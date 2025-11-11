Вас ждёт встреча с маралами, знакомство с буддийской культурой, национальная кухня и насыщенные дни на берегу самого глубокого озера планеты.
Описание тура
Организационные детали
Взять с собой: удобную обувь, головной убор, очки, ветровку.
Проживание. 2-местное размещение в гостиницах: «Белый Соболь», «Соболинка», «Шишки», «Мельница», «Гранд Байкал».
Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Kia Sportage.
Возраст участников. От 7 до 70 лет.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
«Байкальское оконце», Слюдянка и гора Соболиная
Первый день начнётся с завтрака в уютном придорожном кафе — здесь можно будет настроиться на поездку и обсудить предстоящие планы. Далее мы проследуем по маршруту знаменитого Сибирского тракта, который некогда был частью Великого чайного пути — древней торговой артерии, соединявшей Россию и Китай. Остановимся в посёлке Култук, где сохранились важные памятные объекты, связанные с историей региона: «Байкальское оконце» — символический ориентир для путешественников, и старинный верстовой столб, свидетель ушедших эпох.
Продолжим путь в Слюдянку — город с ярко выраженным железнодорожным наследием. Здесь сохранились здания и элементы инфраструктуры конца 19 века, когда Транссибирская магистраль только начинала соединять Восток и Запад. Посетим интерактивный музей, позволяющий наглядно погрузиться в историю железной дороги и Байкала.
После осмотра архитектурных памятников отправимся к набережной Байкала — нас ждут захватывающие виды на самое глубокое озеро планеты. В завершение дня поднимемся по канатной дороге на вершину горы Соболиной, откуда откроется панорамный обзор на сибирские просторы. Там будет организован полдник на свежем воздухе. После этого можно будет провести время на своё усмотрение — отдохнуть или сделать памятные фотографии.
Тёплые озёра и Гранатовый пляж
Сегодняшний маршрут приведёт нас в экопарк «Тёплые озёра» — живописное природное пространство, известное своими термальными водоёмами, комфортной средой и ухоженными тропами. В первой половине дня посетим информационно-визитный центр «Байкал Заповедный», где узнаем об экосистеме Байкальского региона, его редких обитателях и усилиях по сохранению уникальной природы.
После экскурсии совершим пешую прогулку к Гранатовому пляжу — месту, где в прибрежных породах можно разглядеть кристаллы полудрагоценного камня. Здесь можно будет насладиться временем у воды, сделать фотографии и просто расслабиться на фоне спокойных пейзажей. Оставшаяся часть дня будет свободной, чтобы каждый смог провести её в своём ритме: прогуляться, отдохнуть или устроить неспешный пикник.
Бурятия, Саяны и дацан
В заключительный день отправимся на восток, в сторону Бурятии, навстречу заснеженным вершинам Восточного Саянского хребта. По дороге сделаем остановку у горной реки Кынгырга. Далее пройдём по тропе здоровья, ведущей к живописному водопаду, скрытому в тайге. Это место, наполненное свежестью и энергией, отлично подойдёт для небольшой медитации на природе.
Продолжим путь к монгольскому рынку, где можно будет приобрести изделия местных мастеров и сувениры. Затем увидим статую Будды и посетим буддийский дацан — храм, где познакомимся с философией и традициями восточной религии. Обедать будем блюдами национальной кухни — особенно стоит попробовать позы, мясные сочные мешочки на пару, которые считаются кулинарным символом региона.
В завершение поездки посетим маралов, которых можно будет покормить прямо с рук. После насыщенного дня, полного открытий и живописных маршрутов, мы вернёмся в Иркутск, отдохнувшие и наполненные новыми впечатлениями.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до Иркутска
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Переезд/перелёт до Иркутска и обратно
- Остальное питание