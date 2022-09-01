Золотые краски Байкала и Саян

Осень раскрашивает природу теплыми золотистыми оттенками, которые по-разному смотрятся в степях, горах и лесах

4.7
3 отзыва
Осень раскрашивает природу теплыми золотистыми оттенками, которые по-разному смотрятся в степях, горах и лесах.

В туре вы увидите могущество и величественность Восточных Саян, цветовая какофония которых поражает воображение! Прекрасный Байкал, как всегда, удивит масштабами, водной гладью и золотистой красотой лесов!
Золотые краски Байкала и Саян
Золотые краски Байкала и Саян
Золотые краски Байкала и Саян
Золотые краски Байкала и Саян
Золотые краски Байкала и Саян
Золотые краски Байкала и Саян
Золотые краски Байкала и Саян
Золотые краски Байкала и Саян
Золотые краски Байкала и Саян
Золотые краски Байкала и Саян
Золотые краски Байкала и Саян
Золотые краски Байкала и Саян
Золотые краски Байкала и Саян
Золотые краски Байкала и Саян
Золотые краски Байкала и Саян
Золотые краски Байкала и Саян
Золотые краски Байкала и Саян
Золотые краски Байкала и Саян
Золотые краски Байкала и Саян
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даты

Что вас ожидает 🤩

Остров Ольхон
Остров Ольхон
Окажемся в поистине незабываемом и одном из самых знаменитых мест на Байкале
Скала Шаманка
Скала Шаманка
Прочувствуем звенящую в воздухе энергетику этого места
Мыс Хобой
Мыс Хобой
Посетим самую популярную локацию северной части Ольхона
«Хранитель Байкала»
«Хранитель Байкала»
Увидим удивительную и впечатляющую, современную скульптуру, выполненную известным скульптором Даши Намдаковым
Аршан
Аршан
Сходим на знаменитые водопады, посетим буддийский храм-монастырь, попробуем местную минеральную воду
Восточные Саяны
Восточные Саяны
Поднимемся на одну из самых популярных вершин в Восточных Саянах – пик Любви

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Путешествие к сердцу Байкала - острову Ольхон

По прибытии в Иркутск начинается путешествие к сердцу озера Байкал – острову Ольхон.

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.

Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.

Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.

Путь будет пролегать по живописным видам – вы прикоснетесь к очарованию байкальской природы по пути до Ольхона, окрашенная в теплые и богатые золотые осенние оттенки она вызывает особенное восхищение!

До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

Приехав на остров, вы заселитесь в его центре – поселке Хужир.

Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.

В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).

Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.

Туристы отмечают звенящую в воздухе энергетику места, ее ощущаешь кожей и сложно подобрать слова для выражения восторга!

Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день путешествия подходит к концу.

Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.

Вас ждет: Тажеранские степи; паромная переправа; Байкал; мыс Бурхан (скала Шаманка).

Включено в стоимость: групповой трансфер; проживание.

Встреча. Путешествие к сердцу Байкала - острову ОльхонВстреча. Путешествие к сердцу Байкала - острову ОльхонВстреча. Путешествие к сердцу Байкала - острову Ольхон
2 день

Экскурсия на север острова к мысу Хобой

Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу озера Байкала.

После завтрака вы отправляетесь на настоящей местной достопримечательности – самому проходимому транспорту на острове Ольхон автомобилю УАЗ или ГАЗ – на север острова Ольхон.

Северная часть острова совершенно не похожа на ту, что ранее вы видели на Ольхоне.

Это не только необъятные просторы степей, здесь и непроходимая тайга, и песчаные дюны, и даже ходульные деревья.

В рамках экскурсии вы посетите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.

Открывающие отсюда виды поразят вас своим масштабом!

После вы достигнете самую популярную локацию северной части Ольхона – мыс Хобой.

Мыс расположен на самом севере острова.

Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.

И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.

С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины, с которой связана легенда о том, что Боги Тэнгри сделали из нее каменное изваяние из-за ее чрезмерной жадности, и суждено ей оставаться камнем, покуда на Земле будет зависть!

На Хобое вас будет ждать вкусный обед-пикник на свежем воздухе, после которого вы отправитесь на энергетически очень сильное место на Ольхоне – к мысу Любви (или мыс Шунтэ-Левый).

Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.

Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите удивительную и впечатляющую современную скульптуру «Хранитель Байкала», выполненную известным скульптором Даши Намдаковым.

Это был дар Байкалу, который сейчас стал местом, привлекающим туристов.

Вечером вы вернетесь обратно в Хужир, оставшееся время дня можно будет посвятить прогулке на конях (необходимо информировать заранее до выезда на Ольхон).

