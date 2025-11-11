Мои заказы

Наследие южного Байкала только для вас: Саяны, живописные водоёмы и культура Бурятии

Заглянуть в буддийский дацан, прогуляться по Гранатовому пляжу и покормить маралов
В этом путешествии вы пройдёте по маршруту Великого чайного пути, подниметесь на вершину горы Соболиной с видом на Байкал, посетите музеи и деревянные вокзалы 19 века, прогуляетесь до Гранатового пляжа и познакомитесь с дикой природой Бурятии.

Вас ждёт встреча с маралами, знакомство с буддийской культурой, национальная кухня и насыщенные дни на берегу самого глубокого озера планеты.
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Взять с собой: удобную обувь, головной убор, очки, ветровку.

Проживание. 2-местное размещение в гостиницах: «Белый Соболь», «Соболинка», «Шишки», «Мельница», «Гранд Байкал».

Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Kia Sportage.

Возраст участников. От 7 до 70 лет.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

«Байкальское оконце», Слюдянка и гора Соболиная

Первый день начнётся с завтрака в уютном придорожном кафе — здесь можно будет настроиться на поездку и обсудить предстоящие планы. Далее мы проследуем по маршруту знаменитого Сибирского тракта, который некогда был частью Великого чайного пути — древней торговой артерии, соединявшей Россию и Китай. Остановимся в посёлке Култук, где сохранились важные памятные объекты, связанные с историей региона: «Байкальское оконце» — символический ориентир для путешественников, и старинный верстовой столб, свидетель ушедших эпох.

Продолжим путь в Слюдянку — город с ярко выраженным железнодорожным наследием. Здесь сохранились здания и элементы инфраструктуры конца 19 века, когда Транссибирская магистраль только начинала соединять Восток и Запад. Посетим интерактивный музей, позволяющий наглядно погрузиться в историю железной дороги и Байкала.

После осмотра архитектурных памятников отправимся к набережной Байкала — нас ждут захватывающие виды на самое глубокое озеро планеты. В завершение дня поднимемся по канатной дороге на вершину горы Соболиной, откуда откроется панорамный обзор на сибирские просторы. Там будет организован полдник на свежем воздухе. После этого можно будет провести время на своё усмотрение — отдохнуть или сделать памятные фотографии.

«Байкальское оконце», Слюдянка и гора Соболиная«Байкальское оконце», Слюдянка и гора Соболиная«Байкальское оконце», Слюдянка и гора Соболиная
2 день

Тёплые озёра и Гранатовый пляж

Сегодняшний маршрут приведёт нас в экопарк «Тёплые озёра» — живописное природное пространство, известное своими термальными водоёмами, комфортной средой и ухоженными тропами. В первой половине дня посетим информационно-визитный центр «Байкал Заповедный», где узнаем об экосистеме Байкальского региона, его редких обитателях и усилиях по сохранению уникальной природы.

После экскурсии совершим пешую прогулку к Гранатовому пляжу — месту, где в прибрежных породах можно разглядеть кристаллы полудрагоценного камня. Здесь можно будет насладиться временем у воды, сделать фотографии и просто расслабиться на фоне спокойных пейзажей. Оставшаяся часть дня будет свободной, чтобы каждый смог провести её в своём ритме: прогуляться, отдохнуть или устроить неспешный пикник.

Тёплые озёра и Гранатовый пляжТёплые озёра и Гранатовый пляжТёплые озёра и Гранатовый пляжТёплые озёра и Гранатовый пляж
3 день

Бурятия, Саяны и дацан

В заключительный день отправимся на восток, в сторону Бурятии, навстречу заснеженным вершинам Восточного Саянского хребта. По дороге сделаем остановку у горной реки Кынгырга. Далее пройдём по тропе здоровья, ведущей к живописному водопаду, скрытому в тайге. Это место, наполненное свежестью и энергией, отлично подойдёт для небольшой медитации на природе.

Продолжим путь к монгольскому рынку, где можно будет приобрести изделия местных мастеров и сувениры. Затем увидим статую Будды и посетим буддийский дацан — храм, где познакомимся с философией и традициями восточной религии. Обедать будем блюдами национальной кухни — особенно стоит попробовать позы, мясные сочные мешочки на пару, которые считаются кулинарным символом региона.

В завершение поездки посетим маралов, которых можно будет покормить прямо с рук. После насыщенного дня, полного открытий и живописных маршрутов, мы вернёмся в Иркутск, отдохнувшие и наполненные новыми впечатлениями.

Бурятия, Саяны и дацанБурятия, Саяны и дацанБурятия, Саяны и дацанБурятия, Саяны и дацанБурятия, Саяны и дацан

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до Иркутска
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Переезд/перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00
Завершение: Иркутск, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваш гид в Иркутске
Я аттестованный гид по Иркутской области; очень люблю Байкал и его безумную энергетику. С удовольствием поделюсь всеми лучшими, красивыми местами нашего прекрасного края; расскажу интересно и легко об исторических и культурных
читать дальше

событиях. Сумею заинтересовать и заинтриговать самого изыскательного путешественника и гостя, благодаря разработке авторских экскурсий, выбору интересных фактов, мест и достопримечательностей. Организую экскурсии как индивидуально, так и для группы. Со мной легко и красиво!

Задать вопрос

