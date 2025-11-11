Первый день начнётся с завтрака в уютном придорожном кафе — здесь можно будет настроиться на поездку и обсудить предстоящие планы. Далее мы проследуем по маршруту знаменитого Сибирского тракта, который некогда был частью Великого чайного пути — древней торговой артерии, соединявшей Россию и Китай. Остановимся в посёлке Култук, где сохранились важные памятные объекты, связанные с историей региона: «Байкальское оконце» — символический ориентир для путешественников, и старинный верстовой столб, свидетель ушедших эпох.

Продолжим путь в Слюдянку — город с ярко выраженным железнодорожным наследием. Здесь сохранились здания и элементы инфраструктуры конца 19 века, когда Транссибирская магистраль только начинала соединять Восток и Запад. Посетим интерактивный музей, позволяющий наглядно погрузиться в историю железной дороги и Байкала.

После осмотра архитектурных памятников отправимся к набережной Байкала — нас ждут захватывающие виды на самое глубокое озеро планеты. В завершение дня поднимемся по канатной дороге на вершину горы Соболиной, откуда откроется панорамный обзор на сибирские просторы. Там будет организован полдник на свежем воздухе. После этого можно будет провести время на своё усмотрение — отдохнуть или сделать памятные фотографии.