Вас ждет: мыс Саган-Хушун; мыс Любви; мыс Хобой; скульптура «Хранитель Байкала».

В стоимость включено: групповой трансфер; завтрак; обед-пикник; проживание; экскурсия; разрешение на посещение Прибайкальского национального парка.

Экскурсия на север острова к мысу ХобойЭкскурсия на север острова к мысу ХобойЭкскурсия на север острова к мысу ХобойЭкскурсия на север острова к мысу ХобойЭкскурсия на север острова к мысу ХобойЭкскурсия на север острова к мысу Хобой
3 день

Прощание с Ольхоном, дорога в Иркутск

В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.

Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.

В первой половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение к Восточным Саянам.

В стоимость включено: групповой трансфер; завтрак; проживание.

Прощание с Ольхоном, дорога в Иркутск
4 день

Дорога в горы: навстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадам

Сегодня начинается ваше увлекательное путешествие, цель которого – поселок Аршан, расположившийся у подножия Восточных Саян.

Сев на групповой трансфер, вы отправитесь в Тункинский национальный парк с остановкой в поселке на берегу Байкала – Култук.

В уютном кафе с панорамным видом на Байкал пообедаем и отправимся дальше по Тункинской долине, которая находится в 25 км от поселка Култук.

Аршан – это приютившийся по соседству с грандиозно раскинувшимися Саянами поселок, место, богатое минеральными источниками.

По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.

Ваше знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида.

Вы сходите на знаменитые водопады, посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна».

Вековые кедры создают ощущения попадания в сказку.

Находясь там, вы чувствуете отрешенность от мирской суеты и соприкосновение с вечностью.

По пути вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры), полюбоваться красотами окружающих гор, попробовать минеральную воду Аршана.

Вечером у вас останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.

Вас ждет: буддийские дацаны; водопады; монгольский рынок; минеральные воды.

В стоимость включено: завтрак; групповой трансфер Аршан-Иркутск; экскурсия; услуги гида; проживание.

Дорога в горы: навстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадамДорога в горы: навстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадамДорога в горы: навстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадамДорога в горы: навстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадамДорога в горы: навстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадам
5 день

Аршан. Восхождение в горы Восточного Саяна на пик Любви / посещение горячих источников в п. Жемчуг. Завершение программы тура в Иркутске

Прекрасно гулять у подножия гор, ощущая энергетику от их величественного соседства, но особенно впечатляет вид на долину, на соседние горы с вершины!

Сегодня вас ждет восхождение на одну из самых популярных вершин в Восточных Саянах – на пик Любви (высота 2124 м).

Тропа на пик Любви выходит из Аршана.

Вы отправитесь в путь в сопровождении опытного гида-проводника.

Он поведает вам романтичную легенду этого пика, проведет надежной тропой, и вы обязательно сможете стойко преодолеть весь путь и получить награду: потрясающий вид на осеннюю Тункинскую долину, раскинувшуюся где-то там, внизу, окрашенную в золотые краски осени, поразит ваше воображение!

А бескрайность Восточных Саян восхитит!

Среднее время восхождения – 4-5 часов.

Восхождение на пик – это возможность испытать свои силы и получить в итоге незабываемый опыт!

Альтернативный вариант восхождению на пик Любви – посещение целебных минеральных источников в Жемчуге.

Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.

После восхождения (или посещения горячих источников) вечером вас ждет обратная дорога в Иркутск, где завершится программа вашего тура.

За 5 дней вы познакомились с горами Восточных Саян и с самым популярным местом на Байкале – островом Ольхон.

Вы привезете из путешествия незабываемые, яркие воспоминания!

Вас ждет: Тункинская долина; Восточные Саяны; Пик Любви или посещение горячих минеральных источников в п. Жемчуг.

В стоимость включено: завтрак; групповой трансфер; восхождение на Пик Любви или посещение горячих источников в Жемчуге; сопровождение гида-проводника на пик Любви.

