясь там, вы чувствуете отрешенность от мирской суеты и соприкосновение с вечностью.
По пути вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры), полюбоваться красотами окружающих гор, попробовать минеральную воду Аршана.
Вечером у вас останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.
Вас ждет: буддийские дацаны; водопады; монгольский рынок; минеральные воды.
В стоимость включено: завтрак; групповой трансфер Аршан-Иркутск; экскурсия; услуги гида; проживание.
Прекрасно гулять у подножия гор, ощущая энергетику от их величественного соседства, но особенно впечатляет вид на долину, на соседние горы с вершины!
Сегодня вас ждет восхождение на одну из самых популярных вершин в Восточных Саянах – на пик Любви (высота 2124 м).
Тропа на пик Любви выходит из Аршана.
Вы отправитесь в путь в сопровождении опытного гида-проводника.
Он поведает вам романтичную легенду этого пика, проведет надежной тропой, и вы обязательно сможете стойко преодолеть весь путь и получить награду: потрясающий вид на осеннюю Тункинскую долину, раскинувшуюся где-то там, внизу, окрашенную в золотые краски осени, поразит ваше воображение!
А бескрайность Восточных Саян восхитит!
Среднее время восхождения – 4-5 часов.
Восхождение на пик – это возможность испытать свои силы и получить в итоге незабываемый опыт!
Альтернативный вариант восхождению на пик Любви – посещение целебных минеральных источников в Жемчуге.
Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.
После восхождения (или посещения горячих источников) вечером вас ждет обратная дорога в Иркутск, где завершится программа вашего тура.
За 5 дней вы познакомились с горами Восточных Саян и с самым популярным местом на Байкале – островом Ольхон.
Вы привезете из путешествия незабываемые, яркие воспоминания!
Вас ждет: Тункинская долина; Восточные Саяны; Пик Любви или посещение горячих минеральных источников в п. Жемчуг.
В стоимость включено: завтрак; групповой трансфер; восхождение на Пик Любви или посещение горячих источников в Жемчуге; сопровождение гида-проводника на пик Любви.
Во время тура мы будем останавливаться:
|Направление
|Стандарт размещение
Номера категории стандарт
|Комфорт размещение
|Ольхон (2 ночи)
|Усадьба Копыловых
БО Алдартей
БО Байкал терра
Апартаменты на Пушкина 28
БО Усадьба Рыбака
Усадьба Никиты Бенчарова
Кемпинг-отель Ольхон
|Вилла Малина
ТК Сарайский
BaikalWood Эко Лодж & Spa
Отель Байкал Хан
Порт Ольхон
|Иркутск (1 ночь)
|Отель Матрешка
Отель Аэро
Гостиничный комплекс Ангара
Риверсайд (стандарт)
Отель Северное море
|Байкал Forest
Отель Иркутск
Отель Ангара
Отель Северное море
Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр 4 звезд
|Аршан (1 ночь)
|Гостиница Иркут
Турбаза Туяна
Уютный отель Подснежник
Гостевой дом Солнечное поместье
Гостевой дом Марал
|Отель Корона Плюс
Замок Горного короля
Отель Корона (люкс, полулюкс)
Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|29000
|41000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|12000
|16000
Стоимость тура для детей до 2-х лет – 5000р.
В туре возможно подселение.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Объекты размещения высокого уровня комфорта на о. Ольхон.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в г. Иркутск.
Объекты размещения высокого уровня комфорта в г. Иркутск.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в п. Аршан.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в п. Аршан.
Обязательно: паспорт, полис ОМС.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно. Поэтому теплые вещи брать с собой нужно обязательно!
Также на Байкале в осенний период могут дуть холодные ветра, пойти сильный дождь или даже выпасть снег.
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.