Аршан. Восхождение в горы Восточного Саяна на пик Любви / посещение горячих источников в п. Жемчуг. Завершение программы тура в ИркутскеАршан. Восхождение в горы Восточного Саяна на пик Любви / посещение горячих источников в п. Жемчуг. Завершение программы тура в ИркутскеАршан. Восхождение в горы Восточного Саяна на пик Любви / посещение горячих источников в п. Жемчуг. Завершение программы тура в ИркутскеАршан. Восхождение в горы Восточного Саяна на пик Любви / посещение горячих источников в п. Жемчуг. Завершение программы тура в Иркутске

Проживание

Во время тура мы будем останавливаться:

НаправлениеСтандарт размещение
Номера категории стандарт		Комфорт размещение
Ольхон (2 ночи)Усадьба Копыловых
БО Алдартей
БО Байкал терра
Апартаменты на Пушкина 28
БО Усадьба Рыбака
Усадьба Никиты Бенчарова
Кемпинг-отель Ольхон		Вилла Малина
ТК Сарайский
BaikalWood Эко Лодж & Spa
Отель Байкал Хан
Порт Ольхон
Иркутск (1 ночь)Отель Матрешка
Отель Аэро
Гостиничный комплекс Ангара
Риверсайд (стандарт)
Отель Северное море		Байкал Forest
Отель Иркутск
Отель Ангара
Отель Северное море
Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр 4 звезд
Аршан (1 ночь)Гостиница Иркут
Турбаза Туяна
Уютный отель Подснежник
Гостевой дом Солнечное поместье
Гостевой дом Марал		Отель Корона Плюс
Замок Горного короля
Отель Корона (люкс, полулюкс)

Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Стандарт — варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
  • Комфорт — проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

СтандартКомфорт
2900041000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

СтандартКомфорт
1200016000

Стоимость тура для детей до 2-х лет – 5000р.

В туре возможно подселение.

Варианты проживания

Усадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "Ольхон

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.

Усадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "ОльхонУсадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "ОльхонУсадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "ОльхонУсадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "Ольхон

Апартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терра

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.

Апартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терра

Вилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт Ольхон

2 ночи

Объекты размещения высокого уровня комфорта на о. Ольхон.

Вилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт Ольхон

Матрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное море

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в г. Иркутск.

Матрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное море

Байкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр

1 ночь

Объекты размещения высокого уровня комфорта в г. Иркутск.

Байкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр

Солнечное поместье«, »Марал

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в п. Аршан.

Солнечное поместье«, »МаралСолнечное поместье«, »МаралСолнечное поместье«, »МаралСолнечное поместье«, »Марал

Иркут", "Подснежник", "Туяна

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в п. Аршан.

Иркут", "Подснежник", "ТуянаИркут", "Подснежник", "ТуянаИркут", "Подснежник", "ТуянаИркут", "Подснежник", "ТуянаИркут", "Подснежник", "ТуянаИркут", "Подснежник", "ТуянаИркут", "Подснежник", "ТуянаИркут", "Подснежник", "ТуянаИркут", "Подснежник", "ТуянаИркут", "Подснежник", "Туяна

Корона Плюс", "Замок Горного короля", "Корона

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Завтраки
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Проживание
  • Указанные по программе услуги гида
  • Вход в Национальный парк
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Головной убор (шапка / кепка на солнечный день);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности (для посещения бани);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / ботинки);
  • теплая одежда (куртка / толстовки / перчатки);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • сидушка (хоба туристическая);
  • термос (по желанию);
  • бинокль (по желанию).

Обязательно: паспорт, полис ОМС.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что запрещено делать на территории заповедников?
  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
  • Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
  • Подкармливать диких животных
  • Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
  • Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
  • Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
  • Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно. Поэтому теплые вещи брать с собой нужно обязательно!

Также на Байкале в осенний период могут дуть холодные ветра, пойти сильный дождь или даже выпасть снег.

Будет ли сотовая связь?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
1 сен 2022
все было отлично)
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Елизавета!
Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
Д
23 авг 2022
Очень четкая организация.
Д
21 авг 2022
Организация на хорошем уровне.

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Марианна
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Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Приглашаю вас провести 7 дней на озере Байкал
ул. Челнокова, 1, Иркутск (ЖД вокзал)
69 000 за 1 человека
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
6 отзывов
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Совершить трекинг вдоль Кругобайкальской дороги и изучить окрестности порта Байкал
25 сен
28 сен
30 сен
1 окт
1147010 323 за всё до 6 чел.
Малое море Байкала и Тажеранские степи
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
3 отзыва
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Неизведанные панорамы, горные перевалы, древнейшие пещеры Прибайкалья и закат с Мраморного карьера
25 сен
28 сен
30 сен
1 окт
2598022 083 за всё до 6 чел.
Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
2 отзыва
Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
Добро пожаловать в Бурятию - колоритную республику
По договоренности
16 240 за всё до 3 чел.
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
Для того, чтобы по-настоящему ощутить необычайную мощь Байкала
Иркутск, ул. Ширямова, д. 13
23 сен
30 сен
7 окт
14 окт
71 000 за 1 человека
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